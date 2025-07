Prime Day'in son gününde Levi's indirimlerini kaçırmayın

İster sokak stilini yansıtan salaş bir görünüm arayın ister şık ve sade bir tarz oluşturun, Levi's’ın zamansız tasarımları her beğeniye ayak uyduruyor. Üstelik bu kampanya sayesinde uzun zamandır gözünüze kestirdiğiniz o parçayı indirimli yakalama şansı da elinizde! Siz de Prime Day boyunca Levi's ürünlerine göz atarak hem dolabınızı yenileyebilir hem de bütçenizi koruyabilirsiniz. Hazırsanız Levi’s’ın Prime Day’de indirimde olan parçalarını birlikte keşfedelim!

1. Zamana ayak uyduran: Levi's 501 Crop Kot Pantolon

501 efsanesinin kısa paça kesimli hali olan bu pantolon, zamansız stilin modern bir yorumu! Düz tasarımıyla klasik havasını korurken yüksek bel yapısıyla hem şık hem rahat olan model, %84 pamuk, %15 organik pamuk ve %1 elastan içeriğinin yumuşak ve hafif esneyen dokusuyla da gün boyu konfor verir. Sneaker'la spor, topuklu ayakkabıyla daha zarif kombinler yapabilir, beyaz basic tişörtle eşleştirerek zahmetsiz bir tarz yaratabilirsiniz. 501 Crop, kendi tarzını oluşturmak isteyenler için tam bir joker parça!

Kullanıcılar ne diyor?

“Şu anki en iyi kot pantolonum! Hep bir Levi's 501 istemişimdir. Bayılıyorum, söylemeliyim ki kalitesi gerçekten mükemmel. Temiz işçilik ve alışılmışın dışında bir koku yok. Kaliteli ve kumaşı oldukça kalın. Bu yüzden fiyatı da uygun.”

“501'lerin, özellikle de kısa olanların büyük hayranıyım çünkü boyum kısa ve bacaklarıma tam oturuyorlar. Bel ve kalçaya da çok iyi oturuyor. Gardrobumun olmazsa olmazı.”

Levi's kot pantolonu yanında Levi's 501 Crop Jeans Kadın Kot Pantolon ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Hep iyi hissetmek isteyenlere: Levi's Relaxed Fit Graphic Tee Tişört

Günlük işlerinizi hallederken hızlıca giyip çıkarabileceğiniz bir tişört arıyorsanız doğru yerdesiniz. Relaxed fit kesimiyle vücuda yapışmayan Levi's tişört, %100 pamuktan üretilen yumuşak dokusuyla gün boyu ferahlık yaşatırken minimal tasarımı sayesinde her jean’le de kolayca kombinlenir. İyi görünmek isteyenler için vazgeçilmez bir parça olan Levi's tişört, özellikle de yaz günlerinde serin kalmanın en şık yollarından biri!

Kullanıcılar ne diyor?

“Tam bedeninize uyuyor. Tahmin edileceği gibi Levi's kalitesinde.”

“On numara beş yıldız, relax kalıp, tavsiye ederim.”

Levi's tişörtün yanında Levi's Classic Relaxed Erkek Tişört ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Kusursuz uyum: Levi's The Perfect Tee Tişört Kadın

İsmine yakışır şekilde gerçekten “perfect” bir tişört olan Levi's The Perfect Tee, %100 pamuklu yapısı ve bisiklet yaka tasarımıyla her kombine kolayca uyum sağlar. Ne giysem derdine son veren bu sade ama etkili parça, hem jean’lerle hem eteklerle mükemmel durur. Tek başına giyebileceğiniz gibi oversize ceketlerin içine de harika katman olur. Sokak stilinden günlük ev şıklığına kadar her tarza ayak uyduran tişört, dolabınızda en sık tercih edilen parçalardan biri olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Dokusu çok güzel. Gömlekte de XS giydiğim için XS sipariş ettim, tam oldu.”

“Tok bir kumaşı var, kullanışlı bir tişört.”

