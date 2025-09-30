ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor! 1 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 1 Ekim 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında giyim ürünlerinden pratik mutfak gereçlerine, gıdadan hijyen ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Braun 4'ü 1 arada tıraş makinesi 1299 TL!

Sinbo saç düzleştirici indirime girdi, burada.

Tefal buhar kazanlı ütü indirimde, burada.

Gıda ürünlerinde indirim var

Gıda ürünlerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit kahvelerde indirim var. Ürünler burada.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde indirim başladı

Her saç tipine uygun şampuanlarda indirim devam ediyor. Ürünler burada.

Ruj, makyaj fırçası, allık ve dahası... Makyaj malzemelerinde indirim burada.

Pratik mutfak gereçlerinde fiyatlar en dipte!

Mutfak gereçlerindeki indirimleri buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Kahve tiryakilerinin favorisi olacak kahve makinelerindeki indirimler burada.

Ev yaşam kategorisinde yok yok!

Çeşit çeşit nevresim takımları indirimde, burada.

Pijama takımlarında indirim zamanı. Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Beyaz eşyalara bakmadan geçmeyin

