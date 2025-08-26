ŞOK'a su sebili geliyor! 27 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 27 Ağustos 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında elektronik ürünlerden oyuncağa, gıdadan hijyen ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Sıcak soğuk su sebili 5.799 TL!

Şarjlı damacana su pompası indirime girdi. Buraya tıklayın.

Akıllı televizyonlarda indirim fırsatı, burada.

Gıda ürünlerinde indirim var

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda kategorisinde indirimli ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit kahvelerde indirim var. Ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Hijyen, kişisel bakım ürünleri ve Raid'lerde avantajlı fiyatlar

Sizin için seçtiklerimiz

Her saç tipine uygun şampuanlar indirimli fiyatlar burada sizi bekliyor.

Deterjanlardaki indirimler burada.

Bebek bezleri, ana kucağı, oyuncaklar ve dahası

Sizin için seçtiklerimiz

Çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklarda indirim başladı, burada.

Bebek bezlerinde indirim devam ediyor. Buraya tıklayarak indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bebek arabalarındaki indirim kaçmaz, burada.

Ve kazan kazan fırsatı

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.