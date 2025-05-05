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ŞOK'a Schafer tencere seti geliyor! 7 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a Schafer tencere seti geliyor! 7 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 7 Mayıs 2025 Çarşamba tarihli bu haftaki sayısı yayınlandı. ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı keşfetmek ve indirimli alışveriş keyfi yaşamak isteyenler için ŞOK broşürüne içeriğimizde yer verdik. Detaylar için okumaya devam edin.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 7 Mayıs 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısı yine dopdolu! Elektrikli süpürgeden tencere setine ve kişisel bakım ürünlerine her ihtiyaca ve bütçeye uygun ürünleri görmek için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. Güncel ŞOK broşürü içeriğimizde sizi bekliyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Pratik mutfak gereçlerinde cazip fiyatlar sizi bekliyor!

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Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Mutfak gereçlerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Tencere setlerinde indirimler başladı. Ürünleri incelemek için buraya tıklayın.

Yemek takımları da indirimdeki ürünlerden. Yemek takımlarındaki indirimlere buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerindeki indirimler kaçmaz!

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Sizin için kişisel bakım&hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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