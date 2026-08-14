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Son dakika | İYİ Parti'ye geçeceği iddia edilen Mansur Yavaş sert çıktı: "Başkalarından değil, benden duyarsınız"

Son dakika haberi: ABB Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki transfer iddialara yanıt verirken "Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız" diyerek tepkisini dile getirdi.

Son dakika | İYİ Parti'ye geçeceği iddia edilen Mansur Yavaş sert çıktı: "Başkalarından değil, benden duyarsınız"
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Son dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında sık sık transfer iddiaları ortaya atılıyor. Son olarak Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği iddiası gündeme getirildi.

Ancak Yavaş bu iddiaya sert çıktı.

"HAKKIMDA HER GÜN YENİ BİR SİYASİ SENARYO ORTAYA ATILIYOR"

Yavaş iddialar üzerine şu şekilde bir yazılı açıklama yaptı:

"Son günlerde şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Bir gün bir partiye geçeceğim söyleniyor, başka bir gün farklı bir siyasi hesap içerisinde ismim zikrediliyor. Bu konuda pek çok defa açıklama yapmama rağmen sürekli bu senaryolara yanıt vermem bekleniyor.

Son dakika | İYİ Parti ye geçeceği iddia edilen Mansur Yavaş sert çıktı: "Başkalarından değil, benden duyarsınız" 1

"GEREKLİ GÖRÜRSEM AÇIKLAMAYI BENDEN DUYARSINIZ"

"Gerekli görmem halinde, söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız.

"BİZİM GÜNDEMİMİZ ANKARA""

"Biz bütün bu tartışmaların dışında, işimizin başındayız. Çünkü bizim gündemimiz bellidir o da Ankara. Bir gerçeği de unutmamanızı istiyorum. Biz, Ankaralıların bize verdiği emaneti taşıyor, bu emaneti de aldığımız ilk günden beri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ama eksik ama fazla. Sabah belediyenin devam eden çalışmalarını takip ediyor, bürokratlarımla sorunları konuşuyor, altyapı yatırımlarımızı değerlendiriyor, sosyal desteklerimizi, kırsal kalkınmayı, yeni projelerimizi ve Ankara’nın geleceğini düşünüyoruz. Bir taraftan temel atmalarını gerçekleştireceğimiz yeni metro hatları için çalışıyor, görüşmeler yürütüyoruz. Çünkü Ankaralı hemşerilerimize sözümüz var. Şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim sözü verdik. Kimseyi ayırmadan, siyasi görüşüne bakmadan, Ankara’nın bir kuruşunu dahi gözeterek hizmet edeceğimizi söyledik. Hukuk, adalet, demokrasi ve milletimizin geleceği konusunda gerektiğinde düşüncelerimi de açıkça ifade ediyorum. Net bir şekilde bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Bizim önceliğimiz Ankaraç"

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş transfer İYİ Parti iddia
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