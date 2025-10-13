Ev Yaşam Ev Yaşam
Prime Alışveriş Festivali'nin son gününde Rabanne Million Gold Intense indirime girdi
Prime Alışveriş Festivali'nin son gününde Rabanne Million Gold Intense indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek
Sabah evden çıkarken sıktığınız bazı parfümler vardır; kokusu gün boyu sizinle kalır. Toplantı arasında, kahve molasında ya da akşam eve dönerken bile o tanıdık koku size eşlik eder. Şimdi bu etkiyi yaşamanın tam zamanı! Kalıcılığı ve etkileyici kokusuyla dikkat çeken Rabanne Million Gold Intense Parfüm, Prime Alışveriş Festivali’nin son gününe özel 1047 TL indirimle satışta. İşte detaylar...

Bazı kokular vardır, bir selamla başlar ve gün boyu sizinle kalır. Kalabalığın içinde bile tanıdık bir iz gibi sizi hatırlatır. Rabanne Million Gold Intense Parfüm tam olarak bu hissi yaşatıyor. Altın ışıltısını teninize taşıyan bu koku, Prime Alışveriş Festivali’nin son gününe özel 1047 TL indirimle satışta. İşte ürünle ilgili detaylar…

Rabanne Million Gold Intense Edp 100 Ml Parfüm

Prime Alışveriş Festivali nin son gününde Rabanne Million Gold Intense indirime girdi 1

Rabanne Million Gold Intense, gücü ve zarafeti aynı şişede buluşturuyor. İlk sıkışta taze mandalinanın canlı enerjisiyle açılan parfüm, kısa sürede yerini kremsi sandal ağacının baş döndüren sıcaklığına bırakıyor. Sedir ağacının asil karakteri ve kakulenin baharatlı dokusu, ten üzerinde kalıcı bir iz bırakıyor. Şık altın tasarımlı şişesiyle hem raflarda hem de teninizde dikkat çekici bir ışıltı yaratıyor. Kısacası, Million Gold Intense sadece bir parfüm değil; özgüvenin, lüksün ve zamansız çekiciliğin modern bir yorumu.

Kullananlar ne diyor?

  • "Gayet güzel ve kalıcı. Kokunun kalitesi iyi."
  • "Mükemmel! Gerçekten kaliteli. Söylenecek tek kelime yok."
  • "Harika kokuyor."
Prime Alışveriş Festivali nin son gününde Rabanne Million Gold Intense indirime girdi 2

Bu içerik 13 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

