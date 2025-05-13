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DEM Partililer dövizlerle kutladı... Orhun Abideleri'nden alıntı yapan Bakırhan, Bahçeli'ye teşekkür etti

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendisini feshetme kararı sonrası DEM Parti'nin bugün yapılan DEM Parti Grup Toplantısı'ndaki bir görüntü dikkat çekti. DEM Partili isimler Meclis'teki grup toplantısında ellerinde taşıdıkları dövizlerle '15 Mayıs Kürt Dil Bayramı' kutladı. Öte yandan kürsüde konuşan DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Orhun Abideleri'nden atıf yaparken başta MHP Lideri Devlet Bahçeli olmak üzere sürece katkı sağlayanlara tek tek teşekkür etti.

DEM Partililer dövizlerle kutladı... Orhun Abideleri'nden alıntı yapan Bakırhan, Bahçeli'ye teşekkür etti
Devrim Karadağ

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendisini feshetme kararı alması Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi oldu. Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda kritik bir eşiğin aşıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu açıklamayı, Kuzey Irak, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını kapsayan bir karar olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini ilan etmesinin ardından gözler bugünkü DEM Parti Grup Toplantısı'na çevrilmişti.

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DEM PARTİ GRUP TOPLANTISI'NDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Meclis'teki DEM Parti Grup Toplantısı'nda kaydedilen bir görüntü dikkat çekti.

'KÜRT DİL BAYRAMI'NI KUTLADILAR

DEM Partili isimler ellerinde taşıdıkları dövizlerle '15 Mayıs Kürt Dil Bayramı' kutlandı.

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DEM PARTİLİ BAKIRHAN ORHUN ABİDELERİ'NE ATIFTA BULUNDU

Öte yandan DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesiyle ilgili süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakırhan yaptığı konuşmasında Orhun Abideleri'ne atıfta bulundu:

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"Orhun Abideleri'nde aynen şöyle söyler; Barış aç olanı tok etmek, az olanı çok etmek için büyük bir fırsattır."

BAKIRHAN TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ: "SAYIN BAHÇELİ'YE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Bakırhan, yaptığı açıklamanın devamında "Bu tarihi sürecin gelişmesinde büyük sorumluluk üstlenen en başta sayın Öcalan'a, çözüm yolunda cesur bir duruş sergileyen sayın Bahçeli'ye, bu iradeyi sahiplenen sayın Erdoğan'a ve sürece ilk günden destek sunan sayın Özel'e, sayın Davutoğlu'na, sayın Babacan'a, sayın Arıkan'a ve tüm muhalefet partilerine de en içten şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
pkk meclis tbmm DEM Parti Terörsüz Türkiye
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