Hayat kalitenizi yükseltecek akıllı saatlerde kaçırılmayacak indirim

Akıllı saatler artık sadece zamanı göstermekle kalmıyor; sağlık takibinden spor performansına, uyku analizinden anlık bildirimlere kadar birçok ihtiyaca pratik çözümler sunuyor. Üstelik teknoloji meraklıları için güzel bir haberimiz var: Şu sıralar birbirinden şık ve işlevsel akıllı saatlerde kaçırılmayacak indirimler var! Geniş ekranlı modellerden spor odaklı seçeneklere, her bütçeye ve stile uygun alternatifleri sizin için bir araya getirdik. Gelin, hem tarzınıza hem ihtiyaçlarınıza hitap eden indirimli akıllı saat modellerine birlikte göz atalım.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Akıllı saatlerdeki indirimlerin tümü burada.

1. Apple Watch SE (GPS + Cellular 41 mm) Akıllı Saat

Apple Watch SE (2. nesil), hem aktif bir yaşam sürmek isteyenler hem de sağlığını yakından takip etmek isteyenler için güçlü ama ulaşılabilir bir seçenek . Kalp atış hızı takibi, düşme ve trafik kazası algılama gibi güvenlik özellikleri sayesinde olası risklerde sizi uyarır ve gerektiğinde yardım çağırır. Hücresel bağlantı desteği sayesinde iPhone’unuz yanınızda olmasa bile mesaj gönderip arama yapabilir, müzik dinleyebilirsiniz. watchOS 10 ile gelen yenilikler ve gelişmiş antrenman ölçümleri, günlük motivasyonunuzu artırır ve fitness hedeflerinizi kolayca takip etmenize olanak tanır. Gümüş rengi ile dikkat çeken model, suya dayanıklı yapısı ve kişiselleştirilebilir tasarımıyla hem stilinize hem de hayatınıza uyum sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hangi modeli alsam diye uzun zamandır düşünüyordum, önemli olan telefon yanımda değilken de kullanabilmekti. Çıkış yıllarını (yazılım desteği için) kıyasladığımda 8 ile aynı senenin ürünü olduğunu gördüm. Çok ekstrem bir kullanıcı olmadığım için (o2 vb ihtiyaçlarım yok) benim için fazla fazla yeterli. Dikte ederek ya da ekrana yazarak mesajlara cevap verebiliyorum, aramaları cevaplayabiliyorum..."

"Çok güzel bir saat ve çok şık. Apple konusunda fazla söze gerek olduğunu sanmıyorum. Ürün kısa sürede elime ulaştı ve sorunsuz şekilde kutu açılımı yaptık. 3 farklı markanın saatini kullanan biri olarak söyleyebilirim ki apple kutuyu açarken bile premium hissi veriyor. Her zaman açık ekran yok. Bunun dışında gerekli olabilecek her özellik var. Sesli cevap var. Sesli görüşme var. Bildirimler tıkır tıkır geliyor."

2. Samsung Galaxy Watch 6 (44 mm, Gümüş)

Samsung Galaxy Watch 6, hem sağlığınızı yakından takip etmenizi hem de günlük yaşamınızı kolaylaştırmanızı sağlayan akıllı ve şık bir yardımcı. Gelişmiş uyku takibi, uyku koçluğu, vücut kompozisyonu ölçümü ve kalp ritmi izleme gibi sağlık odaklı özelliklerle size özel öneriler sunar. %20 daha büyük ve %30 daha ince ekranı sayesinde bilgileri tek bakışta görmenizi kolaylaştırırken, özelleştirilebilir kadranlarıyla tarzınıza uyum sağlar. 90’dan fazla egzersiz türünü destekleyen fitness takibi ve otomatik antrenman algılama özelliği sayesinde aktif yaşam tarzınızı destekler. Safir Kristal cam ve IP68/5ATM dayanıklılığıyla zorlu koşullara karşı dirençli olan Galaxy Watch 6, hem konfor hem de işlevsellik arayanlar için güçlü bir modeldir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Daha önce almak için kendimi ikna edememiştim. Keşke daha önce alsaymışım. Artık analog saatlerimi kullanmıyorum."

