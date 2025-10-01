Levi's indirimi başladı! Sezonun favorisi jean modelleri ve dahası burada

Bir kıyafetin sizi sadece giydirmekle kalmayıp ruh halinizi de değiştirdiğini fark ettiniz mi? Levi’s tam da bu noktada devreye giriyor; çünkü onun parçaları yalnızca bir stil seçimi değil, aynı zamanda karakterinize dair güçlü bir ifade. Günlük hayatın koşuşturmacasında bazen rahatlık ararsınız, bazen de iddialı bir duruş… Levi’s, her iki ihtiyacı da tek bir çizgide buluşturarak gardırobunuzu zamansız bir kimlikle tamamlıyor. Hazır indirim de varken keşfetmeye ne dersiniz?

1. Levi's 720 High Rise Super Skinny Jean

Kullananlar ne diyor?

"Görseldeki gibi, esnek ve güzel bir kalıbı var. Memnunum."

"Levi's kalitesi. Asla diz yapmıyor renk atmıyor. Tam istediğim gibi ve uygun fiyat."

2. Levi's Relaxed Fit Tee Tişört

Kullananlar ne diyor?

"Favori beyaz tişörtüm oldu."

"Ürün kalıbı çok büyük. Kaliteli yumuşak dokuya sahip güzel bir ürün."

3. Levi's 505 Regular Fit Kot Pantolon

Kullananlar ne diyor?

"Orta kalınlıkta lycell karışımlı güzel kot normal bedeninizi alabilirsiniz."

"Ürün güzel, kesim harika."

4. Levi's Standard Graphic Crew Sweatshirt

Kullananlar ne diyor?

"Kalıp çok güzel. Biraz bol. Bir beden küçük alınabilir. Kalın ve tok duruyor. Çok kullanışlı. Kapüşon süper."

"Ürün güzel ve kaliteli."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

5. Levi's Baggy Dad Jean

Kullananlar ne diyor?

"Muhteşem! Kalıbı, duruşu, Levi's kalitesi. Baggy jean istiyorsanız kaçırmayın. 53 kilo 27 beden aldım salaş durdu tam istediğim gibi."

"Genel olarak beğendim benden görüp çok beğenen ablam içinde sipariş verdik."

6. Levi's 512 Slim Taper Kot Pantolon

Kullananlar ne diyor?

"Kumaş kalitesi güzel, slim fit yapıda. 186 boy 90-92 kg arası için 34-32 tam oturuyor."

"Kesimi geniş değil, dar da sayılmaz tam olmasını istediğim gibi."

7. Levi's Mile High Super Skinny Kot Pantolon

Kullananlar ne diyor?

"İlk defa kullandık, kesimi, kumaşı mükemmel. Çok uyguna aldık, tavsiye ederiz."

"Tavsiye ederim. Güzel bir kot."

8. Levi's 412 Slim Şort

Kullananlar ne diyor?

"Rahat ve güzel."

"Harika ürün! Levi’s kalitesi tartışılmaz!"

9. Levi's Relaxed Graphic Crew Sweatshirt

Kullananlar ne diyor?

"Harika renk, harika kumaş."

"Tam bedenimi aldım, cuk oturdu. Çok kaliteli ve güzel bir ürün. İçi yünlü olduğu için fazlaca sıcak tutuyor. Tereddütsüz alabilirsiniz."

10. Levi's The Pocket Tee Tişört

Kullananlar ne diyor?

"İnanılmaz kalın bir kumaş."

"Kesinlikle yaz için ilk tercihiniz olmayacaktır."

Bu içerik 1 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.