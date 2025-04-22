ŞOK'a kamp sandalyeleri geliyor! 23 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri arasında yer alan ŞOK'un 23 Nisan 2025 tarihli Aktüel Ürünler Kataloğu'nu yayınlandı. 28 Ocak'a kadar geçerli olan Katalog'ta en çok dikkat çeken kamp sandalyeleri oldu. Gıdadan hijyene, makyajdan ev yaşam ürünlerine kadar pek çok farklı ürünün de yer aldığı ŞOK Aktüel listelerini sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. ŞOK'ta bu hafta ne fırsatlar var diye merak ediyorsanız ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'na bakmadan geçmeyin!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Bu içerik 22 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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