Hem hafif hem şık! The North Face Antora Ceket indirimde

Şehir hayatında her gün yanımızda taşıdığımız parçaların en önemli özelliği, hem şıklığı hem de işlevselliği aynı anda sunabilmesi. Sabah işe giderken, akşam eve dönerken ya da gün içinde değişen hava koşullarında sizi yarı yolda bırakmayacak bir cekete ihtiyaç duyarsınız. Su geçirmez, rüzgarı engelleyen yapısıyla öne çıkanThe North Face Antora ceket tam da bu noktada devreye giriyor; Sade ve modern tasarımıyla şehir stilini tamamlayan ceket, rahatlığıyla da farkını hissettiriyor. Üstelik şu anda 1040 TL'lik cazip bir indirim ile satışta. Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

The North Face Erkek Antora Ceket

The North Face Erkek Antora Ceket, her türlü hava koşuluna karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlandı. Su geçirmez ve nefes alabilir DryVent™ 2 katmanlı dış yüzeyi ile yağmur ve rüzgârı uzak tutarken, vücudunuzun rahatça nefes almasına imkân veriyor. Ayarlanabilir kapüşon, fermuarlı cepler, elastik manşetler ve büzme ipli etek ucu sayesinde hem işlevsel hem de konforlu bir kullanım sunuyor. Hafif yapısı, sızdırmaz dikişleri ve rüzgar geçirmez kumaşıyla outdoor aktiviteler için ideal olan ceket, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilerek çevre dostu bir alternatif de sağlıyor.

Kullananlar ne diyor?

"Yağmurlu havalar için harika. Çok beğendim."

"Daha sıcak havalarda giymek için hafif bir yağmurluk arıyordum ve bu tam anlamıyla mükemmel oldu. Oldukça hafif, iyi ceplere sahip ve eski Gore-Tex yağmurluğum kadar uzun değil. Üzerine polar ya da daha kalın bir içlik giymek için yeterince geniş kesimli. Henüz sağanak yağmurda denemedim ama su geçirmeyeceğini düşünüyorum. Fiyatına göre gerçekten çok iyi bir alışveriş oldu."

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 2 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.