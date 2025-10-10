Su geçirmezliğiyle efsane Adidas Terrex Skychaser Mid Gtx indirimde

Zorlu hava koşullarında bile konforundan ödün vermeyen bir yürüyüş deneyimi arıyorsan, doğru ekipman seçimi her şeyden önemli. Ayak sağlığını koruyan, dengeyi artıran ve her adımda güven hissi veren bir ayakkabı, doğa yürüyüşlerini çok daha keyifli hale getirir. Adidas’ın outdoor alanındaki tecrübesiyle geliştirdiği Terrex Skychaser Mid GTX modeli, tam da bu beklentilere yanıt veriyor. Su geçirmez yapısı, hafifliği ve güçlü zemin tutuşuyla öne çıkan bu ayakkabı, şu anda indirim ile satışta! Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

Adidas Terrex Skychaser Mid Gtx Erkek Outdoor Ayakkabısı

Adidas Terrex Skychaser Mid GTX Erkek Outdoor Ayakkabısı; normal kalıplı yapısı, sentetik kaplamalı tekstil saya ve kalıplanmış burun kısmıyla dayanıklılık ve konforu bir araya getirir. GORE-TEX EPE membranı sayesinde su geçirmezlik özelliği sunarken, nefes alabilir yapısıyla ayakları kuru ve rahat tutar. Lightstrike yastıklama teknolojisi her adımda hafiflik ve enerji geri dönüşü sağlar, Continental™ kauçuk dış taban ise ıslak ya da kuru zeminde güçlü tutuş ve denge desteği sunar. Sportif ve iddialı tasarımıyla günlük kullanımda konforlu bir deneyim sağlar.

Bu içerik 9 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.