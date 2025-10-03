Konfor ve tarz tek parçada! Jack & Jones fermuarlı sweatshirt indirimde

Günlük kombinlerde en çok aranan şey, şıklıkla birlikte rahatlığı bir arada bulabilmektir. Hem işe giderken hem de hafta sonu şehirde vakit geçirirken üzerinize alıp çıkabileceğiniz parçalar, gardırobun en değerli üyeleri haline gelir. Jack & Jones JCOAIR SWEAT ZIP HOOD tam da bu ihtiyaca cevap veriyor; yumuşak dokusu, pratik fermuarlı tasarımı ve modern görünümüyle öne çıkıyor. Üstelik şu anda 600 TL indirim ile satışta. Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

Jack & Jones JCOAIR SWEAT ZIP HOOD

Jack & Jones JCOAIR SWEAT ZIP HOOD, pratikliğiyle günlük hayatın kurtarıcı parçalarından biri. Tam fermuarlı yapısı sayesinde istediğiniz gibi giyebilir, kapüşonu ile serin havalara karşı ekstra koruma sağlayabilirsiniz. Yumuşak dokusu gün boyu konfor sunarken, dayanıklı kumaşı uzun süreli kullanım için güven verir. Standart fit kesimiyle hem spor kombinlere hem de şehir stiline kolayca uyum sağlar. Dolabınızda her an elinizin gideceği bu sweatshirt, sade şıklığıyla öne çıkıyor.

Kullananlar ne diyor?

"Görüntüsü, kalitesi çok iyi. Biraz sweatshirt, biraz ceket."

"Polyester ağırlıklı kaliteli bir kumaşı var. Kesimi gayet şık ve modern duruyor üzerinizde. Kendi bedeninizi alın. Çok beğendim."

Bu içerik 3 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

