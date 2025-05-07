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Tek tuşla kahve hazırlama dönemi başladı! Tchibo Cafissimo Milk kahve makinesinde 1590 TL indirim
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Tek tuşla kahve hazırlama dönemi başladı! Tchibo Cafissimo Milk kahve makinesinde 1590 TL indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Kahveseverler iyi bilir; sabahları lezzetli bir fincan kahve güne başlamak için en güzel motivasyondur. Hele ki hazırlaması da kolay olursa, keyfi ikiye katlanır. Süt köpüğüyle taçlanan kahveleri evde zahmetsizce hazırlamak ise artık hayal değil. Tchibo Cafissimo Milk tam da bu yüzden 1590 TL indirim ile kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Kolaylığı ve lezzeti bir arada isteyenler için detaylar içerikte!

Kahve sadece bir içecek değil, güne başlama biçimi, ara verme bahanesi ve kimi zaman bir sohbetin bahanesidir. Bu yüzden onu hazırlamak da keyifli, hızlı ve zahmetsiz olmalı. Modern mutfaklara hem şıklık hem de fonksiyon kazandıran Tchibo Cafissimo Milk, tek tuşla farklı kahve lezzetleri sunarak bu ritüeli kolaylaştırıyor. Üstelik şu an 1590 TL indirimde, yani kahve keyfini bir adım öteye taşımak isteyenler için tam zamanı. Detaylar içeriğimizde...

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Tchibo Cafissimo Milk

Tchibo Cafissimo Milk

Tchibo Cafissimo Milk, evde barista kalitesinde kahve deneyimi yaşamak isteyenler için şık ve pratik bir çözüm sunar. Üç basınçlı demleme sistemi ve entegre süt haznesi sayesinde Espresso, Caffè Crema, kahve, Cappuccino ve köpüklü süt gibi favori içeceklerinizi tek tuşla zahmetsizce hazırlayabilirsiniz. 1,2 litrelik geniş su tankı, 400 ml'lik çıkarılabilir süt haznesi ve 6 kapsüle kadar alabilen kapsül kabıyla yoğun kullanıma da uygundur. Sade kullanımı, kişiye özel içecek ayarları ve otomatik temizleme özelliğiyle her fincanda taptaze ve lezzetli sonuçlar almanızı sağlar. Modern tasarımı ve Tchibo’nun geniş kapsül seçkisiyle kahve keyfini ev konforuna taşıyan bu makine, aynı zamanda mutfağınıza da şıklık katar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kullanışı kolay, kahvesi harika! Beğendim."

  • "15 yıl kullandığım kapsüllü kahve makinem bozulunca aldım, çok beğendik. Kahvesi güzel, temizliği çok kolay. Süt sıcaklığı yeterli,tezgahta çok yer kaplamıyor, tam istediğim gibi. Umarım yıllarca sorunsuz çalışır. Teşekkürler."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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Bu içerik 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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