Levi's tişörtün yanında Levi's Graphic Boxy Tee Kadın Tişört ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Yazın vazgeçilmezi: Levi's Erkek 501 Kısa Paçalı Şort

Yaz aylarının kurtarıcısı olan bu jean şort, Levi’s’ın 501 klasiğinden ilham alıyor. Vintage esintili kesimi ve hafif esneyen denim dokusuyla hem rahat hem stil sahibi olan şortun ister paçasını katlayarak spor bir görünüm elde edin isterseniz de düz bırakıp daha klasik kullanın, her şekilde enerjik bir tarz yaratabilirsiniz. Üstelik, %99 pamuk ve %1 elastan içeriğiyle cilde dost olan pantolon, sıcak havalarda serin tutarken tüm gün boyunca da özgürce hareket etmenizi destekler.

Kullanıcılar ne diyor?

“Şorttan çok memnunum. Biraz daha ince ve yaz için mükemmel. Normal kesim.”

“Levi's 501 kot pantolonlarla aynı malzemeden yapılmış gibi görünüyor, bu yüzden dayanıklı olmalı. Güzel görünüyor ve en azından benim şortumun beden ölçüsü tam yerindeydi. Normal kot pantolonlarda olduğu gibi bu şortta da giydiğiniz gömleğe/tişörte bağlı olarak şık veya sade bir görünüm için kullanılabilir. Bence fiyatına göre oldukça uygun.”

Levi's şortun yanında Levi's XX Authentic Erkek Şort ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Yaz gardırobunun kurtarıcısı: Levi's 501 Mid Thigh Jean Şort

Levi's'ın ikonik 501 modelinin ruhunu taşıyan bu orta boy şort, vintage esintili dizaynıyla yazın olmazsa olmazlarından biri. Yüksek beli ve uyluk ortasına kadar uzanan kesimiyle şık bir duruş sunan şort, eskitilmiş görünümü sayesinde sanki yıllardır severek giyiliyormuş gibi doğal bir hava katıyor. Günlük gezilerde basic beyaz tişört ve sandaletle tamamlandığında ferah bir yaz tarzı yaratabileceğiniz şort, her kombine de uyum sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok kısa şort sevmeyenler için ideal, Levi's pantolon bedeninizi alın.”

“Uzun zamandır böyle bir kot pantolon arıyordum ve sonunda tam oldu, çok bol da değil. Aslında 26 beden giyiyorum ve tavsiye üzerine 25 beden sipariş ettim. Tam oldu.”

Levi's şortun yanında Levi's Utility Kadın Şort ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Geçmişin havası bugünün tarzı: Levi's The Trucker Ceket Mont

Levi’s’in ikonik trucker ceket modeli, vintage detayları ve rahat kesimiyle modern giyimin vazgeçilmezi. Tek göğüs cebi, ayarlanabilir beli ve solmaya açık kot yapısıyla her giydiğinizde daha da size özel bir hava kazanır. Günlük kullanımda tişört ve skinny jean ile sade bir kombin oluşturabilir, serin akşamlarda hoodie üzerine alarak katmanlı bir görünümle sokak stilinin dinamiğini yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel ürün, kumaşı, rengi, her şeyi okey. Fiyat da çok iyi. Babam gördü, koyu rengini de ona aldım, on numara.”

“Kumaş kalitesi güzel. İyi fiyata Levi's kalitesi. Boy 1,74, kilo 80 civarı olması lazım. Normal olarak L gömlek ve T-shirt giyerim, yine L aldım. Omuz ve göğüs biraz geniş. Genellikle gömleklerimin kolları biraz uzun gelir, göğüs ve omuz iyi oturur. M-L almak konusunda tereddüte düştüysem de her zamanki gibi L aldım, pişman olmadım. Gayet güzel oturdu, tam beklediğim gibi, kolları da uzun gelmedi. ”

Levi's ceketin yanında Levi's Baker Harrington Erkek Ceket Mont ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Kovboy şıklığını şehir hayatına taşıyan: Levi's Essential Western Gömlek

Batı tarzının o kendine has havasını gardırobunuza taşımaya ne dersiniz? %80 pamuk ve %20 geri dönüştürülmüş pamukla üretilen Levi’s’ın Essential Western gömlek, sivri cep detayları ve çıtçıtlı düğmeleriyle klasik ama güçlü bir duruş sunuyor. Hafif eskitilmiş kumaşıyla sanki yıllardır sizinleymiş gibi bir hava yaratan gömlek, jean’lerle ya da şortlarla da zahmetsizce kombinlenebilir. Üstelik, altına bot ve deri kemer ekleyerek western esintisini güçlendirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“50 yılı var mı? Belkide daha fazla. Modeli ve kumaşıyla eskimeyen zamansız ürün. Her zaman elimin altında olan gömlek. Mevsim fark etmiyor. Yıpranınca hemen bir tane ediniyorum. Üreticiye ve Amazon'a teşekkürler.”

