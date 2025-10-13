Prime Alışveriş Festivali'nin son gününde kaçırmamanız gereken Adidas ürünleri

Spor tutkunlarının heyecanla beklediği Prime Alışveriş Festivali'nde adidas’ın en sevilen koleksiyonlarında sizi şaşırtacak fırsatlar bekliyor. Koşu ayakkabılarından yoga taytlarına, yumşacık sweatshirt’lerden fonksiyonel spor çantalarına kadar her ürün hem performans hem stil açısından fark yaratıyor. Prime Alışveriş Festivali’nde adidas ürünleriyle tarzını ve motivasyonunuzu yenilemek için size hazırladığımız listeye bir göz atmadan sepetlerinizi tamamlamayın deriz. İşte detaylar!

1. Spor giyime enerji katan: adidas Essentials Small Logo Cotton Lifestyle Kadın Atlet

Sıcak günlerde ve yoğun antrenmanlarda konforu ön planda tutanlar için adidas Essentials Small Logo atlet tam bir kurtarıcı. Yumuşacık kumaşı ve esnek yapısıyla vücuda oturur ama asla rahatsız etmez. Minimal 3 Bar logosu ile sade ama sportif bir tarz sunan atlet, ister spor salonunda ister günlük kombinlerinizde özgür hissettirir. Prime Alışveriş Festivali’nde bu hafif ve şık atlet, renkli enerjisini dışa vurmak isteyenler için müthiş bir fırsat!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bir kez giydikten sonra bu parçaya bayıldım. Harika görünüyor ve üzerime tam oturuyor. Daha ne isteyebilirsiniz ki?”

“Harika kumaş ve harika uyum. Yıkanması da kolay, bundan çok memnunum... Yakında bir tane daha alacağım! Gerçekten çok güzel görünüyor!”

2. Her an harekete hazır: adidas Entrada 22 Erkek Şort

Koşuya, spora ya da günlük kullanıma uygun, klasik bir şort arıyorsanız adidas Entrada 22 tam size göre! Nemi vücuttan uzaklaştıran AEROREADY teknolojisi sayesinde kuru kalmanızı sağlarken lastikli beliyle esnek bir oturuş yapan şortla ister antrenmanda ister sokakta olun, kendinizi özgürce hareket ederken bulacaksınız. Her dolapta olması gereken parçalar arasında yer alan adidas’ın bu sade ama işlevsel şortunu Prime Alışveriş Festivali bitmeden sepetinize eklemeyi unutmayın!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu tür şortlar kesinlikle olmazsa olmaz. Evde, kısa bir gezide, sporda ve konfor gerektiren diğer tüm aktivitelerde rahatlar. İnanılmaz derecede hafifler (neredeyse hiç hissetmiyorsunuz), inanılmaz derecede havalı ve çok yönlüler.”

“Düzenli olarak antrenmanlarda giyiyorum. Çok hafif, çabuk kuruyor ve giymesi çok rahat. Adidas logosu, defalarca yıkandıktan sonra bile hala yeni gibi görünüyor. 1,80 cm boyundayım ve 81 kg ağırlığındayım; M beden tam oturuyor.”

3. Günün her anına uyumlu: adidas M 3S FT SWT Erkek Sweatshirt

Evde dinlenmek ya da şehirde konforlu bir gün geçirmek istiyorsanız adidas sweatshirt tam size göre! Vücudu sıcak tutarken nefes alabilen yumuşak Fransız havlu kumaşına sahip parça, kollarındaki ikonik 3 bant detayıyla da klasik adidas tarzını taşır. Geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemelerle üretilen sweatshirt, hem şıklığı hem sürdürülebilirliği bir araya getirir. Prime Alışveriş Festivali’nde adidas’ın bu sweatshirt’ü, dolabınıza eklemeniz gereken en işlevsel parçalardan biri!

Kullanıcılar ne diyor?

“Beyaz çizgili siyah pantolonlarla harika uyum sağlar. Birkaç yıkamadan sonra bile şeklini korur. İçi pürüzlü bir sweatshirt değil, düğümlü iplikten üretilmiştir. Bu, bu kazağı tüylü kumaştan ayırır ve hem egzersiz yaparken hem de ılıman havalarda giyilebilir.”

