Kamp keyfinizi zirveye taşıyacak o sandalye: Songmics XL Köpük Yastıklı Katlanır Kamp Sandalyesi indirimde

Dışarıda geçirilen her anın tadını çıkarmak, doğru ekipmanla başlar. Songmics XL Köpük Yastıklı Katlanır Kamp Sandalyesi, hem konfor hem dayanıklılık sunarak kamp, piknik veya plaj keyfinizi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Geniş oturma alanı, yumuşak sünger dolgusu ve pratik detaylarıyla sizi rahat ettirirken, hafif tasarımı sayesinde her yere kolayca taşınıyor. Üstelik şu anda kaçırılmayacak bir indirimle sizi bekliyor! Maceralarınıza eşlik edecek bu konforlu sandalyeyi yakından keşfetmenin şimdi tam zamanı. İşte detaylar...

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Songmics XL Köpük Yastıklı Katlanır Kamp Sandalyesi

Songmics XL Köpük Yastıklı Katlanır Kamp Sandalyesi, hem konforu hem dayanıklılığı bir arada sunan çok yönlü bir dış mekan ürünü. Geniş 101 x 68 cm oturma alanı ve yumuşak sünger dolgusu sayesinde uzun saatler boyunca rahatça dinlenmenizi sağlar. Yırtılmaya karşı dayanıklı 600D Oxford kumaşı ve sağlam çelik iskeleti, 150 kg’a kadar taşıma kapasitesi sunarken, entegre şişe tutacağı ve yan cepleriyle pratiklik katar. Sadece 6,2 kg ağırlığında olması sayesinde kolayca katlanır ve taşıma çantasıyla omzunuzda rahatça taşınabilir. Kamp, balıkçılık, plaj ya da piknikte, nerede olursanız olun güvenli ve keyifli bir dinlenme deneyimi yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Amacımız zaten büyük almaktı. 1.83cm boyum var. Oturunca kafamı arkaya dayayabiliyorum. Diğerleri gibi konforsuz değil. Kullanılan malzemesi vs. diğerlerinden çok daha kaliteli."

"İnanılmaz sağlam ve dayanıklı kesinlikle piyasadaki en iyilerinden biri. 150 kg taşıma kapasitesiyle ev koltuğu konforunda."

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 26 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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