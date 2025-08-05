Ödül maması, oyuncak ve dahası… Petzzshop indirimi başladı

Evcil hayvanınızın ihtiyacı olan her şeyi uygun fiyatlarla almak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise patili dostunuzu mutlu edecek pek çok ürüne bütçenizi yormadan erişmenin hemen şimdi keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz. Sizin için Petzzshop'ta indirime giren Enjoy, Hills, Ever Clean, Proline gibi sevilen markaların ürünlerini bu içeriğimizde bir araya getirdik.

1. Enjoy Multi Color Tavuklu Yetişkin Kedi Maması

Kedinize hem lezzetli hem de dengeli bir öğün sunmak ister misiniz? 1-7 yaş arası yetişkin kediler için özel olarak geliştirilen Enjoy Multi Color Tavuklu Kedi Maması; bağışıklık sistemini destekleyen vitamin karışımı, sindirim kolaylığı sağlayan düşük tahıllı yapısı ve tüy sağlığını korumaya yardımcı özel içeriğiyle öne çıkıyor. Renkli taneleri ve tavuk aromasıyla kedinizin iştahını kabartırken, kas, kemik ve eklem sağlığını da gözetiyor. 11-15 kg’lık ekonomik paket boyutuyla uzun süreli kullanım için ideal olan Enjoy kedi maması, şu anda indirimli fiyatıyla da dikkat çekiyor. Patili dostunuzun mutluluğu için bu fırsatı kaçırmayın!

2. Proline Puppy Tavuklu Yavru Köpek Maması

Yavru köpeğinizin ilk aylarındaki beslenme düzeni, onun tüm yaşamı boyunca sağlıklı kalmasının temelini oluşturur. Proline Puppy Tavuklu Yavru Köpek Maması, GDO’suz ve yüksek kaliteli tavuk etiyle hazırlanmış formülü sayesinde sindirimi kolay, besin değeri yüksek bir ürün. ağışıklık sistemini destekleyen vitaminler, güçlü kas ve kemik gelişimine katkı sağlayan minerallerle yavru dostunuzun ihtiyaç duyduğu her şey bu mamanın içinde yer alıyor. Üstelik yapay renklendirici ve aroma içermeyen, düşük tahıllı bu özel mama şu anda indirimde!

3. Bonnie Basic Biftekli Yetişkin Kedi Maması

Bonnie Basic Biftekli Yetişkin Kedi Maması, 1-7 yaş arası kedilerin günlük besin ihtiyaçlarını karşılamak için doğal içeriklerle özel olarak formüle edilmiştir. %26 protein oranı ve sığır etinden gelen zengin aromasıyla kedinizin hem damak tadına hem de sağlığına hitap ediyor. İçeriğindeki taurin, vitamin ve mineral desteğiyle bağışıklığı destekliyor Şu anda cazip bir indirimle satışta! Hem siz kazançlı çıkın, hem kediniz keyifle beslensin.

4. Ever Clean Naturally Parfümsüz Topaklanan Doğal Kedi Kumu

Evinizdeki minik patili dostunuzun tuvalet alışkanlıkları bazen sizin konforunuzu da etkileyebilir. Ever Clean Naturally Parfümsüz Topaklanan Doğal Kedi Kumu, hem kedinizin hem de sizin huzurunuz için özel olarak geliştirilmiş doğal bir çözüm sunuyor. %99,9 doğal kil ve mısır karışımıyla üretilen bu kum, kokusuz ve az tozlu yapısıyla alerjik tepkileri en aza indirirken, sıkı topaklar sayesinde temizlik rutininizi kolaylaştırıyor. Şu anda indirimde olması da cabası!

