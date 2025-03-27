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Stil sahibi erkeklerin tercihi Camper Drift Trail VIBRAM Spor Ayakkabı indirimde
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Stil sahibi erkeklerin tercihi Camper Drift Trail VIBRAM Spor Ayakkabı indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
27.03.2025 11:09
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Sabah hızlıca evden çıkarken ayağınıza geçirdiğiniz ayakkabının gün boyu sizi nasıl hissettireceği hiç aklınıza geldi mi? Yanlış bir seçim, daha öğle saatlerinde ayak ağrısıyla enerjinizi tüketebilir. Oysa doğru ayakkabı, konforu sadece adımlarınıza değil, tüm ruh halinize yansıtır. Camper, estetikten ödün vermeden bu konforu sunmayı başarıyor. Camper Drift Trail VIBRAM Spor Ayakkabı şu an 1161 TL indirimdeyken, detaylara göz atmadan karar vermeyin. İşte detaylar...

Uzun yürüyüşler, şehirde geçen hızlı saatler ya da seyahat sırasında geçen upuzun günler… Tüm bu anlarda, hem konforlu hem de dayanıklı bir ayakkabı arayışı kaçınılmaz hale gelir. Camper’ın tarz sahibi ve ergonomik tasarımları ise bu ihtiyaca şıklığı da dahil ederek çözüm sunuyor. Şimdi markanın Drift Trail VIBRAM modelini Bahar Fırsatları'na özel 1161 TL indirimle çok daha uygun fiyata keşfetme fırsatınız var. Detaylar içerikte sizi bekliyor!

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Camper Drift Trail VIBRAM Spor Ayakkabı

Camper Drift Trail VIBRAM Spor Ayakkabı

Camper Drift Trail VIBRAM Spor Ayakkabı, modern konforu retro bir tasarımla buluşturuyor. Mavi renkli nubuk ve tekstil karışımı üst yüzeyiyle hem şık hem dayanıklı bir görünüm sunan model, uzun yürüyüşlerde ayaklarınızı yormamak için özel olarak tasarlanmış. OrthoLite® Recycled™ çıkarılabilir iç tabanı ayağın şeklini alarak ekstra destek sağlarken, EVA ve kauçuk karışımı orta tabanı darbe emiciliğiyle gün boyu rahatlık sunuyor. Vibram dış tabanı ise dayanıklılığı ve zemin tutuşunu artırarak, ayakkabıyı günlük kullanımdan şehir keşiflerine kadar her anınıza uygun hale getiriyor. Geri dönüştürülmüş polyester ve deri astarı ise sürdürülebilirlikten ödün vermeden konforu tamamlıyor.

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Bu içerik 27 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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