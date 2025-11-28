Adidas Terrex polarda kaçırılmayacak son gün fırsatı!

Hava soğuduğunda sadece kalın giyinmek yetmiyor, hareket ederken rahat kalmak ve vücut sıcaklığını korumak da şart. Bu yüzden tek bir kıyafetin birçok durumda iş görebilmesi son derece önemli. İşe giderken, doğa yürüyüşünde, piknikte veya hafta sonu seyahatlerinde, her anınıza hitap eden çok yönlü bir polar arıyorsanız aradığınızı buldunuz. Gülümseten Kasım’ın son saatlerinde Adidas Terrex polardaki fiyat avantajını yakalamak için acele edin!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Adidas indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Çok yönlü konfor: Adidas Terrex Multi Essentials Tam Fermuarlı Polar Ceket

Serin sabah yürüyüşleri, yüksek irtifa rotaları veya gün içinde ihtiyaç duyulan ekstra sıcaklık… Adidas Terrex polar, her anınıza hazır çok yönlü bir ara katman sunar. Fırçalanmış yumuşak polar dokusu tenle temas ettiğinde konforu hissedilir şekilde arttırırken normal kesimi hareket özgürlüğü sağlar. Dik yakalı tam fermuar yapısı rüzgara karşı koruma yaparken yan fermuarlı cepler ise küçük eşyalar için güvenli saklama alanı oluşturur. Elastik manşet ve etek ucu bağlama detayıyla vücuda uyumlu ve sıcak tutan bir kullanım yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

"185 boy, 83 kg, M beden tam oldu. Geniş kesim, ürünün kalitesi güzel."

"Kaliteli ve kullanışlı. Bir beden küçük alın kesim ve kalıp biraz büyük, iki farklı rengini sipariş verdim bekliyorum..."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 28 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.