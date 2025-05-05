Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Diş fırçalamak artık akıllı bir alışkanlık! Oral-B iO 10 Sense Şarjlı Diş Fırçası indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Diş fırçalamak artık akıllı bir alışkanlık! Oral-B iO 10 Sense Şarjlı Diş Fırçası indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülümsemenin gücü bazen kelimelerden bile fazlasını anlatır. Sağlıklı ve bakımlı dişler ise bu güçlü gülümsemenin en önemli sırrıdır. Günlük diş bakımını profesyonel bir deneyime dönüştüren Oral-B iO 10, şimdi 608 TL indirimli fiyatıyla satışta! Akıllı özellikleriyle sadece temizlik değil, kişisel rehberlik de sunuyor. Bu ileri teknolojiyle tanışmak için içeriğimizi okumaya devam edin. İşte detaylar...

Sabah işe yetişirken ya da gece yorgun argın yatağa gitmeden önce, diş fırçalamak genelde “bir an önce halledilecek” bir görev gibi görülür. Oysa bu birkaç dakikalık alışkanlık, uzun vadede hem sağlığınızı hem de özgüveninizi etkileyen en önemli adımlardan biri. Artık teknoloji sayesinde bu süreci daha etkili, konforlu ve hatta keyifli hale getirmek mümkün. Sadece temizlik değil, rehberlik de sunan akıllı diş fırçalarıyla, ağız bakımınızı sıradanlıktan çıkarabilirsiniz. Oral-B iO 10, tam da bu noktada dikkat çeken bir ürün. Üstelik şu anda 608 TL indirimde! Ürünün sunduğu ayrıcalıkları merak ediyorsanız detaylara birlikte göz atalım.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Oral B'deki indirimlerin tümü burada.

Oral-B iO Sense ile iO - 10 Siyah Elektrikli/Şarjlı Diş Fırçası

Oral-B iO Sense ile iO - 10 Siyah ElektrikliŞarjlı Diş Fırçası

Oral-B iO Sense ile iO 10, günlük diş bakımını adeta bir diş hekimi deneyimine dönüştürüyor. Manyetik iO teknolojisi sayesinde nazik mikro titreşimler ve yuvarlak fırça başlığıyla derinlemesine temizlik sunarken, akıllı şarj cihazı ve yapay zeka destekli 3D diş izleme teknolojisiyle fırçalama alışkanlıklarınızı gerçek zamanlı olarak analiz edip yönlendiriyor. Etkili plak temizliği, sağlıklı diş etleri ve gözle görülür beyazlık için kişiselleştirilmiş bir bakım sunan bu diş fırçası, hem temizlik hissini hem de ağız sağlığını üst seviyeye taşıyor. Renkli ekranıyla kullanımı keyifli hale getirirken, başlık değişimi zamanı geldiğinde sizi bilgilendirmeyi de ihmal etmiyor. Kısacası, iO 10 ile her fırçalama profesyonel bir bakım ritüeline dönüşüyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok kaliteli ben çok beğendim wi-fi bağlantısı sorunsuz modlar arası geçişte sıkıntı yok."

  • "Size diş üzerine uygulanan baskı miktarının az ya da çok olması gibi uyarıda bulunuyor. Dişlerinizin doğru fırçalanması için yönlendirme yapıyor. Özellikle kızım için aldım ve gayet memnun."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

Bu içerik 5 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Ömür boyu garanti, uzun süreli ısı muhafazası, ergonomik tasarım...

Ömür boyu garanti, uzun süreli ısı muhafazası, ergonomik tasarım...

 Göz alıcı tasarım, kusursuz performans! iPhone 15'te kaçırılmayacak indirim

Göz alıcı tasarım, kusursuz performans! iPhone 15'te kaçırılmayacak indirim

 Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

 Tchibo indiriminden kaçırmamanız gereken eşsiz lezzetteki kahveler

Tchibo indiriminden kaçırmamanız gereken eşsiz lezzetteki kahveler

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
oral b oral b diş fırçası oral b şarjlı diş fırçası oralbi şarjlı diş fırçası
İş birliği İçerikleri
Göz alıcı tasarım, kusursuz performans! iPhone 15'te kaçırılmayacak indirim

Göz alıcı tasarım, kusursuz performans! iPhone 15'te kaçırılmayacak indirim

Tchibo indiriminden kaçırmamanız gereken eşsiz lezzetteki kahveler

Tchibo indiriminden kaçırmamanız gereken eşsiz lezzetteki kahveler

Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Günün fırsatı! Stanley'in en çok satan modelinde indirim devam ediyor

Günün fırsatı! Stanley'in en çok satan modelinde indirim devam ediyor

A101'e Adidas spor ayakkabı geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı geliyor!

