Diş fırçalamak artık akıllı bir alışkanlık! Oral-B iO 10 Sense Şarjlı Diş Fırçası indirimde

Sabah işe yetişirken ya da gece yorgun argın yatağa gitmeden önce, diş fırçalamak genelde “bir an önce halledilecek” bir görev gibi görülür. Oysa bu birkaç dakikalık alışkanlık, uzun vadede hem sağlığınızı hem de özgüveninizi etkileyen en önemli adımlardan biri. Artık teknoloji sayesinde bu süreci daha etkili, konforlu ve hatta keyifli hale getirmek mümkün. Sadece temizlik değil, rehberlik de sunan akıllı diş fırçalarıyla, ağız bakımınızı sıradanlıktan çıkarabilirsiniz. Oral-B iO 10, tam da bu noktada dikkat çeken bir ürün. Üstelik şu anda 608 TL indirimde! Ürünün sunduğu ayrıcalıkları merak ediyorsanız detaylara birlikte göz atalım.

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Oral-B iO Sense ile iO - 10 Siyah Elektrikli/Şarjlı Diş Fırçası

Oral-B iO Sense ile iO 10, günlük diş bakımını adeta bir diş hekimi deneyimine dönüştürüyor. Manyetik iO teknolojisi sayesinde nazik mikro titreşimler ve yuvarlak fırça başlığıyla derinlemesine temizlik sunarken, akıllı şarj cihazı ve yapay zeka destekli 3D diş izleme teknolojisiyle fırçalama alışkanlıklarınızı gerçek zamanlı olarak analiz edip yönlendiriyor. Etkili plak temizliği, sağlıklı diş etleri ve gözle görülür beyazlık için kişiselleştirilmiş bir bakım sunan bu diş fırçası, hem temizlik hissini hem de ağız sağlığını üst seviyeye taşıyor. Renkli ekranıyla kullanımı keyifli hale getirirken, başlık değişimi zamanı geldiğinde sizi bilgilendirmeyi de ihmal etmiyor. Kısacası, iO 10 ile her fırçalama profesyonel bir bakım ritüeline dönüşüyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok kaliteli ben çok beğendim wi-fi bağlantısı sorunsuz modlar arası geçişte sıkıntı yok."

"Size diş üzerine uygulanan baskı miktarının az ya da çok olması gibi uyarıda bulunuyor. Dişlerinizin doğru fırçalanması için yönlendirme yapıyor. Özellikle kızım için aldım ve gayet memnun."

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 5 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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