Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Hem hafif hem şık! The North Face Antora Ceket indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hem hafif hem şık! The North Face Antora Ceket indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günün temposuna ayak uyduracak doğru ceketi bulmak sandığınızdan daha önemli. Ne dolabınızda bekleyen ağır parçalar, ne de ilk yağmurda sizi yarı yolda bırakan ince montlar işe yarar. Hem hafifliğiyle rahatlık sunan hem de yağmur ve rüzgâra karşı sağlam duran bir ceket arıyorsanız, The North Face Antora tam size göre. Üstelik şu anda 1040 TL indirimde. İşte detaylar...

Şehir hayatında her gün yanımızda taşıdığımız parçaların en önemli özelliği, hem şıklığı hem de işlevselliği aynı anda sunabilmesi. Sabah işe giderken, akşam eve dönerken ya da gün içinde değişen hava koşullarında sizi yarı yolda bırakmayacak bir cekete ihtiyaç duyarsınız. Su geçirmez, rüzgarı engelleyen yapısıyla öne çıkanThe North Face Antora ceket tam da bu noktada devreye giriyor; Sade ve modern tasarımıyla şehir stilini tamamlayan ceket, rahatlığıyla da farkını hissettiriyor. Üstelik şu anda 1040 TL'lik cazip bir indirim ile satışta. Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

The North Face Erkek Antora Ceket

Hem hafif hem şık! The North Face Antora Ceket indirimde 1

The North Face Erkek Antora Ceket, her türlü hava koşuluna karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlandı. Su geçirmez ve nefes alabilir DryVent™ 2 katmanlı dış yüzeyi ile yağmur ve rüzgârı uzak tutarken, vücudunuzun rahatça nefes almasına imkân veriyor. Ayarlanabilir kapüşon, fermuarlı cepler, elastik manşetler ve büzme ipli etek ucu sayesinde hem işlevsel hem de konforlu bir kullanım sunuyor. Hafif yapısı, sızdırmaz dikişleri ve rüzgar geçirmez kumaşıyla outdoor aktiviteler için ideal olan ceket, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilerek çevre dostu bir alternatif de sağlıyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Yağmurlu havalar için harika. Çok beğendim."
  • "Daha sıcak havalarda giymek için hafif bir yağmurluk arıyordum ve bu tam anlamıyla mükemmel oldu. Oldukça hafif, iyi ceplere sahip ve eski Gore-Tex yağmurluğum kadar uzun değil. Üzerine polar ya da daha kalın bir içlik giymek için yeterince geniş kesimli. Henüz sağanak yağmurda denemedim ama su geçirmeyeceğini düşünüyorum. Fiyatına göre gerçekten çok iyi bir alışveriş oldu."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Hem hafif hem şık! The North Face Antora Ceket indirimde 2

Bu içerik 2 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

 Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

 Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

 ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
ceket mont mont erkek
İş birliği İçerikleri
BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Yemek yapmanızı kolaylaştıracak küçük ama etkili ürünler

Yemek yapmanızı kolaylaştıracak küçük ama etkili ürünler

Bebek bakımında olmazsa olmaz ürünler

Bebek bakımında olmazsa olmaz ürünler

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Bu sonbahar bir başka olacak! Kullanmaya doyamayacağınız ürünler

Bu sonbahar bir başka olacak! Kullanmaya doyamayacağınız ürünler

Ünlülerden gardırobunuzu next level’a taşıyacak kombinler

Ünlülerden gardırobunuzu next level’a taşıyacak kombinler

Bu ceketler ve trençkotlar sepete eklenmeyi hak ediyor

Bu ceketler ve trençkotlar sepete eklenmeyi hak ediyor

Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

Kulaklık modellerinde kaçırılmayacak indirim var

Kulaklık modellerinde kaçırılmayacak indirim var

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Faruk Özlü 21 yıl sonra 'Ülkemizin gidişatını değiştiren toplantı' diyerek ilk kez açıkladı: 'Bir devrim, bir milattır'

Faruk Özlü 21 yıl sonra 'Ülkemizin gidişatını değiştiren toplantı' diyerek ilk kez açıkladı: 'Bir devrim, bir milattır'

Bir kişinin ölümüne sebep oldu! Yüzde yüz kusurlu bulundu: 30 bin TL ceza aldı, 10 taksitle ödeyecek

Bir kişinin ölümüne sebep oldu! Yüzde yüz kusurlu bulundu: 30 bin TL ceza aldı, 10 taksitle ödeyecek

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Kültür Yolu Festivali ilk kez Malatya'da

Bakan duyurdu: Kültür Yolu Festivali ilk kez Malatya'da

Patronunun aracını kaçırdı, polis ekiplerinden kaçtı! 14 yaşındaki sürücü gazetecileri tehdit etti

Yaşı: 14! Araba kaçırdı polislerle kovalamaca yaşadı! Gazetecileri tehdit etti

Tarsus’ta 1 kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili 3 gözaltı

Tarsus’ta 1 kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili 3 gözaltı

Didim’deki operasyonda yakalandı

Didim’deki operasyonda yakalandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.