iPad, Macbook ve iPhone modellerinde Prime Day'e özel indirim

Apple ürünlerini indirimli almak her zaman kolay olmuyor ama Prime Day sayesinde bu hayal gerçek oluyor! 8-14 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan bu özel kampanya döneminde iPhone, iPad, Macbook gibi Apple’ın en sevilen modellerinde cazip indirimler var. İster yeni okul dönemi için bir iPad arıyor olun ister uzun süredir gözünüze kestirdiğiniz o Macbook’a kavuşmak isteyin, bu fırsat tam size göre. Üstelik hepsi Amazon güvencesiyle, tek tıkla kapınızda! İşte, sizin için seçtiğimiz indirimdeki Apple ürünleri!

1. Profesyonelliği cebinizde taşıyın: Apple iPhone 16 Pro Max (1 TB)

Her anını kayıt altına almak isteyenler, üst düzey kamera kalitesi arayanlar ya da telefonunda sınır tanımayanları düşünen bir model iPhone 16 Pro Max. Hafif ama son derece dayanıklı titanyum tasarımıyla elinize aldığınız anda farkını hissettiriyor. 48 MP ultra geniş kamerası, 5 kat telefoto yakınlaştırması ve saniyede 120 kareye kadar 4K video çekimiyle neredeyse profesyonel bir kamera gibi çalışıyor. Gücünü A18 Pro çipten alan bu model, oyun oynamak, video düzenlemek ya da yoğun işler için kusursuz bir hız sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Samsung S24 Ultra 512 GB modelini 10 ay kullandıktan sonra karşılaştığım bitmeyen hata ve sorunlar sebebiyle Apple dünyasına giriş yaptığım ilk cihazım oldu. Böyle pürüzsüz bir arayüz, inanılmaz bir işlemci performansı ve oyunlarda grafik performasından kaynaklı ısınmanın olmaması, Samsung S24 Ultra'nın ısınmasından elimin yanmasından sonra 16 Pro Max'in yakınından bile geçmemesine şaşkınlıktan şoka girdim. Ben bir daha Android'e geçmem arkadaş. Akabinde Airpods Pro 2 sipariş vererek ekosistemi kurmaya devam edeceğim.”

“Uzun zamandır takip ettiğim bir modeldi. Bir günde elime ulaştı. Çok hızlı ve hasarsız geldi. Telefonda beklentiniz hız ve performanssa ideal bir seçim. Özellikle yapay zekanın geliştirilmesi ile performansı önemi daha çok artacaktır. Maddi sıkıntınız yoksa kesinlikle Apple kalitesini tavsiye ederim. Ben yıllardır bir çok modelini kullanıyorum, çok memnunum. Görüntüsü, performansı, stabil çalışması ve kalitesiyle tartışmasız en iyi telefon.”

Apple iPhone 16 Pro Max telefonun yanında Apple iPhone 16 Pro Max için MagSafe özellikli Silikon Kılıf ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Evinizin performans canavarı: Apple M4 çipli iMac Hepsi Bir Arada Masaüstü Bilgisayar

Hem ofise hem eve şıklık katan, rengarenk tasarımıyla iç açan yeni iMac, M4 çip sayesinde tam anlamıyla bir performans canavarı. 24 inç 4.5K Retina ekranıyla ister tasarım yapın ister film izleyin, her şey göz kamaştırıcı netlikte. Stüdyo kalitesinde ses sistemi, gelişmiş kamerası ve ışık hızında çalışan uygulamalarıyla iş, okul ya da günlük kullanım için her şeye hazır. Mac’in sahip olduğu bu hız ve konfor, Apple ekosisteminde olan kullanıcılar için gerçekten de harika bir deneyim yaşatıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ekran 4.5K retina ekran, gerçekten harika, ekranın parlaklığı çok değil ama yine de iyi seviyede. Dahili hoparlör sistemi evi sinemaya çeviriyor. Her filmi baştan izlemek gerek bu ekran ve ses sistemiyle. Dahili mikrofon ve kamera sistemi ise gerçekten başarılı. Ayrıca Apple sistemi sayesinde iPad Air tabletimi ekran yansıtma ile ikinci ekran olarak kullanabiliyorum. Telefonu ise ios 18 ile birlikte kablosuz kamera olarak kullanabiliyorum.”

“8x8x16-256gb tercih ettim. Ssd alanı harici yüksek hızlı ssd ile çözülüyor. Ram’i en düşük 16gb almanızı tavsiye ederim. 2 giriş portu olması yetersiz ama onu da harici 8 in 1 ethernet giriş dahil port ile çözdüm. Kutu içerdiğinde Apple klavye ve Magic Mouse dahil ama klavye küçük olandan geliyor. Klavye numpad versiyonu olmalıydı ama olsun.”

