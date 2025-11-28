Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Adidas Terrex polarda kaçırılmayacak son gün fırsatı!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adidas Terrex polarda kaçırılmayacak son gün fırsatı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havalarda açık havadan uzak kalmak istemeyenler, şehir içinde uzun bir gün geçirenler, sabah erken saatlerde evden çıkanlar… Günlük yaşamda ya da doğada hafif ama etkili koruma sunan polar ürünlere yönelmek hem konfor hem de bütçe açısından büyük avantaj sağlıyor. Siz de her an sıcaklık desteği sağlayacak bir katmana ihtiyaç duyuyorsanız şimdi tam zamanı. Gülümseten Kasım’ın bugün son gününde Adidas Terrex poların fiyatı düşmüşken fırsatı kaçırmayın!

Hava soğuduğunda sadece kalın giyinmek yetmiyor, hareket ederken rahat kalmak ve vücut sıcaklığını korumak da şart. Bu yüzden tek bir kıyafetin birçok durumda iş görebilmesi son derece önemli. İşe giderken, doğa yürüyüşünde, piknikte veya hafta sonu seyahatlerinde, her anınıza hitap eden çok yönlü bir polar arıyorsanız aradığınızı buldunuz. Gülümseten Kasım’ın son saatlerinde Adidas Terrex polardaki fiyat avantajını yakalamak için acele edin!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Adidas indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Çok yönlü konfor: Adidas Terrex Multi Essentials Tam Fermuarlı Polar Ceket

Adidas Terrex polarda kaçırılmayacak son gün fırsatı! 1

Serin sabah yürüyüşleri, yüksek irtifa rotaları veya gün içinde ihtiyaç duyulan ekstra sıcaklık… Adidas Terrex polar, her anınıza hazır çok yönlü bir ara katman sunar. Fırçalanmış yumuşak polar dokusu tenle temas ettiğinde konforu hissedilir şekilde arttırırken normal kesimi hareket özgürlüğü sağlar. Dik yakalı tam fermuar yapısı rüzgara karşı koruma yaparken yan fermuarlı cepler ise küçük eşyalar için güvenli saklama alanı oluşturur. Elastik manşet ve etek ucu bağlama detayıyla vücuda uyumlu ve sıcak tutan bir kullanım yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "185 boy, 83 kg, M beden tam oldu. Geniş kesim, ürünün kalitesi güzel."
  • "Kaliteli ve kullanışlı. Bir beden küçük alın kesim ve kalıp biraz büyük, iki farklı rengini sipariş verdim bekliyorum..."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Adidas Terrex polarda kaçırılmayacak son gün fırsatı! 2

Bu içerik 28 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Apple'dan Stanley'e büyük indirimlerin bugün son günü!

Apple'dan Stanley'e büyük indirimlerin bugün son günü!

 Stanley termosta 1040 TL fırsat için bugün son gün!

Stanley termosta 1040 TL fırsat için bugün son gün!

 Gillette tıraş bıçaklarındaki indirim bitmeden acele edin!

Gillette tıraş bıçaklarındaki indirim bitmeden acele edin!

 Stanley termoslardaki indirim için bugün son gün!

Stanley termoslardaki indirim için bugün son gün!

 Camper ayakkabıda indirim için bugün son gün!

Camper ayakkabıda indirim için bugün son gün!

 Ömürlük klasik Seiko saatteki 3734 TL indirimi kaçırmayın!

Ömürlük klasik Seiko saatteki 3734 TL indirimi kaçırmayın!

 Helly Hansen polar indirimi için son gün bugün!

Helly Hansen polar indirimi için son gün bugün!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Adidas adidas terrex
İş birliği İçerikleri
Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!

Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!

Bugün BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

Bugün BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

10.00'da Stanley, Apple ve birçok markada flaş fırsatlar başlıyor

10.00'da Stanley, Apple ve birçok markada flaş fırsatlar başlıyor

Stanley termoslardaki indirim için bugün son gün!

Stanley termoslardaki indirim için bugün son gün!

iPhone 17 almak için 75.000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı!

iPhone 17 almak için 75.000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı!

iPhone 17 almak için 75.000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı!

iPhone 17 almak için 75.000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı!

Camper ayakkabıda indirim için bugün son gün!

Camper ayakkabıda indirim için bugün son gün!

Ömürlük klasik Seiko saatteki 3734 TL indirimi kaçırmayın!

Ömürlük klasik Seiko saatteki 3734 TL indirimi kaçırmayın!

BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

Her işinize koşan Adidas Terrex ayakkabıda büyük indirim!

Her işinize koşan Adidas Terrex ayakkabıda büyük indirim!

Helly Hansen polar indirimi için son gün bugün!

Helly Hansen polar indirimi için son gün bugün!

Helly Hansen polar indirimi için son gün bugün!

Helly Hansen polar indirimi için son gün bugün!

Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

A101'e Apple iPhone ve iPad geliyor!

A101'e Apple iPhone ve iPad geliyor!

Sızdırmaz, hafif ve indirimli Stanley termosu kaçırmayın!

Sızdırmaz, hafif ve indirimli Stanley termosu kaçırmayın!

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!

Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!

Bugün BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

Bugün BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

10.00'da Stanley, Apple ve birçok markada flaş fırsatlar başlıyor

10.00'da Stanley, Apple ve birçok markada flaş fırsatlar başlıyor

Stanley termoslardaki indirim için bugün son gün!

Stanley termoslardaki indirim için bugün son gün!

iPhone 17 almak için 75.000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı!

iPhone 17 almak için 75.000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Samsun'da uygunsuz harekette bulunduğu iddia edilen 82 ve 72 yaşındaki iki erkek gözaltına alındı

Samsun'da uygunsuz harekette bulunduğu iddia edilen 82 ve 72 yaşındaki iki erkek gözaltına alındı

Ünlü börekçide skandal! Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürün buldu, işletmenin savunması 'pes' dedirtti

Ünlü börekçide skandal! Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürün buldu, savunması 'pes' dedirtti

Karaman’da 148 adet tarihi sikke ele geçirildi: 10 tutuklama

Karaman’da 148 adet tarihi sikke ele geçirildi: 10 tutuklama

Çeşme’deki yangında 7 tekne alevlere teslim oldu

Çeşme’deki yangında 7 tekne alevlere teslim oldu

Sinop’ta otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Sinop’ta otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Nizip Otogar Kavşağı’nda çarpışan iki araçta maddi hasar meydana geldi

Nizip Otogar Kavşağı’nda çarpışan iki araçta maddi hasar meydana geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.