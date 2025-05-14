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BİM'e North Pacific termos çanta geliyor! 16 Mayıs 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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BİM'e North Pacific termos çanta geliyor! 16 Mayıs 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 16 Mayıs 2025 Cuma tarihli sayısı yayınlandı. BİM'de bu hafta pratik mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere yok yok! BİM cuma aktüel ürünlerini merak edenler için hazırladığımız içeriğimizde BİM Aktüel Kataloğu'nun tamamına ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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