Prime Alışveriş Festivali'nde son gün! İşte indirimde öne çıkan elektronik ürünler

Büyük indirim haftasının son gününde dahi elektronik kategorisinde markaların en popüler modelleri, sınırlı stoklarla şimdi çok daha uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Evinizi akıllı hale getirmek, çalışma düzenini yenilemek ya da günlük hayatınızı kolaylaştırmak istiyorsanız bu kampanya döneminde tam da ihtiyacınız olan ürünleri sizin için listeledik. Uzun zamandır almak istediğiniz teknolojik ürünleri indirimler sona ermeden sepete eklemeyi unutmayın. İşte detaylar!
Prime Alışveriş Festivali’nde kaçırılmayacak ürünlerin başında gelen MacBook Air, hem zarif tasarımı hem de M3 çipli gücüyle fark yaratıyor. İster çalışın ister oyun oynayın, her işinizi akıcı ve hızlı bir şekilde halledeceğiniz bilgisayarı 18 saate kadar süren pil ömrüyle gün boyu şarj derdi olmadan kullanabilir, 13,6 inç Liquid Retina ekranında canlı renklerin keyfini çıkarabilirsiniz. 1080p FaceTime kamerası ve Uzamsal Ses teknolojili hoparlörleriyle toplantılarda, görüşmelerde ya da film keyfinde hep yanınızda olan MacBook Air, diğer Apple ürünleriyle olan uyumuyla da kapsamlı bir deneyim sunuyor!
Kullanıcılar ne diyor?
Apple MacBook bilgisayarın yanında Apple 4’lü AirTag ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.
Kendine özen göstermeyi seven erkekler için vazgeçilmez bir ürün olan Philips 15’i 1 Arada Erkek Bakım Seti'nin ayarlanabilir hassas düzeltici tarağıyla 5 kat daha net hatlar oluşturabilir, BeardSense teknolojisiyle sakal yoğunluğunuza göre akıllı kesim yapabilirsiniz. Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar sayesinde ilk günkü keskinliği hep koruyan seti yağlama derdi de yok. Yüz, saç ve vücut için farklı başlıklarıyla tek cihazla tüm bakım işinizi halledebileceğiniz bakım seti, ıslak ve kuru kullanımıyla da her zaman yanınızda!
Kullanıcılar ne diyor?
Philips erkek bakım setinin yanında Braun Series 5 HC5330 Erkekler İçin 17 Uzunluk Ayarına Sahip Saç Kesme Makinesi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.
Yalnızca 2,5 kg ağırlığıyla inanılmaz hafif ve kullanımı zahmetsiz olan Greenote GSC50 şarjlı dikey süpürge, 12kpa emiş gücüyle günlük kirleri, 23kpa güç moduyla da halılardaki kırıntıları ve evcil hayvan tüylerini çabucak yok ediyor. LED’li fırça başlığıyla koltuk altlarına, köşelere ve karanlık alanlara sorunsuzca ulaşabileceğiniz süpürgenin 30 dakikaya kadar pil ömrü ve 4 saatte tam şarj olma özelliğiyle yorulmadan temizlik yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
Greenote dikey süpürgenin yanında roborock Q8 Max Robot Süpürge ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.
Ağız bakımında profesyonel sonuçlar arayanlar için Prime Alışveriş Festivali’nde öne çıkan ürünlerden biri de Oral-B iO 2! Sıradan fırçalara göre %100 daha fazla plak temizliği sağlayarak dişleri etkili, diş etlerini de nazikçe koruyan fırçaların basınç sensörüyle dişlerinizi güvenle fırçalayabiliyorsunuz. Üç farklı temizlik modu ve iki dakikalık zamanlayıcısı sayesinde diş hekimlerinin önerdiği şekilde fırçalama rutini oluşturabileceğiniz fırçalar, sessiz çalışması, uzun pil ömrü ve şık tasarımıyla banyo rafınızda yerini hak eden bir set!
Kullanıcılar ne diyor?
Oral-B şarjlı diş fırçası setinin yanında Oral-B Pro Series 1 Elektrikli Diş Fırçası ve 1 Diş Fırçası Başlığı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.
Huawei Watch GT 3 Pro, şık titanyum gövdesi ve nanokristal seramik arka kapağıyla zarif ve dayanıklı bir seçenek sunuyor. 30 metreye kadar dalış desteği, 100’den fazla egzersiz modu ve gelişmiş sağlık takibi özellikleriyle hem sporcular hem de günlük kullanıcılar için mükemmel. AMOLED ekranıyla her koşulda net bir görüntü verirken güçlü pil ömrüyle 14 güne kadar kesintisiz kullanım imkanı yaşatan akıllı saatle telefonunuza bakmadan çağrıları yanıtlayabilir, müzik dinleyebilir ve uygulamalara tek dokunuşla ulaşabilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
Huawei akıllı saatin yanında Huawei Watch GT 6 iOS ve Android Uyumlu Akıllı Saat ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.
