Serinlikten fazlasını arayanlar için Levoit 20dB Ayaklı Fan indirime girdi

Sıcaklar bastırdığında tek istediğiniz biraz ferahlamak ise, sürekli gürültü yapan klimalara ya da yer kaplayan eski vantilatörlere katlanmak zorunda değilsiniz. Havanın odada akmasını hissettiren ama varlığını unutturacak kadar sessiz bir çözüm mümkün. Teknolojiyle konforu birleştiren Levoit 20dB Ayaklı Fan, yaşam alanlarınıza serinlik ve nefes aldıran bir ferahlık kazandırıyor. Üstelik şu anda indirimli fiyatla satışta! Ürün ile ilgili detaylar içeriğimizde...

Levoit 20dB Ayaklı Fan

Levoit 20dB Ayaklı Fan, serin kalmanın sessiz ama etkili yolunu sunuyor. Neredeyse fısıltı kadar sessiz çalışan (yalnızca 20 dB!) bu fan, güçlü DC motoru sayesinde dört dakikada tüm odada hava sirkülasyonu sağlayabiliyor. İster salonda olun ister yatak odasında, 30 metreye ulaşan rüzgar mesafesi ve 2465 m³/h hava hacmiyle yazın bunaltısını unutturuyor. 12 farklı hız seviyesi, 4 farklı mod ve akıllı eko sensörü sayesinde ortam sıcaklığına göre kendi hızını ayarlayabiliyor. Hem masa hem de ayaklı fan olarak kullanılabilmesi, uzaktan kumandayla yönetilmesi ve kolay temizlenebilir olması da cabası.

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika bir cihaz diğer kule tipi fana oranla sesi 1. ve 2. Kademede yok gibi bir şey kumandası çok iyi ve fütüristik bir tasarıma sahip. 1. kademede 15-20 dakikada evin sıcaklığını 2 derece yükseltti. Kesinlikle tavsiye ederim tam bir f/p ürün."

"Üründen memnunum. Kurulum kolay. Görüntüsü hoş. Ayağı oldukça ağır, sarsılmıyor. Uzaktan kumandası ve ayrıca mıknatıslı olması çok kullanışlı. 25 metrekare odada 27 derece (göstergesi var) sıcaklıkta 3 - 4. seviyede çalıştırıyorum, yeterli geliyor. 4. seviyeden sonra hafif sesli çalışıyor. Sağa-sola, yukarı-aşağı salınımı çok iyi."

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Bu içerik 2 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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