Son dakika | Bakan Fidan'dan PKK'nın kararına "tarihi" yorumu: "Atılacak pratik adımları da yakından takip edeceğiz"

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK bu sabah yaptığı açıklamayla kendini feshettiğini, silah bıraktığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan karara ilişkin önemli açıklamalar geldi.

BAKAN FİDAN'DAN 'FESİH' KARARINA YORUM: OLDUKÇA KIYMETLİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı. Toplantının ardından bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Fidan kararla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"PKK’nın almış olduğu karar bence tarihi ve önemli bir karar; kalıcı barışın bölgemize hakim olması açısından oldukça kıymetli. Kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var, onları da yakından takip edeceğiz. Bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde gerçekten geleceğimiz, vatandaşlarımız, herkes için çok hayırlı bir karar olacağına inanıyorum."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA ATEŞKES ÇABALARI: "UZLAŞMA ETRAFINDA BİR ARAYA GELECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Öte yandan Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelere ilişkin bir soruyu yanıtlayan Bakan Fidan, "Önümüzdeki günlerde tarafların bir uzlaşma etrafında bir araya geleceklerini düşünüyorum. Her iki tarafın ABD'nin desteğini yanına alma çabası var. Bir an önce ateşkesi başlatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ: "PKK ADIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI"

Terör örgütü PKK'dan yapılan açıklamada "PKK tarihi misyonunu tamamladı. PKK 12. Kongresi, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadeleri yer aldı.

'TBMM' VURGUSU: "TARİHİ SORUMLULUKLA ROLÜNÜ OYNAMASI ÖNEMLİ"

TBMM'nin işaret edildiği açıklamada "Fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Herkesi barış sürecine katılmaya çağırıyoruz" dendi.