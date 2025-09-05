Ev Yaşam Ev Yaşam
Hafif, dayanıklı, fonksiyonel! Columbia Triple Canyon 24L Sırt Çantası indirimde
Hafif, dayanıklı, fonksiyonel! Columbia Triple Canyon 24L Sırt Çantası indirimde

Tuğçe Gülçiçek
Uzun bir yürüyüşte ihtiyaç duyduğunuz her şeye kolayca erişebilmek, yolunuzu daha keyifli hale getirir. Küçük ama işlevsel detaylar, bazen tüm yolculuğun konforunu belirler. Columbia Triple Canyon 24L Teknik Sırt Çantası, yandan erişilebilen su şişesi bölmeleri, katlanabilir yağmur koruması ve nefes alabilen arka paneliyle bu farkı hissettirir. Üstelik Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel 2 bin 199 TL indirimde. İşte detaylar...

Doğada geçirilen zamanın keyfi, yanınıza aldığınız eşyaları ne kadar rahat ve güvenli taşıyabildiğinizle de doğrudan ilgilidir. İster kısa bir yürüyüş olsun ister uzun soluklu bir keşif, doğru sırt çantası yolculuğunuzu çok daha konforlu hale getirir. Hafifliği, dayanıklılığı ve fonksiyonel detaylarıyla öne çıkan modeller, her adımda işinizi kolaylaştırır. Columbia Triple Canyon 24L Unisex Teknik Sırt Çantası da tam bu ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanmış özel bir seçenek. Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

Columbia Triple Canyon 24L Teknik Sırt Çantası

Hafif, dayanıklı, fonksiyonel! Columbia Triple Canyon 24L Sırt Çantası indirimde 1

Columbia Triple Canyon 24L Unisex Teknik Sırt Çantası, günlük yürüyüşlerden doğa keşiflerine kadar her anınıza eşlik edecek şekilde tasarlandı. 24 litrelik kapasitesiyle ihtiyacınız olan eşyaları rahatlıkla taşıyabilir, nefes alabilir fileli arka paneli ve yumuşak dolgulu omuz askıları sayesinde uzun kullanımlarda bile konforu hissedebilirsiniz. Ayarlanabilir bel kemeri ve göğüs kayışı, yükün dengeli dağılmasını sağlarken üzerinde yer alan kurtarma düdüğü güvenliği artırır. Yandan erişilebilen su şişesi bölmeleri, yürüyüş değneği bağlantıları ve katlanabilir yağmur koruması gibi detaylar ise her koşula hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Hafif, dayanıklı, fonksiyonel! Columbia Triple Canyon 24L Sırt Çantası indirimde 2

Bu içerik 5 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

