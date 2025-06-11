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Hakiki deri Camper Wagon Ayakkabı günün fırsat ürünü oldu
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Hakiki deri Camper Wagon Ayakkabı günün fırsat ürünü oldu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Her kombinin kurtarıcısı olan siyah ayakkabılar, zamansız duruşlarıyla gardıropların vazgeçilmezi. Üstelik yalnızca şık değil, gün boyu konfor sunan bir modelle buluştuğunuzda farkı hemen hissedersiniz. Hem casual hem de klasik stile uyum sağlayan Camper Wagon Ayakkabı da, rahatlığı ön planda tutanlar için birebir. Şu an 1080 TL indirimde olan bu ayakkabı, yaz boyunca adımlarınıza eşlik etmeye hazır. Detaylar içeriğimizde...

Yaz boyunca adımlarınızda hem konforu hem tarzı arıyorsanız, doğru ayakkabıyı bulmak hiç de kolay değil. Şehirde uzun yürüyüşler, tatilde rahatlık arayışı ya da sadece şık bir tamamlayıcı... İhtiyacınız ne olursa olsun, sizi yarı yolda bırakmayacak bir model bulmak önemli. Camper’ın klasik çizgisini modern dokunuşlarla buluşturan Wagon Siyah Deri Blucher tam da aradığınız ürün. Üstelik şu an 1080 TL indirim ile satışta. Detaylarını merak ediyorsanız, gelin birlikte inceleyelim.

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Camper Erkek Wagon Siyah Deri Blucher

Camper Erkek Wgn K100669-001

Camper Erkek Wgn K100669-001 ayakkabı, şıklığı ve konforu sürdürülebilirlikle buluşturan bir yaz klasiği. Geri dönüştürülmüş OrthoLite® yastıklama özellikli iç tabanı sayesinde gün boyu yumuşak adımlar sunarken, XL EXTRALIGHT® EVA dış tabanı ise hafifliğiyle hareket özgürlüğü sağlar. Yumuşak dana derisi saya ve astarı, ayağı sararak maksimum konfor sunar ve uzun süreli kullanımlarda bile rahatsızlık hissi yaratmaz. Zamansız siyah rengi ve esnek yapısıyla hem günlük kombinlere kolayca uyum sağlar hem de sıcak yaz günlerinde stilinizden ödün vermeden ferah bir kullanım deneyimi yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Camper kalitesi, ayakta var yok belli değil. Ofis kullanımı için çok ideal."

  • "Çok güzel yumuşak derisi olan şık bir ayakkabı. İster iş ayakkabısı ister günlük kullanım."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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Bu içerik 11 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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