"Resmen bir telefon gibi iş gören, her bilgiyi rahatlıkla bileğinize ulaştıran, tasarımı ve görüntüsü şık bir saat. Aramalarınız, mesajlarınız, hava durumu, konum (Google Maps) ve müziğinizi kontrol etmek gibi burada sayamadığım her türlü özelliği kullanabiliyorsunuz. Play Store'dan birçok uygulama indirilebiliyor. Saati dilediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Severek kullanıyorum. Şıklığı ve bileğe yakışmasına diyecek söz yok. Uyku ve sağlık takibini çok güzel yapıyor. Şimdiye dek şaştığını görmedim."

3. Slazenger Tiger Easy Connect Unisex Akıllı Kol Saati

Slazenger Tiger Easy Connect Akıllı Saat, sportif yaşam tarzını benimseyenler için hem şık hem de çok yönlü bir deneyim sunuyor. 100’e yakın farklı egzersiz modunu desteklemesi, koşu planlarından yoga ve pilatese kadar geniş bir spor yelpazesiyle uyum sağlamasını mümkün kılıyor. 300 mAh bataryası, manyetik şarj kolaylığı ve IP68 su geçirmezlik özelliğiyle hem dayanıklı hem de pratik bir kullanım sunan saat, günlük aktivitelerinizde size eşlik ederken, Bluetooth 5.3 bağlantısıyla da kesintisiz iletişim sağlıyor. Hafif yapısı, tam dokunmatik ekranı ve rahat silikon kayışıyla konforu ön planda tutan model; fonksiyonel kuvvet antrenmanlarından dansa kadar pek çok aktiviteyi takip ederek sağlıklı yaşam hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı oluyor.

4. Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular 41 mm)

Apple Watch Series 9, sağlığınızı takip etmekten günlük temponuzu yönetmeye kadar birçok konuda size yardımcı olan akıllı bir yaşam asistanıdır. Kan oksijen seviyesi, EKG ölçümü, uyku takibi ve sıcaklık algılama gibi gelişmiş sağlık özellikleri sayesinde hem bedeninizi hem de ruh halinizi yakından izleyebilirsiniz. Antrenman uygulamasıyla fitness hedeflerinizi desteklerken, düşme ve trafik kazası algılama gibi güvenlik özellikleri sayesinde her an güvende hissedersiniz. Parlak ve her zaman açık Retina ekranı, tek hareketle erişilebilen bilgilerle kullanım kolaylığı sunar. Suya ve toza dayanıklı tasarımı, stilinize göre özelleştirilebilir kordonları ve iPhone ile kusursuz uyumuyla günün her anında yanınızda yer alır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Klasik Apple kalitesi. Düşünmeden alın derim. Kızım için almıştım, beğendi. Tavsiye ederim."

"Apple ekosistemi içinde gayet uygun çalışıyor 6 ay oldu kullanmaya başlayalı herhangi bir sıkıntı çekmiyorum. Uyurken kullanıyorum ona rağmen ortalama 1 gün gidiyor şarjı. Gayet güzel kargolanmıştı."

5. Apple Watch Series 10 (GPS + Cellular 42 mm)

Apple Watch Series 10 ile tüm verilerinizi kolayca görüntüleyebilir, EKG ve kalp ritmi takibi gibi gelişmiş sağlık ölçümleriyle bedeninizi daha yakından tanıyabilirsiniz. Fitness takibi, uyku izleme, antrenman yükü analizi gibi detaylı veriler sunarak motivasyonunuzu artırırken; düşme algılama, trafik kazası bildirimi ve acil yardım çağrısı gibi güvenlik özellikleriyle kendinizi güvende hissetmenizi sağlar. iPhone’unuz yanınızda olmasa bile hücresel bağlantı desteğiyle arama yapabilir, mesaj gönderebilir ve müzik dinleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok iyi, kullanıyorum."

"Memnunum. Tavsiye ederim."

6. Samsung Galaxy Watch FE

Samsung Galaxy Watch FE, 40 mm’lik kompakt ve şık yapısıyla günlük kombinlerinizle kolayca uyum sağlarken, gelişmiş koşu analizi özelliği sayesinde performansınızı artırmanıza ve sakatlanma riskinizi azaltmanıza destek olur. Uyku takibi özelliğiyle dinlenme kalitenizi yükseltirken, kolay değiştirilebilir kordon yapısı sayesinde saatinizi anında tarzınıza göre kişiselleştirebilirsiniz.

