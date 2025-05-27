Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Çok satanlarda birinci! Hawk oyuncu koltuğu günün fırsat ürünü oldu
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çok satanlarda birinci! Hawk oyuncu koltuğu günün fırsat ürünü oldu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendinize ait bir oyun alanı yaratmak, sadece bilgisayar veya konsolla değil, sizi gerçekten rahat hissettiren detaylarla tamamlanır. İyi bir oyuncu koltuğu, uzun saatler boyunca hem konfor hem de performans desteği sağlar. Saatlerce oynarken yorulduğunuzu unutur, sadece oyunun heyecanına odaklanırsınız. Hawk Fab V5 Oyuncu Koltuğu tam da bu konforu ve desteği sunuyor, üstelik şu anda indirimde! İşte detaylar...

Gün boyu bilgisayar başında otururken omuzlarınızın ağrıdığını, belinizin yorulduğunu ya da bir türlü rahat edemediğinizi hissettiniz mi? Konfor, özellikle uzun saatler süren oyun veya çalışma maratonlarında sandığınızdan çok daha önemli hale gelir. İşte tam da bu yüzden, sizi destekleyen ve rahat hissettiren bir oyuncu koltuğu büyük fark yaratır. Fab Kumaş Oyuncu Koltuğu, hem konforu hem dayanıklılığıyla öne çıkıyor ve üstelik şu anda indirimde! Daha rahat bir oturuş ve uzun süreli kullanım için bu fırsatı kaçırmayın. Ürün hakkında detaylar içeriğimizde...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hawk Fab V5 Oyuncu Koltuğu

Hawk FAB V5 Oyuncu Koltuğu

Hawk Oyuncu Koltuğu, konfor ve dayanıklılığı bir araya getiren üstün özellikleriyle uzun süreli kullanımlara uygun bir tasarım sunar. Akıllı süngerden üretilen baş yastığı ve bel desteği, başınızı ve belinizi mükemmel şekilde desteklerken, nefes alabilen kumaşı terlemeyi önleyerek maksimum rahatlık sağlar. 180 derece yaslanabilen sırt mekanizması ve sallanma hareketi kilit sistemi sayesinde, dilediğiniz pozisyonda rahatça oturabilir ve uzun oyun ya da çalışma saatlerinde konforun tadını çıkarabilirsiniz. Metal yıldızlı ayakları, elektrostatik toz boya kaplaması ve sessiz hareket eden poliüretan tekerlekleriyle hem sağlam hem de şık bir duruş sergiler. Maksimum 120 kg taşıma kapasitesiyle güvenli bir kullanım sunan koltuk, hassas işçilikle işlenen kaliteli nakışları sayesinde de şıklığı ve dayanıklılığı bir arada yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Genel olarak koltuk son derece rahat; saatlerce oturulsa bile yorgunluk hissi yok."

  • "3 ay civarında kullanıyorum. Oldukça rahat ve kullanışlı bir ürün. Geriye yaslanması, salıncak sistemi çok güzel çalışıyor. Henüz herhangi bir gıcırdamayla karşılaşmadım."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

Bu içerik 27 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Skechers, Puma, Vans... Spor ayakkabılarda fiyatlar en dipte

Skechers, Puma, Vans... Spor ayakkabılarda fiyatlar en dipte

 O ikonik bir jean... Levi's 501 indirimde

O ikonik bir jean... Levi's 501 indirimde

 Kampta, plaj, piknik... Songmics XL kamp sandalyesi indirimde

Kampta, plaj, piknik... Songmics XL kamp sandalyesi indirimde

 Hem renkli hem rahat... En sevilen Crocs modelleri

Hem renkli hem rahat... En sevilen Crocs modelleri

Tek valizle seyahate çıkmak isteyenler için kabin boy valizler

Tek valizle seyahate çıkmak isteyenler için kabin boy valizler

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
oyuncu koltuğu
İş birliği İçerikleri
Tek valizle seyahate çıkmak isteyenler için kabin boy valizler

