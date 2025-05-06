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Braun Series 9 PRO+ 9577cc Islak & Kuru Tıraş Makinesi günün fırsat ürünü oldu
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Braun Series 9 PRO+ 9577cc Islak & Kuru Tıraş Makinesi günün fırsat ürünü oldu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Tıraş, birçok erkeğin günlük rutininde önemli bir yer teşkil ediyor. Ancak tıraşın sadece bir gereklilik olmadığını, cilt sağlığı ve genel görünüm üzerinde de büyük etkisi olduğunu unutmamak gerekiyor. Hal böyle olunca evde tıraş olmayı tercih edenlerin iyi bir tıraş makinesine yatırım yapması da büyük önem kazanıyor. Peki hangi cihazı tercih etmek uzun vadede daha ekonomik? Yanıtı merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde...

Uzun vadede bütçe dostu bir tıraş makinesi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kendi makinenizle tıraş olmak, dışarıdaki kuaför masraflarını katbekat azaltırken aynı zamanda cilt sağlığınızı korumanıza da yardımcı olur.Braun Series 9 PRO+ 9577CC, sunduğu yüksek performans, yenilikçi teknolojisi ve hijyenik kullanım seçenekleriyle her erkeğin tercih etmesi gereken bir seçenek. Islak ve kuru tıraş imkanı sunarak kullanıcıların istedikleri her ortamda rahatça ve konforla tıraş olmasına olanak tanıyan bu cihaz bugüne özel 1400 TL indirimde, işte detaylar...

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Braun Series 9 PRO+ 9577cc Islak & Kuru Tıraş Makinesi, SmartCare Merkezi, PowerCase

Adsız tasarım - 2025-05-06T130746.500

Braun'un en üst düzey tıraş makinelerinden biri olan Braun Series 9 PRO+ 9577CC hem ıslak hem de kuru tıraş imkanı sunar. Bu, kullanıcıların tıraşı sırasında köpük veya jel kullanarak daha konforlu bir deneyim yaşamalarına olanak tanır. Cihazın akıllı bakım merkezi otomatik olarak temizleme, şarj etme ve bakım yapma işlevlerini yerine getirir. Bu özellik, tıraş makinesinin temizliğini ve bakımını kolaylaştırır. Braun Series 9 PRO+, 4 yönlü hareket edebilen kesim elemanları ile donatılmıştır. Bu teknoloji, tüylerin daha etkili bir şekilde kesilmesini sağlar ve farklı yönlerdeki tüyleri kolaylıkla alır. Makinenin sahip olduğu ergonomik tasarım, daha konforlu bir kullanım sağlar. Tutuşu kolaydır ve kaymaz yapısıyla güvenli bir şekilde tutulabilir. Cihaz, hızlı şarj özelliği ile sadece kısa bir süre içinde tamamen şarj olabilir, bu da acil durumlarda kullanıcıya kolaylık sağlar. Kullanıcı dostu LED göstergeler, pil durumu ve temizleme durumu gibi bilgileri anlık olarak sunar. Braun'un geliştirdiği güçlü motor sayesinde, tıraş makinesi yoğun kılları bile kolayca kesebilir. Bu, daha az geçiş yaparak tıraş olmayı sağlar. Tek şarjla uzun süreli kullanım imkanı sunarak, kullanıcıların tıraş deneyimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmelerine olanak tanır. Cihaz ayrıca bir PowerCase ile birlikte gelir. Bu, hem tıraş makinesinin taşınmasını kolaylaştırır hem de şarj etme imkanı sunar. Bu özellik, özellikle sık seyahat eden kullanıcılar için idealdir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gelir gelmez bir haftalık sakalda kuru tıraş olarak denedim ve bayıldım. Çok hızlı şekilde sinekkaydı şekilde jilet performansında tıraş yaptı. Boyun ve çenede zorlandığı söylenmiş, benim sakallar çok yoğun ve sert ona rağmen hiç sorun olmadı. Tahriş etmedi. Protrimmer kısmı pek işe yaramıyor zaten o konuda beklentim yoktu. Genel olarak çok çok iyi."

  • "Daha öncesinde Braun Cooltech modelini 10 yılı aşkın sürede kullandım. Bu makine başka bir boyut karasız kaldıysanız hiç düşünmeden alabilirsiniz. Bu paraya değer mi değer."

  • "İlk defa tıraş makinesi kullanıyorum. Genelde iki günde bir sakal tıraşı olurum. Keşke daha önce alsaymışım dedim. Sinekkaydı tıraş yapıyor. İlk başlarda boyun bölgesinde tahriş yaptı fakat 1 haftalık kullanımdan sonra artık tekniğini mi kavradım yoksa cilt mi alıştı bilemiyorum ama artık tahriş yok. Kişiye göre değişir ama ben şu an için memnunum."
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Bu içerik 6 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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