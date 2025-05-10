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Terör örgütü PKK kararını ne zaman açıklayacak? Pervin Buldan tarih verdi

DEM Parti milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi terör örgütü PKK'nın kongre kararlarının ne açıklanacağıyla ilgili soruya yanıt verdi. DEM Partili Buldan, terör örgütü PKK'nın beklenen silah bırakma fesih açıklamasının bir-iki gün içinde yapılmasını beklediklerini söyledi.

Terör örgütü PKK kararını ne zaman açıklayacak? Pervin Buldan tarih verdi
Devrim Karadağ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki tarihi konuşmasının ardından başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik aşamaya gelindi. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını yaptığı terör örgütü PKK kongresini topladığını duyurdu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, KONGREYİ TOPLADI

5-7 Mayıs tarihleri arasında yapıldığı belirtilen kongrede "Tarihi kararlarlar" alındığı açıklandı. Terör örgütü alınan kararları yakın zamanda duyuracaklarını da belirtti.

ALINAN KARARLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Terör örgütü PKK'nın kongre kararlarının ne açıklanacağıyla ilgili soruya yanıt veren DEM Parti milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, terör örgütü PKK'nın beklenen silah bırakma fesih açıklamasının bir-iki gün içinde yapılmasını beklediklerini söyledi.

DGH

"SIRRI BAŞKANIN DA GÖRDÜĞÜNE İNANIYORUM"

DEM Partili Buldan, “Bir iki gün içinde PKK kongresinin kararlarını bekliyoruz. Her şey Sırrı Başkanın istediği gibi oluyor. Sırrı Başkanın da bu tarihi gelişmeyi görüp, duyduğuna inanıyorum.” ifadesini kullandı.

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Serbesiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre, “Çok mutluyum. Sırrı Başkanın da bu tarihi gelişmeyi görüp, duyduğuna inanıyorum. Barışı taçlandıracak demokratik adımlar hızlıca atılmalı. Çatışmasız, barış dolu günlerin özlemiyle herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Pervin Buldan DEM Parti
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