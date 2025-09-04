Philips i9000 SkinIQ Islak ve Kuru Tıraş Makinesi indirimde

Yoğun tempoya geri dönüş hazırlıkları tam gaz devam ederken, küçük detaylarla hayatı kolaylaştırmak her zamankinden daha değerli. Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirimde olan Philips i9000 SkinIQ tıraş makinesi, teknolojisi ve şık tasarımıyla günlük bakımınızı zahmetsiz bir rutine dönüştürüyor. Philips i9000 SkinIQ tıraş makinesi ile hem kendinize ayırdığınız zamanı daha keyifli hale getirebilir hem de uzun vadeli kullanım avantajıyla akıllı bir yatırım yapabilirsiniz. Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

Philips i9000 SkinIQ Islak ve Kuru Tıraş Makinesi

Philips i9000 SkinIQ tıraş makinesi, kişisel bakım rutinini ileri teknolojiyle buluşturan özel bir deneyim sunuyor. Yapay zekâ destekli SkinIQ teknolojisi, cildinizi analiz ederek her tıraşta en uygun ayarları otomatik seçerken, 360° hassas başlıklar yüz hatlarınıza kusursuz uyum sağlıyor. Patentli üç aşamalı “kaldır & kes” sistemi ve çift katmanlı çelik bıçaklar, en inatçı kılları bile kökünden nazikçe kaldırarak pürüzsüz bir sonuç elde etmenizi mümkün kılıyor. Islak ya da kuru kullanım seçeneği, dijital ekranı, hızlı şarj özelliği, temizleme ünitesi ve şık seyahat çantasıyla günlük tıraşı keyifli, zahmetsiz ve profesyonel bir ritüele dönüştürüyor.

Kullananlar ne diyor?

"Philips tıraş makinesi hiçbir zaman şaşırtmaz. Daha önce de Philips markasının en son modellerini kullandım. Ancak bu seri gerçekten konforlu ve sakalı derinden kesiyor."

"İlk kullanma yorumum gayet başarılı."

