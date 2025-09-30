Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor! 1 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor! 1 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı merak eden alışveriş tutkunları sizi buraya alalım! ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 1 Ekim Mart Çarşamba 2025 tarihli bu haftaki yeni sayısı yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta neler var? Gelin 1 Ekim - 7 Ekim 2025 ŞOK Aktüel listelerindeki indirimli ürünleri birlikte keşfedelim.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 1 Ekim 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında giyim ürünlerinden pratik mutfak gereçlerine, gıdadan hijyen ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Braun 4'ü 1 arada tıraş makinesi 1299 TL!

ŞOK a Braun tıraş makinesi geliyor! 1 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 1

Sizin için seçtiklerimiz

Sinbo saç düzleştirici indirime girdi, burada.

Tefal buhar kazanlı ütü indirimde, burada.

Gıda ürünlerinde indirim var

ŞOK a Braun tıraş makinesi geliyor! 1 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2

ŞOK a Braun tıraş makinesi geliyor! 1 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 3

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda ürünlerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit kahvelerde indirim var. Ürünler burada.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde indirim başladı

ŞOK a Braun tıraş makinesi geliyor! 1 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 4

Sizin için seçtiklerimiz

Her saç tipine uygun şampuanlarda indirim devam ediyor. Ürünler burada.

Ruj, makyaj fırçası, allık ve dahası... Makyaj malzemelerinde indirim burada.

Pratik mutfak gereçlerinde fiyatlar en dipte!

ŞOK a Braun tıraş makinesi geliyor! 1 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 5

ŞOK a Braun tıraş makinesi geliyor! 1 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 6

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Mutfak gereçlerindeki indirimleri buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.
Kahve tiryakilerinin favorisi olacak kahve makinelerindeki indirimler burada.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

ŞOK a Braun tıraş makinesi geliyor! 1 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7

Ev yaşam kategorisinde yok yok!

ŞOK a Braun tıraş makinesi geliyor! 1 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 8

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Çeşit çeşit nevresim takımları indirimde, burada.

Pijama takımlarında indirim zamanı. Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Beyaz eşyalara bakmadan geçmeyin

ŞOK a Braun tıraş makinesi geliyor! 1 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 9

Bu içerik 30 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Seyahat tutkunları buraya! Hafif ve dayanıklı o valizde dev fırsat

Seyahat tutkunları buraya! Hafif ve dayanıklı o valizde dev fırsat

 Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

 Bir dilim asla yetmez! İşte lezzet bombası efsane havuçlu kek tarifi

Bir dilim asla yetmez! İşte lezzet bombası efsane havuçlu kek tarifi

 Bu ceketler ve trençkotlar sepete eklenmeyi hak ediyor

Bu ceketler ve trençkotlar sepete eklenmeyi hak ediyor

 Herkes kokunuzu soracak! Marka parfümlerde %30'a varan indirim

Herkes kokunuzu soracak! Marka parfümlerde %30'a varan indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu
İş birliği İçerikleri
Evinizi sonbahara hazırlayacak o ürünlerle tanışın

Evinizi sonbahara hazırlayacak o ürünlerle tanışın

Yemek yapmanızı kolaylaştıracak küçük ama etkili ürünler

Yemek yapmanızı kolaylaştıracak küçük ama etkili ürünler

Kimsenin söylemediği bebek bakımı gerçekleri ve hayat kurtaran ürünler

Kimsenin söylemediği bebek bakımı gerçekleri ve hayat kurtaran ürünler

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Bu sonbahar bir başka olacak! Kullanmaya doyamayacağınız ürünler

Bu sonbahar bir başka olacak! Kullanmaya doyamayacağınız ürünler

Bu sonbahar bir başka olacak! Kullanmaya doyamayacağınız ürünler

Bu sonbahar bir başka olacak! Kullanmaya doyamayacağınız ürünler

Ünlülerden gardırobunuzu next level’a taşıyacak kombinler

Ünlülerden gardırobunuzu next level’a taşıyacak kombinler

Bu ceketler ve trençkotlar sepete eklenmeyi hak ediyor

Bu ceketler ve trençkotlar sepete eklenmeyi hak ediyor

Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

Kulaklık modellerinde kaçırılmayacak indirim var

Kulaklık modellerinde kaçırılmayacak indirim var

Seyahat tutkunları buraya! Hafif ve dayanıklı o valizde dev fırsat

Seyahat tutkunları buraya! Hafif ve dayanıklı o valizde dev fırsat

Seyahat tutkunları buraya! Hafif ve dayanıklı o valizde dev fırsat

Seyahat tutkunları buraya! Hafif ve dayanıklı o valizde dev fırsat

Kişisel bakım rutininizin daimi parçası olacak 10 ürün

Kişisel bakım rutininizin daimi parçası olacak 10 ürün

Sezonun yükselen yıldızı süet! İşte ceketten çantaya öne çıkan parçalar

Sezonun yükselen yıldızı süet! İşte ceketten çantaya öne çıkan parçalar

Kışa yatırım yapma zamanı! Adidas Terrex indirimi başladı

Kışa yatırım yapma zamanı! Adidas Terrex indirimi başladı

Apple Watch Series 10 günün fırsat ürünü oldu, kaçırmayın

Apple Watch Series 10 günün fırsat ürünü oldu, kaçırmayın

Patili dostlarınızı sevindirecek ürünlerde %50'ye varan indirim

Patili dostlarınızı sevindirecek ürünlerde %50'ye varan indirim

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Herkes kokunuzu soracak! Marka parfümlerde %30'a varan indirim

Herkes kokunuzu soracak! Marka parfümlerde %30'a varan indirim

Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

Kulaklık modellerinde kaçırılmayacak indirim var

Kulaklık modellerinde kaçırılmayacak indirim var

Seyahat tutkunları buraya! Hafif ve dayanıklı o valizde dev fırsat

Seyahat tutkunları buraya! Hafif ve dayanıklı o valizde dev fırsat

Kışa yatırım yapma zamanı! Adidas Terrex indirimi başladı

Kışa yatırım yapma zamanı! Adidas Terrex indirimi başladı

Apple Watch Series 10 günün fırsat ürünü oldu, kaçırmayın

Apple Watch Series 10 günün fırsat ürünü oldu, kaçırmayın

Tümünü Gör

Diğer Haberler

3 yıldır aranıyordu, bakın nerede yakalandı

3 yıldır aranıyordu, bakın nerede yakalandı

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Merak edilen karar belli oldu: Marmaray'daki yumruklu saldırının faturası kesildi

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Merak edilen karar belli oldu

27 yaşındaki genç kadının acı sonu! Bindiği asansör yere çakıldı

27 yaşındaki genç kadının acı sonu! Bindiği asansör yere çakıldı

TIR, otomobile çarptı; 1’i ağır 2 yaralı

TIR, otomobile çarptı; 1’i ağır 2 yaralı

Pişkinliğin bu kadarı! Adamın aracına idrarını yaptı tepki gösterince de saldırdı

Pişkinliğin bu kadarı! Adamın aracına idrarını yaptı tepki gösterince de saldırdı

Herkes kokunuzu soracak! Marka parfümlerde %30'a varan indirim başladı

Herkes kokunuzu soracak! Marka parfümlerde %30'a varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.