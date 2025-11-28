Çok satanlarda bir numara Adidas Erkek ayakkabıda son gün indirimi başladı

Karlı ve yağmurlu havalarda bir ayakkabıdan bekleyebileceğimiz il ve en önemli şey, su geçirmemesidir. Kimse ani bastıran kısa süreli yağmurda ayakkabılarının ıslanmasını ve bu şekilde yürümek zorunda olmak ister ki? Eğer su geçirmez ayakkabı eksiğiniz varsa ya da eskiyen ayakkabınızı yenilemek istiyorsanız çok şanslısınız çünkü Adidas'ın Terrex serisinin en çok satan ayakkabısı Gülümseten Kasım'ın son gününe özel indirime girdi.

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Adidas indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Çok satanlarda birinci: Adidas Terrex Eastrail 2 R.RDY Ayakkabı

Adidas Terrex Eastrail 2 R.RDY, günlük kullanım konforunu arazi koşullarına uygun dayanıklılıkla buluşturuyor. Hafif yapısı sayesinde uzun yürüyüşlerde ekstra yük hissettirmezken Traxion dış tabanı çamurlu ya da kayalık patikalarda bile güçlü yer tutuş gerçekleştirirken adımlarınızı güvenle atmanızı sağlar. Aşınmaya dayanıklı file saya ve sentetik kaplama, orman yollarında veya zorlu parkurlarda ayakları korur. Güçlendirilmiş dil, ayakkabının ayağı daha iyi sarmasına destek olurken EVA orta taban ve tekstil iç astar, gün boyu konfor sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Su geçirmez ve oldukça rahat. Bundan önce bot giydiğim için ayaklarımdan özür diliyorum :) bu rahatlıkla geç tanıştım, her kış hantal botlar giydim, spor ayakkabı rahatlığıyla su geçirmezliğe ulaşmak harika!"

"Mükemmel bir ürün tam bir kışlık ayakkabı aynısından kardeşime de aldım."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 28 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.