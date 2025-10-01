Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Levi's indirimi başladı! Sezonun favorisi jean modelleri ve dahası burada
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Levi's indirimi başladı! Sezonun favorisi jean modelleri ve dahası burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kot pantolonun yıllarca formunu koruması, aslında kalitenin en net göstergesidir. Levi’s bu yüzden sadece bir marka değil, aynı zamanda uzun vadeli bir yatırım olarak öne çıkar. Her dikişinde emeği, her detayında karakteri hissettirir. Modanın ötesine geçerek günlük hayatınıza değer katar. Çünkü bazı parçalar zamanla eskimez; aksine, yıllar geçtikçe daha da anlam kazanır. Şimdi Levis'ın en sevilen ürünlerinde %50'ye varan indirim var. Kaçırmamak için içeriğimizi okumaya devam edin.

Bir kıyafetin sizi sadece giydirmekle kalmayıp ruh halinizi de değiştirdiğini fark ettiniz mi? Levi’s tam da bu noktada devreye giriyor; çünkü onun parçaları yalnızca bir stil seçimi değil, aynı zamanda karakterinize dair güçlü bir ifade. Günlük hayatın koşuşturmacasında bazen rahatlık ararsınız, bazen de iddialı bir duruş… Levi’s, her iki ihtiyacı da tek bir çizgide buluşturarak gardırobunuzu zamansız bir kimlikle tamamlıyor. Hazır indirim de varken keşfetmeye ne dersiniz?

1. Levi's 720 High Rise Super Skinny Jean

Levi s indirimi başladı! Sezonun favorisi jean modelleri ve dahası burada 1

Kullananlar ne diyor?

  • "Görseldeki gibi, esnek ve güzel bir kalıbı var. Memnunum."
  • "Levi's kalitesi. Asla diz yapmıyor renk atmıyor. Tam istediğim gibi ve uygun fiyat."
Ürünü İncele

2. Levi's Relaxed Fit Tee Tişört

Levi s indirimi başladı! Sezonun favorisi jean modelleri ve dahası burada 2

Kullananlar ne diyor?

  • "Favori beyaz tişörtüm oldu."
  • "Ürün kalıbı çok büyük. Kaliteli yumuşak dokuya sahip güzel bir ürün."
Ürünü İncele

3. Levi's 505 Regular Fit Kot Pantolon

Levi s indirimi başladı! Sezonun favorisi jean modelleri ve dahası burada 3

Kullananlar ne diyor?

  • "Orta kalınlıkta lycell karışımlı güzel kot normal bedeninizi alabilirsiniz."
  • "Ürün güzel, kesim harika."
Ürünü İncele

4. Levi's Standard Graphic Crew Sweatshirt

Levi s indirimi başladı! Sezonun favorisi jean modelleri ve dahası burada 4

Kullananlar ne diyor?

  • "Kalıp çok güzel. Biraz bol. Bir beden küçük alınabilir. Kalın ve tok duruyor. Çok kullanışlı. Kapüşon süper."
  • "Ürün güzel ve kaliteli."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Levi s indirimi başladı! Sezonun favorisi jean modelleri ve dahası burada 5

5. Levi's Baggy Dad Jean

Levi s indirimi başladı! Sezonun favorisi jean modelleri ve dahası burada 6

Kullananlar ne diyor?

  • "Muhteşem! Kalıbı, duruşu, Levi's kalitesi. Baggy jean istiyorsanız kaçırmayın. 53 kilo 27 beden aldım salaş durdu tam istediğim gibi."
  • "Genel olarak beğendim benden görüp çok beğenen ablam içinde sipariş verdik."
Ürünü İncele

6. Levi's 512 Slim Taper Kot Pantolon

Levi s indirimi başladı! Sezonun favorisi jean modelleri ve dahası burada 7

Kullananlar ne diyor?

  • "Kumaş kalitesi güzel, slim fit yapıda. 186 boy 90-92 kg arası için 34-32 tam oturuyor."
  • "Kesimi geniş değil, dar da sayılmaz tam olmasını istediğim gibi."
Ürünü İncele

7. Levi's Mile High Super Skinny Kot Pantolon

Levi s indirimi başladı! Sezonun favorisi jean modelleri ve dahası burada 8

Kullananlar ne diyor?

  • "İlk defa kullandık, kesimi, kumaşı mükemmel. Çok uyguna aldık, tavsiye ederiz."
  • "Tavsiye ederim. Güzel bir kot."
Ürünü İncele

8. Levi's 412 Slim Şort

Levi s indirimi başladı! Sezonun favorisi jean modelleri ve dahası burada 9

Kullananlar ne diyor?

  • "Rahat ve güzel."
  • "Harika ürün! Levi’s kalitesi tartışılmaz!"
Ürünü İncele

9. Levi's Relaxed Graphic Crew Sweatshirt

Levi s indirimi başladı! Sezonun favorisi jean modelleri ve dahası burada 10

Kullananlar ne diyor?

