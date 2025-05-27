Çok satanlarda birinci! Hawk oyuncu koltuğu günün fırsat ürünü oldu

Gün boyu bilgisayar başında otururken omuzlarınızın ağrıdığını, belinizin yorulduğunu ya da bir türlü rahat edemediğinizi hissettiniz mi? Konfor, özellikle uzun saatler süren oyun veya çalışma maratonlarında sandığınızdan çok daha önemli hale gelir. İşte tam da bu yüzden, sizi destekleyen ve rahat hissettiren bir oyuncu koltuğu büyük fark yaratır. Fab Kumaş Oyuncu Koltuğu, hem konforu hem dayanıklılığıyla öne çıkıyor ve üstelik şu anda indirimde! Daha rahat bir oturuş ve uzun süreli kullanım için bu fırsatı kaçırmayın. Ürün hakkında detaylar içeriğimizde...

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Hawk Fab V5 Oyuncu Koltuğu

Hawk Oyuncu Koltuğu, konfor ve dayanıklılığı bir araya getiren üstün özellikleriyle uzun süreli kullanımlara uygun bir tasarım sunar. Akıllı süngerden üretilen baş yastığı ve bel desteği, başınızı ve belinizi mükemmel şekilde desteklerken, nefes alabilen kumaşı terlemeyi önleyerek maksimum rahatlık sağlar. 180 derece yaslanabilen sırt mekanizması ve sallanma hareketi kilit sistemi sayesinde, dilediğiniz pozisyonda rahatça oturabilir ve uzun oyun ya da çalışma saatlerinde konforun tadını çıkarabilirsiniz. Metal yıldızlı ayakları, elektrostatik toz boya kaplaması ve sessiz hareket eden poliüretan tekerlekleriyle hem sağlam hem de şık bir duruş sergiler. Maksimum 120 kg taşıma kapasitesiyle güvenli bir kullanım sunan koltuk, hassas işçilikle işlenen kaliteli nakışları sayesinde de şıklığı ve dayanıklılığı bir arada yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Genel olarak koltuk son derece rahat; saatlerce oturulsa bile yorgunluk hissi yok."

"3 ay civarında kullanıyorum. Oldukça rahat ve kullanışlı bir ürün. Geriye yaslanması, salıncak sistemi çok güzel çalışıyor. Henüz herhangi bir gıcırdamayla karşılaşmadım."

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Bu içerik 27 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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