5. Pedigree Rodeo Biftekli Köpek Ödül Maması

Köpeğinizi mutlu etmenin en lezzetli yollarından biri, ödül zamanlarını keyifli bir ritüele dönüştürmektir. Pedigree Rodeo Biftekli Köpek Ödül Maması, burgulu yumuşak yapısıyla hem çiğnemesi kolay hem de et tadıyla iştah kabartan bir lezzet sunuyor. İçeriğindeki Omega 3 ile formda kalmasına, kalsiyumla güçlü kemik ve diş yapısına, vitamin ve minerallerle bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı oluyor. Yavru, yetişkin ya da yaşlı fark etmeksizin tüm ırklar için uygun.

6. Flip Kedi ve Köpek Tüy Toplama Eldiveni

Tüy dökme mevsimi geldiğinde evin her köşesinden tüy toplamakla uğraşmak can sıkıcı olabilir. Flip Kedi ve Köpek tüy Toplama Eldiveni tam da bu noktada devreye giriyor! Çift taraflı tasarımı ve yumuşak silikon uçları sayesinde hem evcil dostunuzun tüylerini nazikçe topluyor hem de mobilyalarınızda biriken tüyleri zahmetsizce temizlemenizi sağlıyor. Kısa ya da uzun tüy fark etmeksizin tüm kedi ve köpekler için uygun olan bu pratik eldiven ile hem siz rahat edin hem patili dostunuzun bakımı keyfe dönüşsün!

7. Hills Büyük Irk Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması

Büyük ırk bir köpeğiniz varsa, onun enerjisine ve ihtiyaçlarına ayak uydurmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur. Hills Büyük Irk Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması, yüksek kaliteli kuzu eti ve pirinç içeriğiyle hem hassas sindirim sistemini destekliyor hem de günlük hareketliliğini korumasına yardımcı oluyor. İçeriğindeki glukozamin ve kondroitin, iri dostunuzun eklem sağlığını desteklerken, Omega-6 ve E vitaminiyle tüyleri parlak, derisi sağlıklı kalıyor. Dengeli mineral oranı sayesinde kemik ve diş sağlığını da ihmal etmeyen ürün, şu anda avantajlı fiyatıyla sizi bekliyor.

8. Ever Clean Multiple Cat Topaklanan Kedi Kumu

Evinizde birden fazla kedi varsa, tuvalet temizliği bazen tam bir mücadeleye dönüşebilir. Ever Clean Multiple Cat Kedi Kumu, özel zeolit kristalleri ve aktifleştirilmiş karbon içeriğiyle kokuları anında hapsederek bu mücadeleyi sizin adınıza kolaylaştırıyor. Bentonit yapısı sayesinde sıvıyı hızla emiyor, sıkı topaklar oluşturarak hijyenik ve pratik bir temizlik sağlıyor. İnce taneli dokusuyla kedinizin patilerine de oldukça nazik davranan kum, kedili evlerin vazgeçilmezi olacak!

9. Paw Paw Adult Gourmet Yetişkin Kedi Maması

Her mama tabağı, sadece bir öğün değil; kedinizin sağlığı, enerjisi ve mutluluğu için bir yatırımdır. Paw Paw Adult Gourmet Yetişkin Kedi Maması, %5 kuzu eti, balık unu ve tavuk eti içeriğiyle tam da bu dengeyi kurmak için üretildi. Yüksek protein oranı kas gelişimini desteklerken, Omega 3-6 ile tüyleri parlak, vitamin içeriğiyle bağışıklığı güçlü kalır. Kolay sindirilen yapısıyla da hassas midelere dosttur. Üstelik şu anda indirimde!

10. Hills Kitten Ton Balıklı Yavru Kedi Maması

Yavru kedinizin sağlıklı bir başlangıç yapması her şeyden önemli değil mi? Hills Kitten Ton Balıklı Yavru Kedi Maması, minik dostunuzun beyin ve görme gelişimini destekleyen DHA içeriğiyle öne çıkıyor. %35,6 protein ve %22,8 yağ oranıyla büyüme dönemine uygun yüksek enerji sağlıyor ve dengeli mineral yapısı sayesinde güçlü kemik ve diş gelişimini destekliyor.

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