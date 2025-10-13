Prime Alışveriş Festivali'nde son gün! İşte indirimde öne çıkan elektronik ürünler

Büyük indirim haftasının son gününde dahi elektronik kategorisinde markaların en popüler modelleri, sınırlı stoklarla şimdi çok daha uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Evinizi akıllı hale getirmek, çalışma düzenini yenilemek ya da günlük hayatınızı kolaylaştırmak istiyorsanız bu kampanya döneminde tam da ihtiyacınız olan ürünleri sizin için listeledik. Uzun zamandır almak istediğiniz teknolojik ürünleri indirimler sona ermeden sepete eklemeyi unutmayın. İşte detaylar!

1. Işık hızında performans: Apple M3 çipli 13 inç MacBook Air Laptop

Prime Alışveriş Festivali’nde kaçırılmayacak ürünlerin başında gelen MacBook Air, hem zarif tasarımı hem de M3 çipli gücüyle fark yaratıyor. İster çalışın ister oyun oynayın, her işinizi akıcı ve hızlı bir şekilde halledeceğiniz bilgisayarı 18 saate kadar süren pil ömrüyle gün boyu şarj derdi olmadan kullanabilir, 13,6 inç Liquid Retina ekranında canlı renklerin keyfini çıkarabilirsiniz. 1080p FaceTime kamerası ve Uzamsal Ses teknolojili hoparlörleriyle toplantılarda, görüşmelerde ya da film keyfinde hep yanınızda olan MacBook Air, diğer Apple ürünleriyle olan uyumuyla da kapsamlı bir deneyim sunuyor!

Kullanıcılar ne diyor?

“Benim için cihazın artısı çok fazla ama en önemlisi inceliği ve hafifliği. O kadar ince ki çantanın içinde eğilecek diye korkuyorum. Bu inceliğe rağmen her gün 3-4 saat çalıştırmama rağmen 4 günde daha şarjı bitmedi. İlk günkü şarjı ile kullanmaya devam ediyorum.”

“Okul, günlük ve ofis kullanımı için çok iyi. Benim gibi Windows'tan geçenler için alışma süresi var tabii ki. Hafif bir bilgisayar olduğu için taşıması oldukça rahat.”

Apple MacBook bilgisayarın yanında Apple 4’lü AirTag ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Tepeden tırnağa bakım kolaylığı: Philips 15'i1 Arada Erkek Bakım Seti

Kendine özen göstermeyi seven erkekler için vazgeçilmez bir ürün olan Philips 15’i 1 Arada Erkek Bakım Seti'nin ayarlanabilir hassas düzeltici tarağıyla 5 kat daha net hatlar oluşturabilir, BeardSense teknolojisiyle sakal yoğunluğunuza göre akıllı kesim yapabilirsiniz. Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar sayesinde ilk günkü keskinliği hep koruyan seti yağlama derdi de yok. Yüz, saç ve vücut için farklı başlıklarıyla tek cihazla tüm bakım işinizi halledebileceğiniz bakım seti, ıslak ve kuru kullanımıyla da her zaman yanınızda!

Kullanıcılar ne diyor?

“Daha önce niye almadığıma pişman olduğum mükemmel cihaz. Kablosuz. Uzun şarj süresi. Ultra keskin çok amaçlı başlıklar. Müthiş bir cihaz.”

“Bende eskisi vardı, çok memnundum, babama aldım. O da çok memnun. Kendini bileyliyor. Hep keskin. Ben 5 senedir kullanıyorum. Tavsiyem en çok aparatlıyı almanız çünkü sonradan aparat isterseniz korkunç fiyatlarla karşılaşırsınız. Çabucak şarj oluyor, şarjı çok uzun gidiyor. En sevdiğim özelliği şarjı azalınca gücü azalmıyor. Bitince bitiyor.”

Philips erkek bakım setinin yanında Braun Series 5 HC5330 Erkekler İçin 17 Uzunluk Ayarına Sahip Saç Kesme Makinesi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Temizlikte özgürlük: Greenote GSC50 Şarjlı Dikey Süpürge

Yalnızca 2,5 kg ağırlığıyla inanılmaz hafif ve kullanımı zahmetsiz olan Greenote GSC50 şarjlı dikey süpürge, 12kpa emiş gücüyle günlük kirleri, 23kpa güç moduyla da halılardaki kırıntıları ve evcil hayvan tüylerini çabucak yok ediyor. LED’li fırça başlığıyla koltuk altlarına, köşelere ve karanlık alanlara sorunsuzca ulaşabileceğiniz süpürgenin 30 dakikaya kadar pil ömrü ve 4 saatte tam şarj olma özelliğiyle yorulmadan temizlik yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Memnun kaldığım için ikincisini aldım. Çekiş gücü ve kullanımı rahat. Temizliğinden de memnunum. Işığının olması en küçük tozların kaçmasına izin vermiyor.”