  • "Harika renk, harika kumaş."
  • "Tam bedenimi aldım, cuk oturdu. Çok kaliteli ve güzel bir ürün. İçi yünlü olduğu için fazlaca sıcak tutuyor. Tereddütsüz alabilirsiniz."
Ürünü İncele

10. Levi's The Pocket Tee Tişört

Levi s indirimi başladı! Sezonun favorisi jean modelleri ve dahası burada 11

Kullananlar ne diyor?

  • "İnanılmaz kalın bir kumaş."
  • "Kesinlikle yaz için ilk tercihiniz olmayacaktır."
Ürünü İncele

Bu içerik 1 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Herkes kokunuzu soracak! Marka parfümlerde %30'a varan indirim

Herkes kokunuzu soracak! Marka parfümlerde %30'a varan indirim

 Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

 Bir dilim asla yetmez! İşte lezzet bombası efsane havuçlu kek tarifi

Bir dilim asla yetmez! İşte lezzet bombası efsane havuçlu kek tarifi

 Bu ceketler ve trençkotlar sepete eklenmeyi hak ediyor

Bu ceketler ve trençkotlar sepete eklenmeyi hak ediyor

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
levis levis 501 levis mont
İş birliği İçerikleri
ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

Evinizi sonbahara hazırlayacak o ürünlerle tanışın

Evinizi sonbahara hazırlayacak o ürünlerle tanışın

Yemek yapmanızı kolaylaştıracak küçük ama etkili ürünler

Yemek yapmanızı kolaylaştıracak küçük ama etkili ürünler

Kimsenin söylemediği bebek bakımı gerçekleri ve hayat kurtaran ürünler

Kimsenin söylemediği bebek bakımı gerçekleri ve hayat kurtaran ürünler

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Bu sonbahar bir başka olacak! Kullanmaya doyamayacağınız ürünler

Bu sonbahar bir başka olacak! Kullanmaya doyamayacağınız ürünler

Ünlülerden gardırobunuzu next level’a taşıyacak kombinler

Ünlülerden gardırobunuzu next level’a taşıyacak kombinler

Bu ceketler ve trençkotlar sepete eklenmeyi hak ediyor

Bu ceketler ve trençkotlar sepete eklenmeyi hak ediyor

Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

Kulaklık modellerinde kaçırılmayacak indirim var

Kulaklık modellerinde kaçırılmayacak indirim var

Kulaklık modellerinde kaçırılmayacak indirim var

Kulaklık modellerinde kaçırılmayacak indirim var

Seyahat tutkunları buraya! Hafif ve dayanıklı o valizde dev fırsat

Seyahat tutkunları buraya! Hafif ve dayanıklı o valizde dev fırsat

Kişisel bakım rutininizin daimi parçası olacak 10 ürün

Kişisel bakım rutininizin daimi parçası olacak 10 ürün

Sezonun yükselen yıldızı süet! İşte ceketten çantaya öne çıkan parçalar

Sezonun yükselen yıldızı süet! İşte ceketten çantaya öne çıkan parçalar

Kışa yatırım yapma zamanı! Adidas Terrex indirimi başladı

Kışa yatırım yapma zamanı! Adidas Terrex indirimi başladı

Apple Watch Series 10 günün fırsat ürünü oldu, kaçırmayın

Apple Watch Series 10 günün fırsat ürünü oldu, kaçırmayın

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

Herkes kokunuzu soracak! Marka parfümlerde %30'a varan indirim

Herkes kokunuzu soracak! Marka parfümlerde %30'a varan indirim

Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

Kulaklık modellerinde kaçırılmayacak indirim var

Kulaklık modellerinde kaçırılmayacak indirim var

Seyahat tutkunları buraya! Hafif ve dayanıklı o valizde dev fırsat

Seyahat tutkunları buraya! Hafif ve dayanıklı o valizde dev fırsat

Kışa yatırım yapma zamanı! Adidas Terrex indirimi başladı

Kışa yatırım yapma zamanı! Adidas Terrex indirimi başladı

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Denizden gelen panik böyle sona erdi! Trabzon'da hareketli sabah: Gizemli deniz aracı patlatıldı, o anlar kamerada

Denizden gelen panik böyle sona erdi

Ordu’da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu’da trafik kazası: 3 yaralı

İstanbul Bağcılar’da otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da otomobile silahlı saldırı: Yaralılar var

Bir kuyu faciası da Antalya'da yaşandı! Jeneratör gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Bir kuyu faciası daha! Define ararken hayatlarını kaybettiler

154'er yıla kadar hapisleri istendi! Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi hakim karşısında: Ağlarak savunma yaptı

154'er yıla kadar hapisleri istendi! Fenomen çift hakim karşısında

Bursa'nın 1 haftalık suyu kaldı, Nilüfer Barajı kurudu! Planlı su kesintileri başlıyor

O büyükşehrimizi kuraklık vurdu! En büyük baraj kurudu, su kesintileri başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.