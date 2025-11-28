Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Çok satanlarda bir numara Adidas Erkek ayakkabıda son gün indirimi başladı
Çok satanlarda bir numara Adidas Erkek ayakkabıda son gün indirimi başladı

Sultan Oğuz
Eğer kışın bot kullanmaktan sıkıldıysanız rahatça yürümek için ihtiyacınız olan tek şey su geçirmez bir ayakkabı. Tabii yalnızca su geçirmez olması da yeterli değil, ıslak ve kaygan zeminlerde güçlü bir tutuş sunması da gerekli. Biraz fonksiyonel ve şık tasarımlı da olursa daha ne isteriz ki! Siz de böyle bir ayakkabı arıyorsanız Kasım fırsatlarının son gününde indirimde olan Adidas Terrex ayakkabıya bir göz atabilirsiniz. İşte detaylar!

Karlı ve yağmurlu havalarda bir ayakkabıdan bekleyebileceğimiz il ve en önemli şey, su geçirmemesidir. Kimse ani bastıran kısa süreli yağmurda ayakkabılarının ıslanmasını ve bu şekilde yürümek zorunda olmak ister ki? Eğer su geçirmez ayakkabı eksiğiniz varsa ya da eskiyen ayakkabınızı yenilemek istiyorsanız çok şanslısınız çünkü Adidas'ın Terrex serisinin en çok satan ayakkabısı Gülümseten Kasım'ın son gününe özel indirime girdi.

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Adidas indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Çok satanlarda birinci: Adidas Terrex Eastrail 2 R.RDY Ayakkabı

Adidas Terrex Eastrail 2 R.RDY, günlük kullanım konforunu arazi koşullarına uygun dayanıklılıkla buluşturuyor. Hafif yapısı sayesinde uzun yürüyüşlerde ekstra yük hissettirmezken Traxion dış tabanı çamurlu ya da kayalık patikalarda bile güçlü yer tutuş gerçekleştirirken adımlarınızı güvenle atmanızı sağlar. Aşınmaya dayanıklı file saya ve sentetik kaplama, orman yollarında veya zorlu parkurlarda ayakları korur. Güçlendirilmiş dil, ayakkabının ayağı daha iyi sarmasına destek olurken EVA orta taban ve tekstil iç astar, gün boyu konfor sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Su geçirmez ve oldukça rahat. Bundan önce bot giydiğim için ayaklarımdan özür diliyorum :) bu rahatlıkla geç tanıştım, her kış hantal botlar giydim, spor ayakkabı rahatlığıyla su geçirmezliğe ulaşmak harika!"
  • "Mükemmel bir ürün tam bir kışlık ayakkabı aynısından kardeşime de aldım."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 28 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Adidas adidas ayakkabı adidas ayakkabı erkek adidas erkek ayakkabı adidas erkek spor ayakkabı adidas terrex adidas terrex erkek
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.