Huawei XMAGE 2025 ödülleri sahiplerini buldu: Tokatlı Mehmet Emin Coruş dünya ikincisi

Huawei'nin 2017 yılından bu yana düzenlediği mobil fotoğrafçılık alanındaki en prestijli yarışmalarından biri olarak kabul edilen Huawei XMAGE Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri'nin 2025 yılı kazananları, Paris'teki Grand Palais'de düzenlenen törenle açıklandı. 170'ten fazla ülkeden yüz binlerce eserin katıldığı yarışmada, Tokatlı fotoğrafçı Mehmet Emin Coruş, dünya ikincisi seçilerek "Yılın Fotoğrafçısı" finalistleri arasına girdi.

Mehmet Emin Coruş, bu önemli başarıyı Tokat'ın Pazar ilçesinde çektiği fotoğrafla elde etti. Ödüle layık görülen kare; yeni doğmuş bir manda buzağısını soğuktan korumak için barınağa taşıyan bir çiftçiyi ve onları gözlerini yavrusundan ayırmadan takip eden anne mandayı konu alıyor. Coruş'un fotoğrafı, insan, hayvan ve doğa arasındaki saf bağı ve sessiz iş birliğini yansıtması nedeniyle jüri tarafından övgüye layık görüldü.

Coruş'un fotoğrafçılık yolculuğu, Tokat'taki bir fırın ustası olarak çalışırken kendisine hediye edilen bir Huawei telefonla başladı. Daha önce 2021 ve 2022 yıllarında XMAGE Ödülleri Türkiye ayağında birincilikler kazanan Coruş, bu yıl elde ettiği küresel ikincilik ile başarısını uluslararası arenaya taşıdı.

Ödül törenine katılamayan Mehmet Emin Coruş, kaydettiği videoda, “Bir zamanlar hamur yoğururken, köyde gezerken hayal kurardım. Şimdi o hayaller, bir Huawei telefonun kamerasından dünyaya uzanıyor. Bu ödül, sadece bana değil; elindekilerle yetinmeyip, kalbiyle üreten herkese ait. Bazen kilometreler ötesinden bir ışık yakarsın. Bugün bu ışığı ulaştırmada adeta bir fener olan Huawei’ye ve bana inanan herkese teşekkür ederim” diyerek törende bulunan katılımcılara seslendi.

Türkiye'den İki İsim Daha "XMAGE 100" Listesinde

Huawei XMAGE Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'den yoğun ilgi gördü. Türkiye, yarışmaya en yüksek katılım gösteren ülkeler arasındaki yerini korudu. Mehmet Emin Coruş'un küresel ikinciliğinin yanı sıra, Türkiye'den fotoğrafçılar Hürdoğan Keskin ve Koray Özpalamutçu da "XMAGE 100" seçkisine girerek dünyanın en iyi 100 fotoğrafı arasında yer alma başarısını gösterdi.

Küresel Yaratıcılık Platformu: XMAGE Ödülleri

2017'den bu yana yaklaşık 5 milyon fotoğraf başvurusuna ulaşan Huawei XMAGE Ödülleri, mobil fotoğrafçılığı demokratikleştirmeyi amaçlıyor. Yarışma, Huawei'in optik sistemler, görüntü işleme algoritmaları ve tescilli teknolojilerini kapsayan XMAGE Ar-Ge markasının sanatsal bir yansıması olarak konumlanıyor.

Yarışmanın 2025 jürisinde, Pulitzer ödüllü fotoğrafçılar ve Paris Photo Direktörü Florence Bourgeois gibi alanında saygın isimler yer aldı. "Yılın Fotoğrafçısı" seçilen üç büyük ödül sahibine, gelecekteki projelerini desteklemek amacıyla 10.000 ABD Doları tutarında ödül takdim edildi.

