Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Mükemmel bir koleksiyon parçası: LEGO® Technic Ferrari Daytona SP3 indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mükemmel bir koleksiyon parçası: LEGO® Technic Ferrari Daytona SP3 indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı günler zihnini dağıtmak, sadece elindeki işe odaklanmak istersiniz. LEGO Ferrari Daytona SP3 tam da bu anlar için mükemmel bir kaçış imkanı sunuyor. Parçaları birleştirirken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyor, her adımda içindeki çocuğa yeniden dokunuyorsunuz. Üstelik şu anda indirim ile satışta. İşte detaylar...

Gerçek bir süper arabayı adım adım inşa etme fikri kulağa nasıl geliyor? LEGO Technic serisi, yetişkinlere yalnızca bir model yapımı değil, aynı zamanda sabır, yaratıcılık ve mühendisliğin birleştiği keyifli bir deneyim sunuyor. Bu deneyimin en etkileyici örneklerinden biri olan LEGO Ferrari Daytona SP3, şimdi indirimli fiyatıyla meraklılarını bekliyor. İşte ürün hakkında detaylar...

LEGO® Technic Ferrari Daytona SP3

Mükemmel bir koleksiyon parçası: LEGO® Technic Ferrari Daytona SP3 indirimde 1

LEGO® Technic Ferrari Daytona SP3, mühendisliğin sanatla buluştuğu bir koleksiyon parçası. 3778 parçadan oluşan bu ileri seviye set, yetişkinlere saatler süren keyifli bir yapım deneyimi sunarken, Ferrari’nin ikonik tasarımını 1:8 ölçeğinde gerçeğe dönüştürüyor. Kelebek kapılar, hareketli pistonlara sahip V12 motor, 8 vitesli ardışık manuel şanzıman ve detaylı direksiyon sistemi gibi özellikleriyle gerçek bir süper arabayı modellemenizi sağlıyor. Klasik kırmızı rengi ve krom jantlarıyla göz alıcı bir görünüm sunan bu model, sadece bir LEGO seti değil, aynı zamanda sergilenmeye değer bir mühendislik harikası. Ferrari tutkunları ve LEGO koleksiyonerleri için hem yaratıcı hem de prestijli bir deneyim sunuyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Piyasadan kalkınca en çok değerlenecek lego modellerinden olacak ,kampanya döneminde fiyatı ciddi düşüyor , uygun fiyatlı bulursanız kaçırmayın."
  • "Süper! Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Mükemmel bir koleksiyon parçası: LEGO® Technic Ferrari Daytona SP3 indirimde 2

Bu içerik 6 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

 Evinizde barista kalitesinde kahve içmenin yolu!

Evinizde barista kalitesinde kahve içmenin yolu!

 En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

 Ünlülerden gardırobunuzu next level’a taşıyacak kombinler

Ünlülerden gardırobunuzu next level’a taşıyacak kombinler

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
LEGO oyuncak
İş birliği İçerikleri
Evinizde barista kalitesinde kahve içmenin yolu!

Evinizde barista kalitesinde kahve içmenin yolu!

Bu ürünleri alanların ortak yorumu: "Keşke önceden alsaydım!"

Bu ürünleri alanların ortak yorumu: "Keşke önceden alsaydım!"

Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Yemek yapmanızı kolaylaştıracak küçük ama etkili ürünler

Yemek yapmanızı kolaylaştıracak küçük ama etkili ürünler

Bebek bakımında olmazsa olmaz ürünler

Bebek bakımında olmazsa olmaz ürünler

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Bu sonbahar bir başka olacak! Kullanmaya doyamayacağınız ürünler

Bu sonbahar bir başka olacak! Kullanmaya doyamayacağınız ürünler

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Evinizde barista kalitesinde kahve içmenin yolu!

Evinizde barista kalitesinde kahve içmenin yolu!

Bu ürünleri alanların ortak yorumu: "Keşke önceden alsaydım!"

Bu ürünleri alanların ortak yorumu: "Keşke önceden alsaydım!"

Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Bilecik’te devrilen tanker sürücüsü yaralandı

Bilecik’te devrilen tanker sürücüsü yaralandı

Takside arama yapan polis binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi

Takside arama yapan polis binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi

Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı: Yüzlerce kişi seferber oldu!

Everest'te kar fırtınası: Bin kişi dağda mahsur kaldı!

Konya'da kahreden olay! Yan bakma kavgasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yan bakma kavgasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza : 2 ölü, 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza : 2 ölü, 5 yaralı

Gelinliğin üzerine boncuk şeklinde işlemişler! Tam 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gelinliğin üzerine boncuk şeklinde işleyerek saklamışlar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.