Apple hepsi bir arada masaüstü bilgisayarın yanında Apple Mac mini 2023 M2 Çip Masaüstü Bilgisayar ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Hafif ve hızlı: Apple M4 Çipli 11 İnç iPad Pro Tablet

İçerik üretenler, çizenler ya da işini her yere taşıyanlar için olmazsa olmaz haline gelen iPad Pro, olağanüstü ince yapısına rağmen M4 çip ile adeta kullanım keyfini ikiye katlıyor. 11 inç Ultra Retina XDR ekranıyla hem film izlerken hem de çizim yaparken renkler capcanlı, detaylar pırıl pırıl. Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard ile iPad’inizi bilgisayara dönüştürmeniz bir saniyenizi bile almaz. Gelişmiş kameraları, dört hoparlörlü sistemi ve uzun pil ömrüyle de hareket halindeyken bile sınır tanımıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Profesyonel işler yapmayacağım belki ama ekranın 120 hz ve nano texture olması almamdaki en büyük nedendi. 2 TB aldım ki uzun yıllar kullanabileyim. eSim de tanımladım, fiziki sim kart kullanmak zorunda olmamama sevindim. Bir de bu kadar özellikli bir cihazın bu kadar ince ve hafif olmasına çok aşırı şaşırdım. Uygun fiyat için Amazon'a teşekkürler.”

“iPad Air 2’den beri iPad kullanıyorum, şunu çok net söyleyebilirim ki uzun ömürlülük konusunda daha iyisi yok. Bir kere alayım senelerce sorunsuz ve stabil olarak kullanayım derseniz hiç düşünmeden alabilirsiniz.”

Apple iPad Pro tabletin yanında Apple 11 inç iPad Pro (M4) için iPad Magic Keyboard Kılıf ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Tüy gibi hafif dizayn: Apple 2024 M3 Çipli 13 İnç MacBook Air Laptop

Çantaya at çık, dilerseniz kafede çalışın dilerseniz de tatilde montaj yapın, MacBook Air her an her işe hazır. M3 çipin gücü sayesinde ister sunum hazırla ister video düzenle, hepsi pürüzsüzce halloluyor. 13.6 inç Liquid Retina ekranı, 1 milyar renk desteğiyle görselleri adeta canlandırıyor. Uzun pil ömrü, yüksek kaliteli ses ve görüntü sistemleriyle video görüşmelerinden online derslere kadar her şey net ve kesintisiz. Üstelik iPhone’unuzla olan uyumuyla tüm cihazlarınız kusursuz bir bağlantıyla çalışıyor.

: 13.6 inç Liquid Retina Ekran, 8 GB Birleşik Bellek, 512 GB SSD Depolama, 1080p FaceTime HD Kamera, Touch ID. Gece Yarısı

Kullanıcılar ne diyor?

“Uzun araştırmalar sonucunda aldığım mükemmel bir cihaz. Bahar fırsatı da denk gelince uygun fiyattan vade farksız taksitle aldım. Cihazı anlatmama gerek yok arkadaşlar, M4 yeni çıktığı için M3 sizi senelerce götürür, o kadar ince ki kutudan çıkarırken kırılacak diye korkuyorsun. Varsa kuvvetiniz taksitle alın derim, başka laptoplar yerine tek olsun ömürlük olsun.”

“Çeşitli marka laptop kullanmış biri olarak MacBook gerçekten çok farklı bir ürün. Özellikle iPhone kullanıyorsanız kesinlikle bir Mac edinmenizi öneririm. iCloud sayesinde telefonunuzda ki tüm verilere tam erişim sağlıyorsunuz. Aramalar, mesajlar, takvim, her şeyi anlık ulaşabiliyorsunuz. Cihaz oldukça hafif. Pili inanılmaz uzun gidiyor. Artık 8Gb ram versiyonu yerine 16GB versiyonu almanın kesinlikle daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Eğer amacınız günlük işlerimi halledeyim, taşıma konusunda hafif ve uzun şarj ömrü olsun istiyorsanız asla başka markalara bakmanıza gerek yok.”

