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Yaz sıcaklarında konfor ayağınızda! Crocs Classic Sandalet indirime girdi
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Yaz sıcaklarında konfor ayağınızda! Crocs Classic Sandalet indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Yazın gelişiyle birlikte hafiflik, rahatlık ve suya dayanıklılık artık bir lüks değil, ihtiyaç haline geliyor. Günlük koşturmacada ayaklarınızı düşünen bir sandalet, farkı ilk adımda hissettirir. Plajda, teknede ya da şehir sokaklarında konforu yanınızdan ayırmak istemiyorsanız, doğru yerdesiniz. Crocs Classic şimdi yaza özel 503 TL indirimle çok daha ulaşılabilir. Konforu ayağınıza getiren bu fırsatı kaçırmadan yakalayın. İşte detaylar...

Gün boyu ayakta kalmak, bir yerden bir yere koşmak ya da sadece rahatça dolaşmak... Ayaklarınızın bu tempoya ayak uydurabilmesi için doğru bir seçim şart. Konforuyla ün kazanmış, hafifliğiyle fark yaratan bir modelle tanıştığınızda, neden daha önce giymediğinizi sorgulamanız işten bile değil. Crocs Classic, yalnızca bir sandalet değil; günlük yaşamı kolaylaştıran akıllı bir çözüm. Üstelik Prime Day'e özel 503 TL indirmli fiyatla satışta! Konforu ertelemeyin. Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

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Crocs Classic CR0316-0DA Sandalet

Yaz sıcaklarında konfor ayağınızda! Crocs Classic Sandalet indirime girdi 1

Crocs Classic Sandalet, gündelik konforu hafife almayanlar için tasarlanmış pratik ve özgün bir model. Hafif yapısıyla neredeyse yokmuş hissi verirken, Croslite tabanı sayesinde ayak kemerini destekler ve her adımda yumuşak bir temas sunar. Suya dayanıklı, koku yapmayan ve kolay temizlenebilir yapısıyla ister plajda ister şehirde güvenle kullanılabilir. Ayak ucundaki havalandırma delikleri sayesinde nefes alır, topuk bandı ise ayakta sağlam bir duruş sağlar. Kısacası, hem işlevsel hem de karakter sahibi bir terlik arıyorsanız, bu model sizi yolda bırakmaz.

Kullananlar ne diyor?

  • "Güzel ürün. Ben daha çok iş yerinde ve çorapla giyiyorum."

  • "Denize girerken giydim, sıcak havalarda gydim, yeri geldi soğuk havada giydim. Terlik oldukça rahat ve sağlam dayanıklı verdiğim parayı fazlasıyla hak ediyor."
Ürünü İncele

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Yaz sıcaklarında konfor ayağınızda! Crocs Classic Sandalet indirime girdi 2

Bu içerik 9 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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