“Hafif sweatshirt, bahar için ideal. Adidas ürünleri genellikle büyük geldiği için bir beden küçük almanızı öneririm.”

4. Sahada verimin anahtarı: adidas Tiro 24 Erkek Forma

Maç öncesi ısınmadan son düdüğe kadar konfor veren adidas Tiro 24, spor performansınızı desteklemek için özel olarak tasarlanan bir forma. AEROREADY teknolojisiyle teri hızla uzaklaştırıp sizi kuru ve ferah tutan forma, dar kesimi ve omuzlardaki 3 bant detayıyla hem dinamik hem profesyonel bir görünüm kazandırır. Bu özellikleriyle adidas’ın Tiro 24 forması, Prime Alışveriş Festivali’nde futbol tutkunlarının dolabına eklemesi gereken bir fırsat ürünü!

Kullanıcılar ne diyor?

“Gömlek tam oturuyor ve yıkandıktan sonra şeklini koruyor. Bedeni anlatıldığı gibi. Tavsiye ederim."

“Adidas kalitesi ortada. Dikişleri güzel. Kalıplar dar. 176 cm, 70 kilo için M giyilebilir halde. Dahasına küçük gelebilir.”

5. Hareketin anahtarı: adidas Yoga Studio Five-Inch Kadın Kısa Tayt

Yoga, pilates ya da evde egzersiz fark etmez; adidas Yoga Studio kısa tayt, her harekette sizi özgür hissettirir. Yumuşak Adisoft kumaşı ve AEROREADY teknolojisi sayesinde kuru kalmanızı garantilerken yüksek bel kesimiyle vücudunuzu sararak destek sunan tayt, esnek yapısıyla ikinci bir deri gibi her hareketinizde size göre uyumlanır. Prime Alışveriş Festivali’nde adidas’ın bu konforlu taytı, antrenmanlarda tarz ve rahatlığı bir arada arayanlar için kaçırılmayacak bir parça!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu fiyata aldığım için çok şanslıyım. 168 cm boy, 60 kg, XS beden tam oldu. Bacaklarım ince.”

“Rengi çok güzel, kalıbı dar, S beden aldım. Teşekkürler Amazon.”

6. Gün boyu iyi hissettiren: adidas Brand Love French Terry Erkek Eşofman Altı

Evde dinlenirken, hafta sonu kahvaltısına giderken ya da şehirde sakin bir gün geçirirken adidas Brand Love French Terry eşofman altı her anınıza uyum sağlar. Yumuşak Fransız havlu kumaşı ve esnek beliyle gün boyu konfor veren eşofman altı, adidas grafiğiyle de sportif tarzınızı tamamlar. Prime Alışveriş Festivali’nde şıklık ve hareket özgürlüğünü bir arada arayanlar için bu eşofman altı, dolabınızın en kullanışlı adidas parçalarından biri olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Üründen çok memnunum. Harika görünüyor ve çok kaliteli. Süper rahat ve giymesi kolay. Teşekkür ederim.”

7. Serin havaların kurtarıcısı: adidas Multi Essentials Full-Zip Fleece Kadın Fermuarlı Polar Üst

Sabah yürüyüşlerinde, açık havada spor yaparken ya da şehirde günlük kombinlerinizde adidas Multi Essentials polar üst çok iyi bir tercih. Yumuşacık polar kumaşıyla sıcak tutarken nefes alabilen yapısı sayesinde terletmez. Tam boy fermuarı, dik yakası ve fermuarlı cepleriyle hem şık hem kullanışlı bir tasarıma sahip polar üst, Prime Alışveriş Festivali’nde fonksiyonelliği ve konforuyla öne çıkan sezonun en akıllı adidas yatırımlarından biri!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu hediye arkadaşımı çok mutlu etti. Çok rahat, kaliteli kumaştan, sıcak ve güzel bir parça. Evde, dışarıda, trekkingde ve günlük hayatta giyebilirsin. Kesinlikle tavsiye ederim!”