Sony WH-CH520, tam 50 saatlik pil ömrüyle müzik keyfini gün boyu sürdürmenizi sağlıyor. 3 dakikalık hızlı şarjla bile 1,5 saat müzik dinleyebilir, DSEE teknolojisiyle daha net ve doğal ses deneyimi yaşayabilirsiniz. Bluetooth Multipoint bağlantıyla iki cihaza aynı anda bağlanabilir, çağrılar arasında çabucak geçiş yapabilirsiniz. Yumuşak kulak yastıkları ve hafif tasarımı uzun dinlemelerde bile ağrı yaşatmazken gürültü azaltma özelliğiyle dış sesleri minimuma indiren kulaklık, hem konforu hem performansı bir araya getiriyor.
Kullanıcılar ne diyor?
Sony kulak üstü kulaklığın yanında Anker Soundcore V20i TWS Kulak İçi Kulaklık ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.
Prime Alışveriş Festivali’nde kaçırılmaması gereken kompakt ama güçlü bir ürün olan Anker Nano Power Bank'in 22,5 W yüksek hızlı şarj desteğiyle telefonunuzu ya da kulaklığınızı anında şarj edebilir, çift USB-C girişiyle iki cihazı aynı anda doldurabilirsiniz. Katlanabilir port tasarımıyla kablo karmaşasından kurtulabilir, cebinizde ya da çantanızda zahmetsizce taşıyabilirsiniz. 5000 mAh kapasitesiyle seyahatlerde hayat kurtarıcı olan bu mini şarj cihazı, her an yanınızda taşıyabileceğiniz bir ürün!
Kullanıcılar ne diyor?
Anker power bank'in yanında Xiaomi Power Bank ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.
Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.
Beats Pill hoparlör, 24 saatlik pil ömrüyle gün boyu kesintisiz müzik deneyimi yaşatırken güçlü woofer yapısı sayesinde derin ve dolgun bas çıkışına sahip. IP67 toz ve suya dayanıklılık sertifikasıyla dış mekanlarda da güvenle kullanılabilen ürün, telefonunuzu şarj etme özelliğiyle sadece hoparlör değil taşınabilir bir powerbank görevi de görüyor. Üstelik, Apple ve Android cihazlarla uyumluluğu tek dokunuşla eşleştirme özelliğiyle birleşince müzik keyfini her yere taşıyabiliyorsunuz!
Kullanıcılar ne diyor?
Beats hoparlör ve şarj aletinin yanında JBL Xtreme 4 Bluetooth Hoparlör ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.
Lenovo Tab M11, 11 inçlik geniş Full HD ekranı ve Dolby Atmos destekli dört hoparlörüyle dizi izlerken de oyun oynarken de üst düzey bir deneyim yaşatıyor. Sekiz çekirdekli işlemcisiyle çoklu görevleri rahatça yapabileceğiniz ürünün Tab Pen kalemiyle çizimden not almaya kadar yaratıcılığınızı özgürce ortaya koyabilirsiniz. Şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle hem okul hem iş hem de eğlence için ideal bir tablet olan Lenovo Tab M11, teknolojiyi her an yanında taşımak isteyenler için mükemmel bir tercih!
Kullanıcılar ne diyor?
LENOVO tablet, kılıf ve kalemin yanında HUAWEI MatePad 12 Tablet ve Ultra Hafif Klavye ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.
Bu sette ikinci DualSense denetleyiciyle birlikte gelen PlayStation 5, sevdiklerinizle kanepe başında saatlerce sürecek olan eğlenceyi ayağınıza getiriyor. Güçlü CPU, GPU ve SSD yapısıyla oyunları saniyeler içinde yüklerken dokunsal geri bildirim ve 3D ses teknolojisiyle kendinizi oyunun tam ortasında hissediyorsunuz. En sevdiğiniz spor ya da macera oyunlarında gerçek bir derinlik ve daha önce yaşamadığınız bir deneyim sunan PS5’in büyüleyici grafikleri ve sürükleyici özellikleriyle oyunlara yepyeni bir seviyeden giriş yapmaya hazır olun!
Kullanıcılar ne diyor?
PlayStation 5 oyun konsolu ve 2'li oyun kolunun yanında Sony PlayStation Portal™ Remote Player ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.
Bu içerik 13 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.