“Kurtarıcı bir parça. Rengi şahane. Dikişleri gayet güzel. Teşekkürler Levis ve Amazon.”

Levi's gömleğin yanında Levi's Original Trucker Kadın Ceket Mont ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Modern ve sade tasarım: Levi's Battery Housemark Gömlek

Şık ve derli toplu formuyla Battery Housemark Slim Fit Gömlek, her görünümü anında güzelleştirir. Hem jean’lerle hem de chino pantolonlarla zahmetsizce uydurabileceğiniz model, ofis stilinden hafta sonu buluşmalarına kadar her ortama uyum sağlar. Dar kesimiyle vücuda oturur, böylece üstüne hafif bir ceket ya da blazer alarak daha farklı kombinler oluşturabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Şüphesiz çok güzel bir gömlek. Yumuşak malzeme ve giyerken çok rahat.”

“Levi's jean gömlek, mükemmel boyut!”

Levi's gömleğin yanında Levi's Barstow Western Erkek Gömlek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Serin günlerin kurtarıcısı: Levi's Everyday Sweatshirt

Adı üstünde, her gün giyilecek kadar iyi, her beğeniye uyacak kadar zamansız. Yumuşacık kumaşı ve bisiklet yaka tasarımıyla Levi's Everyday Sweatshirt, soğuk havaların vazgeçilmezi. Standart kesimi sayesinde ister spor tayt isterseniz de jean pantolonla kombinleyin, sizi asla yarı yolda bırakmaz. Altına beyaz sneaker ve üstüne kep şapka ile spor-şık bir şehir stili yaratabileceğiniz sweatshirt, gardırobunuzda mutlaka yer vermeniz gereken temel parçalardan biri!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kazak içi çok yumuşak, hiç tüylenmiyor, bu da kaliteli olduğunu gösteriyor ve çok rahat bir kesimi var. Bana birkaç kez nereden aldığımı sordular. M beden çok bol duruyor ama çok uzun değil, bel hizasının hemen üzerinde bitiyor.”

“Kadınlar için Levi's Everyday Sweatshirt, ideal bir günlük parça. Normal kesimli ve maksimum konfor için rahat kumaştan üretilmiş. Ön taraftaki Levi's logosu, görünümü tamamlıyor. Rahat günler için stil ve konforu bir araya getiren mükemmel bir sweatshirt.”

Levi's sweatshirt'in yanında Levi's Relaxed Baby Tab Erkek Sweatshirt ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Zamansız bir parça: Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon

Jean pantolon denilince akla ilk gelen, pek çok kişi için 501 Original. Levi’s’ın 1873’te icat ettiği bu ikonik model, düz paçası ve bele oturan kesimiyle klasik bir görünüm sunuyor. %100 pamuk kumaşıyla dayanıklı ve uzun ömürlü olan kot pantolonun dilerseniz paçalarını kıvırabilir dilerseniz de düz bırakabilirsiniz. %100 pamuk dokusuyla orijinal jean hissini yaşatan 501, sabahtan akşama kadar her ortama uyum sağlarken stilinizi sade ama etkili şekilde tamamlar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Levi’s erkek jean pantolon, klasik kesimi ve kaliteli kumaşıyla hem günlük kullanımda hem de şık kombinlerde tercih edilebilecek rahat ve şık bir seçenek sunuyor.”

“Levi's 501 modelini yaklaşık 40 yıldır giyiyorum ve başka jeans kullanmam. Bu model esnek ve daha rahat bir model.”

Levi's kot pantolonun yanında Levi's 502 Taper Jeans Erkek Kot Pantolon ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

