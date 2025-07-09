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Cesur tarzların vazgeçilmez kokusu: Versace The Dreamer Parfüm günün fırsat ürünü oldu
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Cesur tarzların vazgeçilmez kokusu: Versace The Dreamer Parfüm günün fırsat ürünü oldu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Bazı kokular, yalnızca teninize değil, hafızalara da yerleşir. Uzun bir günün ardından bile fark edilen o son iz, çoğu zaman kelimelerden daha etkili olabilir. Versace The Dreamer, tam da bu etkiyi yaratmak için var. Prime Day’e özel indirimdeyken, bu güçlü dokunuşu stilinizin parçası haline getirme fırsatını kaçırmayın. Sessiz ama derin bir iz bırakmak isteyenler için doğru seçim burada.

Bazı kokular sadece duyulara değil, karaktere de dokunur. Derinliğiyle etkileyen, kalıcılığıyla iz bırakan bir parfüm arıyorsanız, sıradan seçimlerle yetinmek zorunda değilsiniz. Versace The Dreamer, iddiasını sessizce ortaya koyan ama asla fark edilmeden geçmeyen bir etki yaratıyor. Şu anda Prime Day’e özel indirimle sunulan bu imza kokuyu keşfetmek için belki de en doğru zaman! Ürün ile ilgili detaylar içeriğimizde...

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Versace The Dreamer EDT 100Ml Erkek Parfüm

Cesur tarzların vazgeçilmez kokusu: Versace The Dreamer Parfüm günün fırsat ürünü oldu 1

Versace Dreamer Edt 100 ml, sıradan erkek parfümlerinden ayrılan özel bir karaktere sahip. Açılışta lavanta ve mandalinanın sakin ama etkileyici havası sizi içine çekerken, birkaç dakika sonra gül ve karanfilin sıcaklığı belirir. Tonka fasulyesi ve vetiverle son bulan bu katmanlı yapı, gün boyu tene tutunan bir iz bırakır. Antialerjik formülü sayesinde ciltle uyumu sorunsuzdur; giysilerde iz bırakmaması ise pratik bir artıdır. Ne gösterişli ne silik tam kararında bir imza koku arayanlar için Versace The Dreamer net bir tercih.

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Cesur tarzların vazgeçilmez kokusu: Versace The Dreamer Parfüm günün fırsat ürünü oldu 2

Bu içerik 9 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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