Tek valizle seyahate çıkmak isteyenler için kabin boy valizler

Hem renkli hem rahat... En sevilen Crocs modelleri

Hem renkli hem rahat... En sevilen Crocs modelleri

Kampta, plaj, piknik... Songmics XL kamp sandalyesi indirimde

Kampta, plaj, piknik... Songmics XL kamp sandalyesi indirimde

O ikonik bir jean... Levi's 501 indirimde

O ikonik bir jean... Levi's 501 indirimde

Elinizden bırakamayacağınız telefon: iPhone 12 indirimde

Elinizden bırakamayacağınız telefon: iPhone 12 indirimde

Columbia Trek 25L sırt çantasında dev indirim

Columbia Trek 25L sırt çantasında dev indirim

Columbia Trek 25L sırt çantasında dev indirim

Columbia Trek 25L sırt çantasında dev indirim

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Camper ayakkabı indirimde

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Camper ayakkabı indirimde

Görünce “Keşke daha önce alsaydım” diyeceğiniz ürünler

Görünce “Keşke daha önce alsaydım” diyeceğiniz ürünler

Yürümek keyfe dönüşsün! Adidas Terrex'te indirim başladı

Yürümek keyfe dönüşsün! Adidas Terrex'te indirim başladı

Evde kuaför dokunuşu! En etkili saç şekillendiriciler burada

Evde kuaför dokunuşu! En etkili saç şekillendiriciler burada

Yaz sezonunda sade şıklık için tamamlayıcı çanta önerileri

Yaz sezonunda sade şıklık için tamamlayıcı çanta önerileri

Yaz sezonunda sade şıklık için tamamlayıcı çanta önerileri

Yaz sezonunda sade şıklık için tamamlayıcı çanta önerileri

American Tourister valizde kaçırılmayacak indirim

American Tourister valizde kaçırılmayacak indirim

Camper rahatlığı bir başka! Bugüne özel bu fırsatı kaçırmayın

Camper rahatlığı bir başka! Bugüne özel bu fırsatı kaçırmayın

A101'e Samsonite valizler geliyor!

A101'e Samsonite valizler geliyor!

Bu ürünler ile spor salonuna gitmeden de fit kalabilirsiniz

Bu ürünler ile spor salonuna gitmeden de fit kalabilirsiniz

Valiz hazırlarken strese girmeyin! Bu ürünler çok işe yarıyor

Valiz hazırlarken strese girmeyin! Bu ürünler çok işe yarıyor

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Kampta, plaj, piknik... Songmics XL kamp sandalyesi indirimde

Kampta, plaj, piknik... Songmics XL kamp sandalyesi indirimde

O ikonik bir jean... Levi's 501 indirimde

O ikonik bir jean... Levi's 501 indirimde

Elinizden bırakamayacağınız telefon: iPhone 12 indirimde

Elinizden bırakamayacağınız telefon: iPhone 12 indirimde

Columbia Trek 25L sırt çantasında dev indirim

Columbia Trek 25L sırt çantasında dev indirim

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Camper ayakkabı indirimde

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Camper ayakkabı indirimde

Yürümek keyfe dönüşsün! Adidas Terrex'te indirim başladı

Yürümek keyfe dönüşsün! Adidas Terrex'te indirim başladı

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Bir kahreden kadın cinayeti daha! Kadın elini telefonuna götürünce tek kurşunla öldürdü: KADES'e basacağını sandım

Bir kahreden kadın cinayeti daha! Kadın elini telefonuna götürünce tek kurşunla öldürdü: KADES'e basacağını sandım

Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi’ndeki sergi ve kitap lansmanı, Türk sanat dünyasında özel yerini aldı

Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi’ndeki sergi ve kitap lansmanı, Türk sanat dünyasında özel yerini aldı

Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara... Sis gibi görünüyor ancak solumak tehlikeli!

Sis gibi görünüyor ancak solumak tehlikeli!

Köy fırını ile ardiyesi küle döndü! Kocaeli'de yangın: Ateş söndürülmemiş

Köy fırını ile ardiyesi küle döndü! Kocaeli'de yangın: Ateş söndürülmemiş

Doğa yürüyüşünde kaybolmuştu: İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cansız bedenine ulaşıldı!

İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cansız bedenine ulaşıldı!

Son dakika: Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! Tüm şirketlere ve mal varlıklarına el konuldu, kayyum atandı: Yat, tekne, villa ve çok sayıda araç...

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! Tüm şirketlere ve mal varlıklarına el konuldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.