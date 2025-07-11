Evdeki yokluğunuzu hissettirmeyecek Haustier QQ005 Kameralı Otomatik Mama Kabı indirime girdi

Evcil hayvanınızı siz evde yokken de aynı özenle besleyebileceğinizi söylesek, kulağa nasıl geliyor? Günlük koşuşturma, seyahat ya da yoğun iş temposu derken mama saatlerini kaçırmak artık sorun değil. Hem uzaktan kontrol edilebilen hem de sesli iletişim kurabileceğiniz teknolojik bir çözümle tanışmaya hazır olun. Haustier QQ005 Kameralı Akıllı Mama Kabı, evcil dostunuzun ihtiyaçlarını siz uzaktayken bile en iyi şekilde karşılıyor. Üstelik şu an Prime Day’e özel indirimde! Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

Haustier QQ005 Kameralı Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı

Haustier QQ005 Akıllı Mama Kabı, evde olmadığınız anlarda bile evcil dostunuzun düzenli ve güvenli şekilde beslenmesini sağlar. 6 litrelik geniş haznesi ve porsiyon ayarlama özelliği sayesinde mama takibini sizin yerinize yaparken, entegre 480P kamerası ve tek yönlü ses sistemiyle onu uzaktan izleyip sesinizle sakinleştirebilirsiniz. Tuya uygulamasıyla uzaktan kontrol edilebilen bu sistem, hem günlük beslenme rutinini otomatize eder hem de gerektiğinde ekstra ödüller sunmanıza imkân tanır. Ayarlanabilir kamera açısı, kilitli kapak mekanizması ve kızılötesi sensörüyle hem hijyen hem de güvenliği ön planda tutar. Çıkarılabilir metal mama kabı ise pratik temizlik sunarak yoğun temponuza uyum sağlar—evde olmasanız da sevgi dolu bir el hep onun yanında.

Kullananlar ne diyor?

"Ürün son derece basit kurulumlu ve kullanışlı. Uygulama ile uyumlu çalışıyor. Bu sabah internet kesintisi nedeniyle beslenmeyi garantiye almak için fazladan mama döktü kaba. Bence bu da gayet pozitif bir durum. Kamerası son derece yeterli ve geniş açılı. Ayrıca şık ve kaliteli bir duruşu var. Uygulamadan günleri ve saatleri seçerek istediğiniz saatte evcil hayvanınızı talep ettiğiniz porsiyonda besleyebiliyorsunuz. Şimdilik ( 1 Haftadır ) sorunsuz kullanıyoruz. Umarım devamı da böyle güzel olur."

"1 yıldır bu makinelere bakıyorum. Fiyat performans süper. İlk olarak sipariş 12 saat dolmadan geldi. Paketleme süperdi. Cihazın eksik parçası yoktu kurulumu kolaydı. bazıları kamera görüntüsü kötü demiş ama aydınlık bir odada bence çok iyi. Kedim ilk başta garipsedi ama alıştı. Mama kokusu yok. Evde olmadığım zaman huzurluyum."

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*Bu içerik 10 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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