“Beden kalıbı ve kalınlık olarak ideal, renk çok güzel. Tam istediğim gibi yumuşacık. Gezi çantalarında bulunmasında fayda olan bir ürün, herkese tavsiye ederim.”

8. Hafif adımların sırrı: adidas Duramo Sl2 M Erkek Koşu Ayakkabısı

Kısa ve orta mesafe antrenmanlarında hem hız hem konfor arayanlar için adidas Duramo SL2 M çok iyi bir seçenek. Nefes alan file üst yüzeyi sayesinde ayağınızı ferah tutarken LIGHTMOTION orta tabanı adımlarınıza enerji katar. Adiwear dış tabanı ise ister pistte ister kaldırımlarda, güçlü bir zemin tutuşu sağlar. Prime Alışveriş Festivali’nde adidas’ın bu hafif ama dayanıklı koşu ayakkabısı, antrenman rutinini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ayakkabı çok kaliteli, gerçekten çok rahat. Orijinal ürün, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Yürürken ayağınızda hiç bir şey yokmuş gibi hissettiriyor, çok hafif, terletmiyor, herkese öneriyorum.”

“Acayip güzel, yalnız kendi ayakkabı numaranınızı ya buçuklu alın ya da 1 numara büyük alın, kalıpları dar çünkü. Onun dışında ortopedik bir tabanı var, çok rahat.”

9. Macera dolu yürüyüşler için: Adidas Terrex Anylander Rain.Rdy Kadın Yürüyüş Ayakkabısı

Yağmur, çamur, taşlı yol… Hiçbiri adidas Terrex Anylander Rain.Rdy’ye engel değil! Çünkü ayakkabı su geçirmez RAIN.RDY teknolojisiyle ayaklarınızı kuru tutarken yarım bilekli tasarımıyla bilek desteği verir. Traxion dış tabanı zorlu zeminlerde güçlü tutuş gerçekleştirirken EVA orta tabanı ise uzun yürüyüşlerde konforu garantiler. Prime Alışveriş Festivali’nde adidas’ın bu dayanıklı yürüyüş ayakkabısı, doğayı sevenler için gerçek bir arkadaş!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bunlar şimdiye kadar satın aldığım en iyi yürüyüş ayakkabıları ve defalarca satın aldıktan sonra dürüstçe söyleyebilirim ki su geçirmezlikleri çok iyi. İlk kez giydiğimde 8 kilometre yürüdüm ve hiç su toplamadı. Gerçekten çok rahat ve destekleyiciler.”

“adidas Kadın Terrex Anylander Rain.rdy Yürüyüş Ayakkabıları'ndan çok memnunum! Islak zeminlerde ayaklarımı kuru tutuyor ve engebeli arazilerde mükemmel konfor ve destek sunuyor. Tabanları harika bir tutuş sağlıyor ve hafif tasarımları onları uzun yürüyüşler için mükemmel kılıyor. Ayrıca şık görünüyorlar! Bu ayakkabıları şiddetle tavsiye ediyorum; tüm açık hava tutkunları için harika bir seçim!”

10. Yoga tutkunlarının vazgeçilmezi: adidas Yoga Duffel Spor Çantası

Yoga yaparken ya da spor salonuna giderken ihtiyacı olan her şeyi tek çantada toplamak isteyenler için adidas Yoga Duffel, geniş iç hacmiyle ayakkabıdan havluya kadar tüm eşyalarınızı zahmetsizce taşımak için mükemmel bir seçenek! Suya dayanıklı dış yüzeyi sayesinde eşyalarınızı her koşulda kuru tutan çanta, hafif yapısı ve ayarlanabilir askılarıyla da ağrısız bir taşıma deneyimi sunar. Yoga Duffel, Prime Alışveriş Festivali’nde aktif yaşam tarzını tamamlayan en pratik adidas ürünlerinden biri!

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika bir çanta. Spor malzemelerini koymak çok kolay ve dolabıma bile sığıyor. Şimdiye kadar çok sağlam görünüyor. Çok memnunum.”

“Güzel çanta içlerinde gözleri olsa daha iyi olurdu ama yine de güzel.”

Bu içerik 13 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.