“Emsallerine göre kıyasladığımızda; fiyatı bilindik markalara göre %20-30 daha uygun, ağırlığı ideal, kullanımı zahmetsiz ve rahat. Teleskopik boru ve parçalar kaliteli, eğilip bükülmüyor. Hepa filtre bulunması sebebiyle daha hijyenik imkan sunuyor. Olumsuz olarak gördüğüm tek olay duvar askı aparatı bulunmuyor.”

Greenote dikey süpürgenin yanında roborock Q8 Max Robot Süpürge ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Daha parlak bir gülümseme için: Oral-B iO 2 Şarjlı Diş Fırçası Seti (2 Adet)

Ağız bakımında profesyonel sonuçlar arayanlar için Prime Alışveriş Festivali’nde öne çıkan ürünlerden biri de Oral-B iO 2! Sıradan fırçalara göre %100 daha fazla plak temizliği sağlayarak dişleri etkili, diş etlerini de nazikçe koruyan fırçaların basınç sensörüyle dişlerinizi güvenle fırçalayabiliyorsunuz. Üç farklı temizlik modu ve iki dakikalık zamanlayıcısı sayesinde diş hekimlerinin önerdiği şekilde fırçalama rutini oluşturabileceğiniz fırçalar, sessiz çalışması, uzun pil ömrü ve şık tasarımıyla banyo rafınızda yerini hak eden bir set!

Kullanıcılar ne diyor?

“İlk kullanımda bile farkı belli oluyor. Eksi yönü yedek başlığı diğer modeller ile uyumlu değil yedek başlık alırken iO uyumlu başlık almanız. Çok bastırırsanız kırmızı ışık yanıp sizi uyarıyor daha da zorlarsanız duruyor. Memnun kaldım. Teşekkürler.”

“Dişlerimi çok güzel temizledi. Çok kullanışlı ve pratik, rahat kullanımından dolayı dişlerimi fırçalamaya teşvik ediyor.”

Oral-B şarjlı diş fırçası setinin yanında Oral-B Pro Series 1 Elektrikli Diş Fırçası ve 1 Diş Fırçası Başlığı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Estetik ve teknoloji bir arada: Huawei Watch GT 3 Pro Akıllı Saat (46 mm)

Huawei Watch GT 3 Pro, şık titanyum gövdesi ve nanokristal seramik arka kapağıyla zarif ve dayanıklı bir seçenek sunuyor. 30 metreye kadar dalış desteği, 100’den fazla egzersiz modu ve gelişmiş sağlık takibi özellikleriyle hem sporcular hem de günlük kullanıcılar için mükemmel. AMOLED ekranıyla her koşulda net bir görüntü verirken güçlü pil ömrüyle 14 güne kadar kesintisiz kullanım imkanı yaşatan akıllı saatle telefonunuza bakmadan çağrıları yanıtlayabilir, müzik dinleyebilir ve uygulamalara tek dokunuşla ulaşabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Akıllı saatte uzun batarya süresi ve şıklık istiyorsanız fiyat/performans olarak Huawei GT3 Pro'dan daha mantıklı bir ürün yok. 1 yılı aşkın süredir iPhone telefonumla kullanıyorum, hiçbir sorun yaşamadım. Şarj süresi tüm sensörler açıkken ortalama 9-10 gün gidiyor, sensörleri kapatsam 15 günü bulacak.”

“Saat, spor alanında çok fonksiyonlu, birçok spor dalında modu var, nefes egzersizi ile rahatlatıcı etki yaratıyor. Nabız ölçümü ve EKG ile de kalp sağlığınızı test ediyor, uyku takibi yapması da çok iyi ve en iyisi şarjı yoğun kullanımda bile 10 gün rahat gidiyor.”

