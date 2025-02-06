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Bim'e Kiğılı gömlekler ve North Pacific polarlar geliyor! 7 Şubat 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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  4. Bim'e Kiğılı gömlekler ve North Pacific polarlar geliyor! 7 Şubat 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Bim'e Kiğılı gömlekler ve North Pacific polarlar geliyor! 7 Şubat 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
06.02.2025 15:47
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BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nun 7 Şubat Cuma tarihli yeni sayısını merak edenler buraya! Sizin için BİM raflarında bir hafta boyunca yer alacak indirimli ürünleri içeren BİM Cuma Aktüel Kataloğu'na bu içeriğimizde yer verdik. Gelin bakalım BİM'de bu hafta neler var? İşte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

a101'e Sony Playstation 5 Oyun Konsolu geliyor! a101'e Sony Playstation 5 Oyun Konsolu geliyor!
ŞOK'a Dyson saç kurutma makinesi geliyor! ŞOK'a Dyson saç kurutma makinesi geliyor!

Kiğılı gömlekler ve North Pacific polarlar burada

5

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Dagi'den Koton'a pijama takımlarındaki indirimlerden yararlanmak için buraya tıklayın.

Kışın vazgeçilmeziniz olacak polar üstlerde indirimler başladı. İndirimdeki ürünleri burada bulabilirsiniz.

Levi's indirimlerini kaçırmamak için acele edin! İndirimdeki ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

Bim'e Kumtel fanlı ısıtıcılar geliyor!

1

Sizin için ısıtma kategorisinde seçtiklerimiz

Elektrikli ısıtıcılardaki indirimleri incelemek için buraya tıklayın.

Kahve makinesi, saç kurutma makinesi, tıraş makinesi ve dahası

2

Sizin için seçtiklerimiz

Kahve makinelerindeki indirimlerden yararlanmak için buraya tıklayın.

Kalitesi ile öne çıkan saç kurutma makinelerinde indirimler var. Buraya tıklayarak ürünleri inceleyebilirsiniz.

Bakımına önem gösteren erkeklerin favorisi tıraş makineleri de indirimde! Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Akıllı televizyon, kulaklık, akıllı bileklik...

3

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Evinize eğlence getirecek akıllı televizyon modellerindeki indirimleri incelemek için buraya tıklayın.

Apple Watch'larda indirimler burada devam ediyor!

"Müziksiz olmaz!" diyenler buraya! Kulaklık modellerindeki indirimler için buraya!

Çeşit çeşit oyuncaklardaki indirimler

4

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimde olan bütün oyuncakları burada bulabilirsiniz.

7'den 70'e herkesin favorisi LEGO'lar burada indirimde sizi bekliyor.

Temizlik gereçleri, organizerler, mandal setleri...

6

Sizin için seçtiklerimiz

Mop setleri indirimde, burada!

Evinize düzen getirecek organizerler burada, indirimde!

Her mutfağın ihtiyacı pratik mutfak gereçleri indirimde!

7

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçleri de indirimde, burada!

İndirimdeki yemek takımlarının tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Karaca, Kütahya Porselen ve dahası burada, indirimli fiyatla satışta!

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