Apple MacBook Air bilgisayarının yanında Apple Mac ve iPad için Magic Trackpad Kablosuz Şarj Cihazı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Aktif yaşamda mükemmel eşlikçi: Apple Watch SE (2. nesil) Gece Yarısı Kasa Akıllı Saat ve Gece Yarısı Spor Kordon (44 mm)

Günlük hayatta hem sağlık hem konfor arayanlar için Apple Watch SE joker bir aksesuar. Nabzınızdan düşme anlarınıza kadar her hareketinizi takip eden bu akıllı saat, iPhone’unuzla kusursuz senkronizeye sahip. Bu sayede, mesajlar, aramalar, müzik kontrolü ve daha fazlası bileğinizde bir dokunuş uzağınızda. 50 metre suya dayanıklı yapısı, şık tasarımı ve farklı kayış seçenekleriyle tarzınıza kolayca uyum sağlayan Apple Watch, sunduklarıyla “Keşke daha önce alsaydım!” dedirten türden bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün süper! Ortalama 1.5-2 gün şarjı gidiyor, sadece kordon biraz terletme yapıyor, kumaş kordonu almak gerekir. Özellik ve kullanış anlamında hiç bir şüpheniz olmasın süper. Keşke daha önce alsaydım. Haritanın küçük şekilde takip edilmesi araç kullanırken baya işe yarıyor. Ekran özelleştirmeleri harika, parasını hak ediyor.”

“Daha önce Xiaomi ve Huawei kullandım. Apple’daki kalite hissi ve estetik görüntü hiçbirinde yok. SE gayet yeterli ve doğru ayarlarla şarjı 2 gün gidebiliyor.”

Apple Watch SE (2. nesil) akıllı saatin yanında Apple Watch 44 mm Spor Kordon ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Küçük gövde büyük işler: Apple M2 Çip Mac Mini Masaüstü Bilgisayar

İster evde çalışın ister video düzenleyin ister sunum hazırlayın ister oyun oynayın, M2 çipli Mac Mini her işini hızlıca halletmek isteyenler için birebir. 8 çekirdekli işlemcisi ve 10 çekirdekli grafik birimi sayesinde ağır dosyalarla ya da çoklu görevlerle uğraşırken bile takılmadan çalışıyor. USB-A, HDMI, Thunderbolt 4 gibi geniş bağlantı seçenekleri sayesinde büyük bir monitöre bağlayabilir ya da aksesuarlarınızı kolayca entegre edebilirsiniz. Üstelik 2 TB’a kadar SSD depolama ve 24 GB’a kadar birleşik bellek seçeneğiyle kişisel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmeniz de mümkün.

Kullanıcılar ne diyor?

“Cihaz kurulumu basit. Yorumlarda belirtildiği gibi kablolu klavye ve mouse gerekliliği yok. Bluetooth ile mevcut klavye ve mouse diğer cihazınız açık değilse kolayca eşleşiyor. Cihaz çok hızlı, Adobe uygulamalarını kolayca açıp hızlı render yapabiliyorsunuz. Studio display ile birlikte sizi 10-15 sene taşıyacak bir ürün diyebilirim.”

“En başta yazayım bu bir çalışma bilgisayarı, oyun oynayacaklar hiç bakmasın. Yazılım, grafik tasarım ve video düzenleme için kullanmak isteyenler toplama Windows bilgisayar ile farkını ancak bunu kullanırsa anlayabilir. Windows 98'den beri aktif Windows kullanıcısıyım 1 haftada eliniz alışıyor kısa yollara.”

Apple Mac mini masaüstü bilgisayarın yanında Apple Dock konnektörü VGA Adaptör ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Şarj derdi tarih oluyor: Apple Apple Watch Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı (1 m)

Apple cihazlarınızı kolayca ve hızlıca şarj etmek istiyorsanız bu manyetik şarj kablosu tam da aradığınız ürün. Dayanıklı örgü kablosuyla uzun yıllar kullanabileceğiniz kabloyu, şarj etmek istediğiniz cihazın arkasına yaklaştırmanız yeterli, şarj işlemi hemen başlıyor. Apple Watch’un ve Mac bilgisayarın birçok modeliyle ve bazı AirPods’larla uyumlu olması da bu şarj cihazını evde ya da ofiste tek kabloyla tüm cihazlarını doldurmak isteyenler için çok pratikleştiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kurulumu oldukça basit; kabloyu USB‑C adaptörüme bağlayıp manyetik konnektörü Apple Watch’uma yaklaştırdığımda, mıknatıslar sayesinde konnektör kendiliğinden yerine oturuyor. Bu, şarj işlemini son derece pratik hale getiriyor. Özellikle Apple Watch Series 7 ve daha yeni modellerle kullanıldığında, hızlı şarj özelliği sayesinde yaklaşık 45 dakikada %80 şarj seviyesine ulaşabiliyorum. Bu, yoğun günlerde büyük bir avantaj sağlıyor. Kablonun 1 metre uzunluğu, günlük kullanım için yeterli esneklik sunuyor.”

“Orijinal örgü kablolu Apple şarj aleti. Hem de burada Apple’dan çok daha ucuz. Çekinmeden alabilirsiniz. Arabada da bir tane bulunsun diye aldım. Tavsiye ederim.”

