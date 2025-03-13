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Türkiye gazetesi manşetten verdi, Nevşin Mengü isyan etti! Salih Müslim röportajı gündem oldu

13.03.2025 11:43
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Türkiye gazetesinin PYD lideri Salih Müslim ile röportaj yapması gündem oldu. Gazeteci Nevşin Mengü daha önce Müslim ile yaptığı röportaj sonrası hapis cezası almıştı. Türkiye gazetesinin röportajını paylaşan Mengü isyan etti.

Türkiye gazetesi manşetten verdi, Nevşin Mengü isyan etti! Salih Müslim röportajı gündem oldu

PYD'nin vaktiyle eş başkanlığını yapan ve halihazırda yöneticilerinden biri olan Salih Müslim, Türkiye gazetesine konuştu. Gazete röportajı "PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslüm gazetemize konuşarak Şam mutabakatı ve bundan sonraki takip edilecek yol haritasına ilişkin sorularımızı cevapladı" ifadeleriyle duyurdu.

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SALİH MÜSLİM RÖPORTAJI GÜNDEM OLDU

Yılmaz Bilgen imzalı röportaj gazetenin internet sitesinde manşetten verildi. Röportajda Salih Müslim ile SDG'nin Suriye ordusuna katılması üzerine izlenecek yol haritası konuşuldu.

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Salih Müslim röportajında PYD'nin Suriye topraklarında özerklik talebi olmadığı belirtildi. Türkiye gazetesinin bu röportajı hızla gündem olurken daha önce Müslim ile röportaj yaptığı gerekçesiyle hapis cezası alan gazeteci Nevşin Mengü de kayıtsız kalmadı.

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NEVŞİN MENGÜ, SALİH MÜSLİM RÖPORTAJINA İSYAN ETTİ

Sosyal medya hesabından röportajı paylaşan Nevşin Mengü, "Aynı röportajı ben daha önce yaptığım için 1 yıldan fazla cezaya çarptırıldım. İşini iyi yapmaya çalışan cezalandırılıyor" dedi.

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NEVŞİN MENGÜ HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Gazeteci Nevşin Mengü'nün, Salih Müslim röportajı dolayısıyla "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Mengü'ye, "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis verdi. Mahkeme, cezanın ertelenmesine hükmetmişti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
suriye pyd Nevşin Mengü röportaj
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