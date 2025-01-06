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Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim devam ediyor
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Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim devam ediyor

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Kışın kendinize alabileceğiniz en iyi şey Columbia mont olabilir! Çoğu zaman Columbia mont fiyatları cep yaksa da indirimleri yakaladığınızda fiyatlar yüz güldürür hale geliyor. Şimdi de Columbia mont, yelek gibi kışlık giyim ürünleri almak için doğru zamanlardan biri, çünkü sepette %25 indirim başladı. Detaylar yazımızda...

Soğuk kış günlerinde sıcak kalmanın sırrı kaliteli outdoor giyimde saklı! Kışlık giyimde tercihini outdoor ürünlerden yana yapanlar bilir; hafif, ısı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez montlarla, yeleklerle üşümek nedir adeta unutursunuz. Sıradan bir monta vereceğiniz fiyatın üzerine biraz daha ekleyerek outdoor bir mont aldığınızda hem ömürlük bir montunuz olur, her kış mont yenilemek zorunda kalmazsınız hem de kışı en konforlu şekilde, üşümeden geçirirsiniz. "Hangi outdoor markayı tercih edeyim?" derseniz de tabii ki seçim sizin, tasarımlarını beğendiğiniz pek çok markayı tercih edebilirsiniz. Ancak Columbia outdoor tutkunları arasında kullanıcı dostu özellikleriyle çok özel bir yere sahip. Üstelik kısa bir süreliğine Columbia montlar, yelekler, pantolonlar sepette %25 indirimli! Hazır indirim de varken Columbia kalitesiyle neden tanışmayasınız ki?

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Columbia'nın indirimdeki ürünleri burada!

1. Columbia Out-Shield™ Hybrid Vest Yelek

Adsız tasarım - 2025-01-06T121107.732

Columbia Out-Shield™ Hybrid Vest, hem şık hem de işlevsel bir dış giyim parçası olarak karşımıza çıkıyor. Soğuk hava koşullarında sıcak kalmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanan bu yelek, Out-Shield™ teknolojisi sayesinde suya dayanıklı ve rüzgar geçirmeyen özellikler sunuyor. İç kısmında sıcak tutan, hafif ve nefes alabilen malzemeler kullanılan bu yelek, katmanlı giyimde kolaylık sağlıyor. Böylece, üstüne başka giysiler giyilerek soğuk havalara karşı daha iyi korunabilirsiniz.

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2. Columbia Triple Canyon II Fall Hiking Pantolon

Adsız tasarım - 2025-01-06T121324.062

Columbia Triple Canyon II Fall Hiking Pantolonu, doğa yürüyüşleri ve outdoor aktiviteleri için tasarlanmış hafif, konforlu ve işlevsel bir pantolon. Columbia'nın bu pantolonu, nefes alabilir özellikleri sayesinde vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olur. Böylece yoğun aktiviteler sırasında konforlu bir deneyim sağlar. Hafif yağmur ve su sıçramalarına karşı dirençlidir. Dış mekan aktivitelerinde konforu artırır. Genellikle yan ve arka ceplere sahip olan bu pantolon, kişisel eşyalarınızı güvenli bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

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3. Columbia Puffect™ II Vest Jacket

Adsız tasarım - 2025-01-06T121405.713

Soğuk hava koşullarında katmanlı giyimde sıcak tutmayı hedefleyen bu yelek, Columbia'nın Puffect™ teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Bu teknoloji, hafif ısı yalıtımı sağlar ve sıcak kalmanıza yardımcı olur. Hafif yapısı sayesinde katmanlı giyimde rahatça kullanılabilir. Aktif kullanım sırasında konfor sağlaması için nefes alabilir bir tasarıma sahip olan ürün vücut ısısının kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Yelekte, anahtarlar veya telefon gibi kişisel eşyalarınızı taşımak için kullanılabileceğiniz cepler bulunur. Modern ve şık bir görünümü vardır, bu da onu günlük giyimde veya aktif dış mekan etkinliklerinde kullanmak için uygun hale getirir.

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4. Columbia Puffect™ Sherpa Jacket

Adsız tasarım - 2025-01-06T121526.812

Puffect™ Sherpa Jacket yumuşak ve sıcak tutan sherpa kumaştan üretilir. İç kısmında kullanılan yalıtım malzemeleri, vücut sıcaklığını korumak amacıyla etkili bir şekilde tasarlanmıştır. Bu ceket, hafif bir yalıtım sunarak soğuk havalarda konforlu bir deneyim sağlar. Özellikle kış aylarında dış mekan aktivitelerinde sıcak kalmanıza yardımcı olur. Hoodie veya kapüşonlu bir tasarım ile birlikte gelen bu ceket, nefes alabilir özellikleri sayesinde yoğun aktiviteler sırasında vücut ısısını düzenler. Modern bir görünümü olan Puffect™ Sherpa Jacket, çeşitli renk seçenekleri ile günlük yaşamda ve dış mekan aktivitelerinde şık bir kombin oluşturmanıza yardımcı olur.