Apple hızlı şarj aygıtının yanında Apple Watch Series 10 Gümüş Rengi Kasa Akıllı Saat ve Bulut Mavisi Spor Loop akıllı saat ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Klasikten vazgeçemeyenlere: Apple Jaklı EarPods Kulaklık

Kulağa tam oturan ergonomik tasarımıyla uzun süreli kullanımlarda bile konfor sunan EarPods, kablolu kulaklık sevenler için hala çok iyi bir tercih. Kumandası sayesinde müzik değiştirmekten çağrı cevaplamaya kadar her işi elinizi cebinize atmadan yapabilirsiniz. İçindeki hoparlör sistemi ise net ses ve minimum kayıpla daha kaliteli bir dinleme deneyimi yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

“İlk EarPods'u 8 sene kullandım. Sol taraftan az ses geldiği için yenisini almaya karar verdim. Bu fiyata alınabilecek en dengeli ve konforlu kulaklık diyebilirim, tabiki de bu kulaklığı silikonlu kulaklıklarla kıyaslamak yanlış olur çünkü maalesef yalıtımı onlar kadar güçlü olmadığı için baslar biraz zayıf kalıyor fakat sessiz bir ortamda gayet okeyler. 320kbps dinlerseniz kulaklık daha da keyifli hale geliyor.”

“Windows bilgisayar ve Android cihazda denedim. Ses kalitesi bayağı güzel, mikrofon da güzel çalışıyor. Apple harici cihazlarda mikrofon üzerindeki tuşlar (ses açma/kapama ve medya durdurma/geçme vb.) çalışmıyor. Mikrofon tuşları için Apple web sitesinde ürünün "uyumluluk bilgileri" bölümünden kontrol edebilirsiniz."

Apple kulaklığın yanında Apple'ın yan kuruluşu olan Beats'te üretilen Beats Pill Kablosuz Bluetooth Hoparlör ve Taşınabilir Şarj Aleti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Yaratıcılığınızı konuşturmanız için: Apple Pencil (2. nesil)

Çizim yapanlar, not tutanlar ya da belgelerini işaretlemeyi sevenler için Apple Pencil, iPad deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Piksel hassasiyeti, basınca duyarlılığı ve neredeyse sıfır gecikmeyle tam bir kurşun kalem hissi veren Apple Pencil ile ister çizgileri inceltin, ister gölgelendirin isterseniz de yazı yazın, her işlem kağıt kalem hissiyatı veriyor. iPad Pro 12.9 inç (6. nesil) tabletten iPad mini (6. nesil)'e kadar pek çok uyumlu iPad modelleriyle kullanarak yaratıcılığınızı sınırsız bir şekilde ifade edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kızım için aldım çizim ve tasarım yapıyor, çok memnun.”

“Güzel, şık, kaliteli ve modern duruyor. Kesinlikle tavsiye ederim pişman olmazsınız.”

Apple kalemin yanında Apple 2022 12.9 inç iPad Pro (6. nesil) Tablet ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Dilediğiniz sahne her an parmaklarınızın ucunda: Apple Siri Remote 2022 (3. nesil)

Apple TV izleme deneyimini bir üst düzeye çıkaran Siri Remote, dokunmatik yüzeyiyle içerikler arasında gezinmeyi kolaylaştırıyor. Oynatmak, durdurmak, sahne aramak ya da başlıklar arasında geçiş yapmak bir parmak hareketinize bakıyor. Yeni USB-C bağlantısıyla hızlı şarj imkanı sunan Apple kumanda, tek şarjla uzun süre kullanım sağlıyor. Tek yapmanız gereken koltuğunuza yaslanmak ve dizi/filmin tadını doyasıya çıkarmak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün Apple TV 4K. En son çıkan (2022) model ile uyumlu. Ortadaki joystick ile sağa sola kaydırarak menü arasında (örneğin: netflix) hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Bunun dışında izlediğiniz videoyu da hızlıca ileri-geri sarabiliyorsunuz. Kumandanın sağ tarafında bulunan dikte tuşu ile Türkçe veya İngilizce video aramalarını harflere tuşlamaya gerek kalmadan hızlıca yazabiliyorsunuz.”

“Arkadaşım Apple TV 4K hediye etti, kumandası yoktu. iPhone üzerinden kumanda ediyordum. Kumanda geldiğinde "Apple TV eşleştirmek ister misiniz?" Şeklinde soruyor. Hızlıca eşleşme sağlanıyor. Amazon kalitesi ile hızlı ve güvenli şekilde teslim edildi.”

Apple Siri Remote kumandanın yanında Apple Radeon Pro W5500X MPX Modülü ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

