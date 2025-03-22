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  4. Çağlayan Adliyesi'nde 'İmamoğlu' hareketliliği! Polis, güvenlik önlemlerini artırdı

Çağlayan Adliyesi'nde 'İmamoğlu' hareketliliği! Polis, güvenlik önlemlerini artırdı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.03.2025 13:18
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma" ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere bugün ilerleyen saatlerde getirilmesi beklenen Çağlayan Adliyesi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis tarafından bölgede TOMA ve çevik kuvvet araçları konuşlandırıldı.

Çağlayan Adliyesi'nde 'İmamoğlu' hareketliliği! Polis, güvenlik önlemlerini artırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, İBB'ye yönelik "Kent Uzlaşısı" ile "Medya AŞ" başta olmak üzere bazı iştiraklerine yönelik ihale soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık'' suçlamaları yöneltilen Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'te ifadesi alındı.

İKİNCİ KEZ İFADESİ ALINIYOR

İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" ile ilgili yöneltiler suçlamalar konusunda ise, emniyetteki ifadesi sürüyor.

İMAMOĞLU, ÇAĞLAYAN'A SEVK EDİLECEK

İBB Başkanı İmamoğlu'nun bugün ilerleyen saatlerde ifadesinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

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Çağlayan Adliyesi çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlemlenirken; polis tarafından bölgede TOMA ve çevik kuvvet araçları konuşlandırıldı.

HFFHFH

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çağlayan adliyesi ekrem imamoğlu operasyonu
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