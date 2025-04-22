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ŞOK'a kamp sandalyeleri geliyor! 23 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a kamp sandalyeleri geliyor! 23 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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ŞOK Çarşamba Fırsatları ile bütçe dostu alışveriş keyfi yaşamak isterseniz, 23 Nisan tarihli yeni sayıya mutlaka göz atmalısınız. Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nda bu hafta da yok yok! Detaylar aşağıda...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri arasında yer alan ŞOK'un 23 Nisan 2025 tarihli Aktüel Ürünler Kataloğu'nu yayınlandı. 28 Ocak'a kadar geçerli olan Katalog'ta en çok dikkat çeken kamp sandalyeleri oldu. Gıdadan hijyene, makyajdan ev yaşam ürünlerine kadar pek çok farklı ürünün de yer aldığı ŞOK Aktüel listelerini sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. ŞOK'ta bu hafta ne fırsatlar var diye merak ediyorsanız ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'na bakmadan geçmeyin!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Piknik alışverişinizi tamamlayın!

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Sizin için seçtiklerimiz

Kamp sandalyelerinde indirim başladı. Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki kamp buzluklarına buradan bakabilirsiniz.

Gıda ürünlerinde %50'ye varan indirim!

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Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda kategorisinde indirimli tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Kahve severlerin favorisi olacak kahveler burada, indirimde.

Note Cosmetique'de %50 indirim var!

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Sizin için kişisel bakım&hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Makyaj malzemeleri indirimde! Ürünleri burada bulabilirsiniz.

Buraya tıklayarak deterjanlardaki indirimlere göz atabilirsiniz.

Kişisel bakım ürünlerinde indirimler var! Ürünler burada!

Kidzy çocuk bisikletleri 3.250 TL!

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Sizin için seçtiklerimiz

Bisikletlerdeki indirimleri kaçırmayın! Ürünler için buraya tıklayın.

Seyahatlerin olmazsa olmazı valizler indirimde. Buradan indirimdeki ürünlere ulaşabilirsiniz.

Plaj çantalarında indirim başladı! Ürünler burada.

Ve kazan kazan fırsatı

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Bu içerik 22 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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