BİM'e kamp malzemeleri geliyor!

BİM'e kamp malzemeleri geliyor!

BİM'e kamp malzemeleri geliyor!

BİM'e kamp malzemeleri geliyor!

Lezzet patlaması! Airfryerda yumuşacık banana bread tarifi

Lezzet patlaması! Airfryerda yumuşacık banana bread tarifi

ŞOK'a Sinbo halı koltuk yıkama makinesi geliyor!

ŞOK'a Sinbo halı koltuk yıkama makinesi geliyor!

Erkeklerin favorisi! Saç, sakal, vücut; hepsi bir arada pratikliği sunuyor...

Erkeklerin favorisi! Saç, sakal, vücut; hepsi bir arada pratikliği sunuyor...

Stanley, Apple, Crocs... Anneler Günü'ne özel indirimler başladı!

Stanley, Apple, Crocs... Anneler Günü'ne özel indirimler başladı!

Stanley termoslarda indirim başladı! Ömür boyu garantili...

Stanley termoslarda indirim başladı! Ömür boyu garantili...

Stanley termoslarda indirim başladı! Ömür boyu garantili...

Stanley termoslarda indirim başladı! Ömür boyu garantili...

Çok satanlarda zirvede! HEPA filtreli, sessiz, hafif...

Çok satanlarda zirvede! HEPA filtreli, sessiz, hafif...

Çok satanlarda birinci! Her erkeğin ayakkabı dolabında olmalı

Çok satanlarda birinci! Her erkeğin ayakkabı dolabında olmalı

Spor ayakkabıdan tişörte Adidas indiriminden kaçırmamanız gerekenler

Spor ayakkabıdan tişörte Adidas indiriminden kaçırmamanız gerekenler

U.S.Polo, La Roche, LTB... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, LTB... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Her mutfakta olması gereken uygun fiyatlı ürünleri sizin için bulduk

Her mutfakta olması gereken uygun fiyatlı ürünleri sizin için bulduk

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

Göz alıcı tasarım, kusursuz performans! iPhone 15'te kaçırılmayacak indirim

Göz alıcı tasarım, kusursuz performans! iPhone 15'te kaçırılmayacak indirim

Tchibo indiriminden kaçırmamanız gereken eşsiz lezzetteki kahveler

Tchibo indiriminden kaçırmamanız gereken eşsiz lezzetteki kahveler

Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Günün fırsatı! Stanley'in en çok satan modelinde indirim devam ediyor

Günün fırsatı! Stanley'in en çok satan modelinde indirim devam ediyor

A101'e Adidas spor ayakkabı geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Microsoft duyurdu: 2003'de hayatımıza giren uygulama bugün kapatılıyor! Skype kapatıldı mı? Skype nedir?

2003'de açılan uygulama bugün kapatılıyor!

Göz alıcı tasarım, kusursuz performans! iPhone 15'te kaçırılmayacak indirim

Göz alıcı tasarım, kusursuz performans! iPhone 15'te kaçırılmayacak indirim

TEKNOFEST KKTC’de final heyecanı:! Dereceye giren takımlar belli oldu

TEKNOFEST KKTC’de final heyecanı:! Dereceye giren takımlar belli oldu

Her şey saniyeler içinde yaşandı! Fırlayan cisim ve parlak mavi ışık... "Starship'te neler oluyor?"

Her şey saniyeler içinde yaşandı! Fırlayan cisim ve parlak mavi ışık...

Bolu'da üniversite öğrencisi "akıllı emniyet kemeri" projesi geliştirdi

Bolu'da üniversite öğrencisi "akıllı emniyet kemeri" projesi geliştirdi

Apple'dan kırmızı alarm! 100 ülkeye uyarı gitti: Casus yazılım uyarısı apple kullanıcılarını rahatsız etti... Tehlike geri mi döndü?

Apple'dan kırmızı alarm! Tehlike geri mi döndü?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.