Huawei akıllı saatin yanında Huawei Watch GT 6 iOS ve Android Uyumlu Akıllı Saat ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Müzik keyfini uzun süre yaşayın: Sony WH-CH520 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Sony WH-CH520, tam 50 saatlik pil ömrüyle müzik keyfini gün boyu sürdürmenizi sağlıyor. 3 dakikalık hızlı şarjla bile 1,5 saat müzik dinleyebilir, DSEE teknolojisiyle daha net ve doğal ses deneyimi yaşayabilirsiniz. Bluetooth Multipoint bağlantıyla iki cihaza aynı anda bağlanabilir, çağrılar arasında çabucak geçiş yapabilirsiniz. Yumuşak kulak yastıkları ve hafif tasarımı uzun dinlemelerde bile ağrı yaşatmazken gürültü azaltma özelliğiyle dış sesleri minimuma indiren kulaklık, hem konforu hem performansı bir araya getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ben uygulamasını da indirip öyle kullanıyorum böylece iki cihaza birden bağlanabiliyorum. Uygulama üzerinden ekolayzır ayarı yapabilirsiniz. Ben seviyorum bu tarz ayarlar yapmayı ama düz kullanıcı olacaksanız uygulamayı indirmeye gerek yok. İlk kullanımda 10 gün dayandı, sonraki zamanlarda da birer hafta arayla şarj ediyorum. Çok fazla müzik dinleyen biriyim bu yüzden şarjının uzun süre dayanması benim için önemliydi. Kulaklık hafif bu arada. Bu sayede ağırlık olmuyor zaman geçtikçe.”

“Sony WH-CH520, fiyatına göre mükemmel bir değer sunuyor. Birkaç gündür kullanıyorum ve yumuşak yastıkları sayesinde kulaklarda oldukça rahat hissettiriyor. Hafif, taşıması kolay ve hatta boyunda bile rahatsızlık vermeden durabiliyor. Ses kalitesi etkileyici ve tatmin edici, bu da onu hem müzik hem de ofis görüşmeleri için uygun hale getiriyor; mikrofonu da iyi çalışıyor.”

Sony kulak üstü kulaklığın yanında Anker Soundcore V20i TWS Kulak İçi Kulaklık ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Cebinize bile sığan: Anker Nano Power Bank

Prime Alışveriş Festivali’nde kaçırılmaması gereken kompakt ama güçlü bir ürün olan Anker Nano Power Bank'in 22,5 W yüksek hızlı şarj desteğiyle telefonunuzu ya da kulaklığınızı anında şarj edebilir, çift USB-C girişiyle iki cihazı aynı anda doldurabilirsiniz. Katlanabilir port tasarımıyla kablo karmaşasından kurtulabilir, cebinizde ya da çantanızda zahmetsizce taşıyabilirsiniz. 5000 mAh kapasitesiyle seyahatlerde hayat kurtarıcı olan bu mini şarj cihazı, her an yanınızda taşıyabileceğiniz bir ürün!

Kullanıcılar ne diyor?

“Sık sık telefon kullanan biri olarak Anker Nano Power Bank'in hızlı şarj özelliği benim için olmazsa olmaz. Telefonumu hızlı ve verimli bir şekilde şarj ediyor; özellikle de hareket halindeyken veya seyahatteyken ve telefonumun şarjı azaldığında bu çok önemli.”

“Bu powerbank'in kompakt ve hafif tasarımı beni gerçekten etkiledi. Cebime veya çantama kolayca sığıyor ve fazla yer kaplamıyor. İster uzun mesafeli seyahatlerde ister günlük işe gidip gelirken olsun, ideal bir yol arkadaşım haline geldi.”

Anker power bank'in yanında Xiaomi Power Bank ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

8. Her yerde güçlü ses performansı: Beats Pill Kablosuz Bluetooth Hoparlör ve Apple ile Android Uyumlu Taşınabilir Şarj Aleti (USB-C Kablo ile)

Beats Pill hoparlör, 24 saatlik pil ömrüyle gün boyu kesintisiz müzik deneyimi yaşatırken güçlü woofer yapısı sayesinde derin ve dolgun bas çıkışına sahip. IP67 toz ve suya dayanıklılık sertifikasıyla dış mekanlarda da güvenle kullanılabilen ürün, telefonunuzu şarj etme özelliğiyle sadece hoparlör değil taşınabilir bir powerbank görevi de görüyor. Üstelik, Apple ve Android cihazlarla uyumluluğu tek dokunuşla eşleştirme özelliğiyle birleşince müzik keyfini her yere taşıyabiliyorsunuz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Tamamen kablosuz kullanım odaklı iseniz eğlenceli ses karakterini seviyor ve ortalığı sesten yıkma derdinde değilseniz son derece başarılı bir hoparlör. 2 adet olarak Apple TV ile stereo modunda keyifli sinema ve müzik deneyimi sunuyor. Açık alanda orta ses yüksekliğinde, tek adet kullanıldığında ortam müziği yaratıyor. Kısık seste dahi doyurucu bas sesler mevcut.”