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5. Columbia Powder Lite Mid Yelek

Adsız tasarım - 2025-01-06T121640.392

Columbia'nın Powder Lite serisi, soğuk hava koşullarında etkili bir şekilde ısınmanıza yardımcı olur.
Hafif yağmura karşı dayanıklıdır, dış mekan aktivitelerinde değişken hava koşullarında sizi korur. Nefes alabilen bu yelek, hafif ve katlanabilir bir yapıya sahiptir, bu da onu kolayca taşınabilir hale getirir. Columbia Powder Lite Mid Yelek, doğa yürüyüşleri, kayak, dağcılık gibi açık hava etkinlikleri için idealdir. Aynı zamanda günlük şehir hayatında da rahatlıkla giyilebilir. Katmanlı giyimde ek bir yalıtım katmanı olarak kullanılabileceği gibi, hafif yapısı sayesinde dışarıda geçireceğiniz zamanlarda da kolaylık sağlayacaktır.

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6. Columbia Pike Lake II Mont

Adsız tasarım - 2025-01-06T121755.750

Isı yalıtımlı, su geçirmez, rüzgara dayanıklı Columbia Pike Lake II Mont'un taş yeşili ve köpekbalığı renk kombinasyonu, şık bir görünüm sunarak hem doğa aktivitelerinde hem de günlük yaşamda şıklığı artırır. Kapüşonlu tasarımı ile rüzgar ve yağmura karşı ek bir koruma sunar. Doğa yürüyüşleri, hafif kayak, günlük gezi ve şehir yaşamında rahatlıkla kullanılabilir.

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7. Columbia Westridge Down Mont

Adsız tasarım - 2025-01-06T123518.764

Düşük sıcaklıklarda konfor sağlaması için tasarımlanmış olan bu mont, hem işlevsel hem de stil sahibi bir seçenek sunar. Doğal ördek veya kaz tüyü bulunan iç dolgusu ekstra sıcak tutar. Suya dayanıklı ve rüzgar geçirmeyen bir dış yüzeye sahiptir. Modern ve şık bir görünüme sahip olan Westridge Down Mont, çeşitli renk seçenekleri ile günlük yaşamda veya açık hava etkinliklerinde giyilebilir. Mont, hafif yapısı sayesinde çantada taşınabilir ve katmanlı giyimde ek bir yalıtım katmanı olarak kullanılabilir.

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8. Columbia Timberturner™ II Mont

Adsız tasarım - 2025-01-06T123409.885

Columbia Timberturner™ II Mont, Columbia'nın kendi yalıtım teknolojileri ile donatılmıştır, bu sayede düşük sıcaklıklarda bile sıcak kalmanıza yardımcı olur. Yoğun fiziksel aktiviteler sırasında vücut ısısını kontrol etmenizi sağlayan nefes alabilir malzemelerle tasarlanmıştır. Böylece, terlemenin önüne geçilir.
Kapüşon, manşetler ve bel kısımları ayarlanabilir özellikler taşır, bu da montun kullanıcıya mükemmel bir uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Hafif bir tasarıma sahip olması, montu günlük kullanımı kolaylaştırır ve gerektiğinde çantada taşınmasına olanak tanır.

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9. Columbia Triple Canyon™ II Eur Pantolon

Adsız tasarım - 2025-01-06T123618.733

Hem şehirde hem de doğada kullanıma uygun olan bu pantolon, hafif ve dayanıklı kumaştan üretilmiştir. Nefes alabilir özelliklere sahip olup vücut konforunu artırır. Vücut ısısını da düzenleyerek terleme ve rahatsızlık hissini azaltır. Esnek yapısı sayesinde hareket özgürlüğü sunan pantolon, suya ve rüzgara karşı dirençli bir dış yüzeye sahiptir. Modern bir görünümü vardır ve bu nedenle günlük giyimde de rahatlıkla kullanılabilir. Makinede yıkanabilir özellikte olması, bakımını kolaylaştırır.

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10. Columbia Puffect™ Corduroy Mont

Adsız tasarım - 2025-01-06T121205.785

Columbia Puffect™ Corduroy Mont, soğuk hava koşullarına karşı koruma sağlarken aynı zamanda kadifemsi dokusu ile stilinizi de tamamlar. Puffect™ teknolojisi, montun iyi bir yalıtım sağlamasına yardımcı olur, böylece soğuk havalarda sıcak kalmanıza olanak tanır. Columbia'nın montları genellikle suya dayanıklı özellikler taşır, bu da yağmur ve hafif su sıçramalarına karşı koruma sağlar. Corduroy dokusu, montun vintage ve şık bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Bu tür bir mont, günlük yaşamda, şehir gezilerinde ve hafif doğa yürüyüşlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

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Bu içerik 21 Ocak 2025 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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