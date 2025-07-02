Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Serinlikten fazlasını arayanlar için Levoit 20dB Ayaklı Fan indirime girdi
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Serinlikten fazlasını arayanlar için Levoit 20dB Ayaklı Fan indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın en bunaltıcı anlarında, sadece bir esinti bile tüm ruh halinizi değiştirebilir. Camı açmak yetmez; önemli olan içerideki havayı gerçekten hareketlendirebilmek. Levoit 20dB Ayaklı Fan, sizi sadece serinletmekle kalmaz, ortamın havasını da canlı tutar. Sessizliğiyle kendini unutturur, gücüyle ferahlığı hissettirir. Eğer size serinliği hissettirecek bir çözüm arıyorsanız, Levoit 20dB Ayaklı Fan tam da ihtiyacınız olan ürün. Üstelik şu anda indirimde! İşte detaylar...

Sıcaklar bastırdığında tek istediğiniz biraz ferahlamak ise, sürekli gürültü yapan klimalara ya da yer kaplayan eski vantilatörlere katlanmak zorunda değilsiniz. Havanın odada akmasını hissettiren ama varlığını unutturacak kadar sessiz bir çözüm mümkün. Teknolojiyle konforu birleştiren Levoit 20dB Ayaklı Fan, yaşam alanlarınıza serinlik ve nefes aldıran bir ferahlık kazandırıyor. Üstelik şu anda indirimli fiyatla satışta! Ürün ile ilgili detaylar içeriğimizde...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 60.000 TL'ye varan nakit fırsatı Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 60.000 TL'ye varan nakit fırsatı
Faiz yok, masraf yok! İşte 6 ay taksitli 60.000 TL'ye varan kredi Faiz yok, masraf yok! İşte 6 ay taksitli 60.000 TL'ye varan kredi

Levoit 20dB Ayaklı Fan

Serinlikten fazlasını arayanlar için Levoit 20dB Ayaklı Fan indirime girdi 1

Levoit 20dB Ayaklı Fan, serin kalmanın sessiz ama etkili yolunu sunuyor. Neredeyse fısıltı kadar sessiz çalışan (yalnızca 20 dB!) bu fan, güçlü DC motoru sayesinde dört dakikada tüm odada hava sirkülasyonu sağlayabiliyor. İster salonda olun ister yatak odasında, 30 metreye ulaşan rüzgar mesafesi ve 2465 m³/h hava hacmiyle yazın bunaltısını unutturuyor. 12 farklı hız seviyesi, 4 farklı mod ve akıllı eko sensörü sayesinde ortam sıcaklığına göre kendi hızını ayarlayabiliyor. Hem masa hem de ayaklı fan olarak kullanılabilmesi, uzaktan kumandayla yönetilmesi ve kolay temizlenebilir olması da cabası.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir cihaz diğer kule tipi fana oranla sesi 1. ve 2. Kademede yok gibi bir şey kumandası çok iyi ve fütüristik bir tasarıma sahip. 1. kademede 15-20 dakikada evin sıcaklığını 2 derece yükseltti. Kesinlikle tavsiye ederim tam bir f/p ürün."

  • "Üründen memnunum. Kurulum kolay. Görüntüsü hoş. Ayağı oldukça ağır, sarsılmıyor. Uzaktan kumandası ve ayrıca mıknatıslı olması çok kullanışlı. 25 metrekare odada 27 derece (göstergesi var) sıcaklıkta 3 - 4. seviyede çalıştırıyorum, yeterli geliyor. 4. seviyeden sonra hafif sesli çalışıyor. Sağa-sola, yukarı-aşağı salınımı çok iyi."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Serinlikten fazlasını arayanlar için Levoit 20dB Ayaklı Fan indirime girdi 2

Bu içerik 2 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 85.000 TL nakit fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 85.000 TL nakit fırsatı

 Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

 ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

Kaçırılmayacak fırsat burada! Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi...

Kaçırılmayacak fırsat burada! Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi...

 Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi artıracak çadırlar

Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi artıracak çadırlar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
vantilatör
İş birliği İçerikleri
Gün boyu ultra rahatlık! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Gün boyu ultra rahatlık! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Plaj çantalarının olmazsa olmazı! Nivea güneş kremleri indirimde

Plaj çantalarının olmazsa olmazı! Nivea güneş kremleri indirimde

Kaçırılmayacak fırsat burada! Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi...

Kaçırılmayacak fırsat burada! Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

BİM'e North Pacific termos geliyor!

BİM'e North Pacific termos geliyor!

ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

Hande Erçel’den ilham alan parçalar

Hande Erçel’den ilham alan parçalar

Güçlü bir izlenim için Dior Sauvage erkek parfümü

Güçlü bir izlenim için Dior Sauvage erkek parfümü

Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi artıracak çadırlar

Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi artıracak çadırlar

Karizmatik beylerin tercihi: Guess Seductive Homme Red indirimde

Karizmatik beylerin tercihi: Guess Seductive Homme Red indirimde

Akıllı TV arıyorsanız Toshiba'daki bu fırsat tam size göre...

Akıllı TV arıyorsanız Toshiba'daki bu fırsat tam size göre...

Akıllı TV arıyorsanız Toshiba'daki bu fırsat tam size göre...

Akıllı TV arıyorsanız Toshiba'daki bu fırsat tam size göre...

Tüm gün ayakta kalanların seçimi: Adidas Fluidflow 3.0 indirime girdi

Tüm gün ayakta kalanların seçimi: Adidas Fluidflow 3.0 indirime girdi

BİM'e şarjlı saç sakal tıraş makinesi geliyor!

BİM'e şarjlı saç sakal tıraş makinesi geliyor!

Plajda en tarz siz olacaksınız! İşte çok beğenilen erkek mayoları

Plajda en tarz siz olacaksınız! İşte çok beğenilen erkek mayoları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda fiyatlar düştü

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda fiyatlar düştü

A101'e PUMA spor ayakkabılar geliyor!

A101'e PUMA spor ayakkabılar geliyor!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Gün boyu ultra rahatlık! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Gün boyu ultra rahatlık! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Plaj çantalarının olmazsa olmazı! Nivea güneş kremleri indirimde

Plaj çantalarının olmazsa olmazı! Nivea güneş kremleri indirimde

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

BİM'e North Pacific termos geliyor!

BİM'e North Pacific termos geliyor!

ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

Karizmatik beylerin tercihi: Guess Seductive Homme Red indirimde

Karizmatik beylerin tercihi: Guess Seductive Homme Red indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Toshiba VIDAA 43UV3463DT 43" Akıllı TV'de indirim var

Akıllı TV arıyorsanız Toshiba'daki bu fırsat tam size göre...

iPhone serisi sil baştan değişiyor! Yeni modeller, yeni takvim, yeni fiyatlar...

Yeni modeller, yeni takvim, yeni fiyatlar...

Bir dönem kapanıyor: Windows'un meşhur mavi ekranı tarihe karışıyor!

Windows'un 40 yıllık 'ikonu' tarihe karışıyor

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold ile ilgili yeni sızıntı! Görsel de paylaşıldı: iPad mini’yi andırıyor

İlk katlanabilir iPhone'dan yeni sızıntı! Görsel de paylaşıldı

WhatsApp kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni özelliği ortaya çıktı: Kontrol sizde olacak

WhatsApp kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni özelliği ortaya çıktı: Kontrol sizde olacak

iCloud çöktü! Fotoğraflar, Mail ve daha fazlası etkilendi

iCloud çöktü! Fotoğraflar, Mail ve daha fazlası etkilendi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.