7. Samsung Galaxy Watch 6 Classic (47 mm, siyah)

Samsung Galaxy Watch 6 Classic , hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunarak günlük hayatınıza akıllı bir asistan gibi eşlik eder. Uyku koçluğundan kalp ritmi takibine, tansiyon ölçümünden vücut kompozisyon analizine kadar birçok gelişmiş sağlık özelliği sayesinde formda kalmanıza ve kendinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olur. Safir Kristal cam, IP68 ve 5ATM dayanıklılık sertifikaları ile zorlu koşullara karşı koruma sunarken; hızlı şarj özelliği ve uzun pil ömrü sayesinde tempolu günlerinize ayak uydurur. Kısacası, bu saat yalnızca zamanı değil, sizi de yakından izler.

Kullanıcılar ne diyor?

"Klasik bir Samsung kalitesi işte. Özellikleri olsun, malzeme kalitesi olsun, telefon ile birlikte yapabildikleri olsun, her şeyi ile çok hoşuma gitti bu akıllı saat. Sadece, pil ömrü kullanışınıza göre değişebilir, ama benim saat 2, 3 gün falan dayanıyor, çünkü bende neredeyse tüm özellikler açık; Otomatik spor/aktivite algılama, her 30 dakikada bir kandaki oksijen, stres, nabız ölçme, detaylı uyku takibi gibi bir sürü özelliğu kullanıyorum. Kısacası gönül rahatlığı ile alabilirsiniz."

Ürün çok güzel. Tavsiye ederim. Ben uygun fiyata almıştım ve hemen gönderilmişti. Fiyat performans. 7'ye gerek yok bence ama kişiden kişiye değişebilir."

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

8. Robeve G3 Watch Ultimate Akıllı Saat

Robeve G3 Watch Ultimate, geniş 2.02 inç HD ekranı ve şık tasarımıyla günlük hayatınızı kolaylaştırırken stilinize de modern bir dokunuş katıyor. Tüm akıllı telefonlarla uyumlu yapısı sayesinde iOS ve Android fark etmeksizin sorunsuz bir kullanım sunar. Kalp ritmi takibi, adımsayar, pusula gibi temel sağlık ve yön bulma özelliklerine ek olarak; saat üzerinden gelen aramaları cevaplama, konuşma yapma ve bildirimleri görüntüleme gibi pratik işlevlerle iletişiminizi kesintisiz sürdürür.

Kullanıcılar ne diyor?

"Uzun sure şarjı gidiyor ve gayet kullanışlı."

"Kullanımı kolay. Ayrı konsept ve kordon değişimi güzel. Hafif bir ürün."

9. Amazfit GTR 3 Akıllı Saat (Moonlight Gri)

Amazfit GTR 3 Akıllı Saat, 1.39 inçlik HD AMOLED ekranı, güneş ışığında bile net görüntü sunarken 21 güne kadar süren uzun pil ömrü sayesinde sık şarj etme derdini ortadan kaldırır. 150’ye yakın spor modu ve 5 ATM su geçirmezlik özelliğiyle hem açık havada hem de su sporlarında rahatlıkla kullanılabilir. Tek dokunuşla kalp atışı, SpO2, stres ve solunum takibi yapan gelişmiş sağlık izleme sistemi sayesinde vücudunuzun genel durumunu anında öğrenebilirsiniz.

10. Daniel Klein DT5SPORTS-02 Akıllı Saat Kol Saati

Daniel Klein DT5SPORTS-02 Akıllı Saat; kalp atış hızı takibi, uyku analizi ve nefes egzersizi gibi sağlık odaklı özellikleriyle bedeninizi yakından tanımanıza yardımcı olurken; çoklu spor modu, kronometre ve parlaklık ayarı gibi detaylarla günlük aktivitelerinizi daha planlı hale getirir. Uzaktan müzik kontrolü, hava durumu bilgisi ve hesap makinesi gibi pratik araçlarla hayatınızı kolaylaştırır. Bölünmüş ekran ve kişiselleştirilebilir kadran gibi detaylarla kullanım deneyimini zenginleştiren saat, iOS ve Android uyumluluğu sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder.

Bu içerik 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.