“Taşınabilir ve bu boyuttaki bir hoparlöre göre gayet yüksek ve doyurucu bir sese sahip. Tonlar biraz bas ağırlıklı, bir tık pes ama bir şeyler dinlemek yüzünüzü gülümsetiyor. Apple ekosisteminde tek bir cihaza tanıtmayla direk olarak diğer cihazlarda kullanılabilir oluyor. Android uygulaması mevcut ve orada sanki daha esnek ayarlamalar yapmak mümkün.”

Beats hoparlör ve şarj aletinin yanında JBL Xtreme 4 Bluetooth Hoparlör ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Eğlenceye yeni bir boyut katan: LENOVO Tab M11 Tablet, Kılıf ve Kalem

Lenovo Tab M11, 11 inçlik geniş Full HD ekranı ve Dolby Atmos destekli dört hoparlörüyle dizi izlerken de oyun oynarken de üst düzey bir deneyim yaşatıyor. Sekiz çekirdekli işlemcisiyle çoklu görevleri rahatça yapabileceğiniz ürünün Tab Pen kalemiyle çizimden not almaya kadar yaratıcılığınızı özgürce ortaya koyabilirsiniz. Şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle hem okul hem iş hem de eğlence için ideal bir tablet olan Lenovo Tab M11, teknolojiyi her an yanında taşımak isteyenler için mükemmel bir tercih!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok pahalı ürünlere hiç gerek yok. Gayet kaliteli ve kullanışlı. PC modu, kalemi, ekran genişliği ile bu fiyata alınabilecek en iyi tablet.”

“Üniversite için ve aynı zamanda KPSS çalışmak için aldım, gayet yeterli. İçerisinden kılıf ve kalemi de çıkıyor, bu yönden avantajlı bir ürün. Ekran boyutu da ideal, beklentimin üzerinde geldi. Ben memnunum, herkese tavsiye ederim.”

LENOVO tablet, kılıf ve kalemin yanında HUAWEI MatePad 12 Tablet ve Ultra Hafif Klavye ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Oyun dünyasının yıldızı: SONY PlayStation®5 (Disk) Bundle ve İki DualSense™ Kablosuz Denetleyici

Bu sette ikinci DualSense denetleyiciyle birlikte gelen PlayStation 5, sevdiklerinizle kanepe başında saatlerce sürecek olan eğlenceyi ayağınıza getiriyor. Güçlü CPU, GPU ve SSD yapısıyla oyunları saniyeler içinde yüklerken dokunsal geri bildirim ve 3D ses teknolojisiyle kendinizi oyunun tam ortasında hissediyorsunuz. En sevdiğiniz spor ya da macera oyunlarında gerçek bir derinlik ve daha önce yaşamadığınız bir deneyim sunan PS5’in büyüleyici grafikleri ve sürükleyici özellikleriyle oyunlara yepyeni bir seviyeden giriş yapmaya hazır olun!

Kullanıcılar ne diyor?

“Konsol oldukça sessiz, kontrolcü ele rahatça oturuyor (büyük eller için mükemmel). Konsolun kendisi oldukça büyük (Xbox One'dan biraz daha büyük) ve birlikte verilen stand, konsolu dikey veya yatay olarak yerleştirirken güvenli bir tutuş sağlıyor. Oyunlar harika görünüyor; hatta PS5 kontrolcüsünün inanılmaz titreşim efektlerini gösteren ve PlayStation evrenini kutlayan ücretsiz, önceden yüklenmiş bir oyun bile var.”

“PlayStation Store'da her yaştan kullanıcı için her türlü oyun bulunuyor ve PS5'in geriye dönük uyumluluğu sayesinde PS4 oyunları da satın alınabiliyor veya sürücüdeki disk aracılığıyla yüklenip oynanabiliyor. Ne yazık ki PS5, PS3, PS2 veya PS1 ile geriye dönük uyumlu değil. Konsol ayrıca multimedya için de uygun; Amazon Prime ve Netflix gibi yayın uygulamaları yüklenebiliyor."

PlayStation 5 oyun konsolu ve 2'li oyun kolunun yanında Sony PlayStation Portal™ Remote Player ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Bu içerik 13 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.