Stil sahibi erkeklerin tercihi Camper Drift Trail VIBRAM Spor Ayakkabı indirimde

Uzun yürüyüşler, şehirde geçen hızlı saatler ya da seyahat sırasında geçen upuzun günler… Tüm bu anlarda, hem konforlu hem de dayanıklı bir ayakkabı arayışı kaçınılmaz hale gelir. Camper’ın tarz sahibi ve ergonomik tasarımları ise bu ihtiyaca şıklığı da dahil ederek çözüm sunuyor. Şimdi markanın Drift Trail VIBRAM modelini Bahar Fırsatları'na özel 1161 TL indirimle çok daha uygun fiyata keşfetme fırsatınız var. Detaylar içerikte sizi bekliyor!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Bahar Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Camper'daki indirimlerinin tümü burada.

Camper Drift Trail VIBRAM Spor Ayakkabı

Camper Drift Trail VIBRAM Spor Ayakkabı, modern konforu retro bir tasarımla buluşturuyor. Mavi renkli nubuk ve tekstil karışımı üst yüzeyiyle hem şık hem dayanıklı bir görünüm sunan model, uzun yürüyüşlerde ayaklarınızı yormamak için özel olarak tasarlanmış. OrthoLite® Recycled™ çıkarılabilir iç tabanı ayağın şeklini alarak ekstra destek sağlarken, EVA ve kauçuk karışımı orta tabanı darbe emiciliğiyle gün boyu rahatlık sunuyor. Vibram dış tabanı ise dayanıklılığı ve zemin tutuşunu artırarak, ayakkabıyı günlük kullanımdan şehir keşiflerine kadar her anınıza uygun hale getiriyor. Geri dönüştürülmüş polyester ve deri astarı ise sürdürülebilirlikten ödün vermeden konforu tamamlıyor.

Nakit ihtiyacınız varsa 55.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli kredinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 27 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.