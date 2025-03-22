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  4. Üniversite öğrencilerine 'İmamoğlu' operasyonu! Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Antalya'da gözaltılar var

Üniversite öğrencilerine 'İmamoğlu' operasyonu! Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Antalya'da gözaltılar var

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.03.2025 09:16
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren başta üniversite öğrencileri olmak üzere muhalefet, 3 gündür sokaklara çıkarken, zaman zaman da eylemciler ve polis karşı karşıya gelmişti. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bu sabah saatlerinde Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Antalya'da ev baskınlarının olduğunu duyurdu. Gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun üniversite öğrencisi olduğu belirtilirken, henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Üniversite öğrencilerine 'İmamoğlu' operasyonu! Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Antalya'da gözaltılar var

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan olaylar giderek artarken, sokağa çıkan kitleler ile polis zaman zaman karşı karşıya geldi. Yaşanan olayların ardından bu sabah ise çeşitli illerde üniversite öğrencilerine yönelik operasyon düzenlendiği ve bazı isimlerin gözaltına alındığı öğrenildi.

TİP LİDERİ ERKAN BAŞ DUYURDU: 5 İLDE GÖZALTILAR VAR

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Antalya'da ev baskınlarının olduğunu belirtti.

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TİP lideri Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Antalya’da MYK üyemiz Yunus Başaran, İl Başkanımız Enes Keskin ve İl Yönetim Kurulu üyelerimizin de aralarında olduğu arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

İzmir’de PM üyemiz Orhan Kiper ve öğrenci yoldaşlarımız gözaltında.
Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale’de de ev baskınları yapıldığını biliyoruz. Avukatlarımız yakından takip ediyor.

Halkın iradesini kırmaya dönük bu girişimler bize tek bir geri adım bile attıramaz, ancak bu yapılanın da zulüm olduğu bilinsin. Direnmeye, doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz."

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Gözaltıların Ekrem İmamoğlu protestolarıyla ilgili olduğu iddia edilirken; resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

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