Hafif, dayanıklı, fonksiyonel! Columbia Triple Canyon 24L Sırt Çantası indirimde

Doğada geçirilen zamanın keyfi, yanınıza aldığınız eşyaları ne kadar rahat ve güvenli taşıyabildiğinizle de doğrudan ilgilidir. İster kısa bir yürüyüş olsun ister uzun soluklu bir keşif, doğru sırt çantası yolculuğunuzu çok daha konforlu hale getirir. Hafifliği, dayanıklılığı ve fonksiyonel detaylarıyla öne çıkan modeller, her adımda işinizi kolaylaştırır. Columbia Triple Canyon 24L Unisex Teknik Sırt Çantası da tam bu ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanmış özel bir seçenek. Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

Columbia Triple Canyon 24L Teknik Sırt Çantası

Columbia Triple Canyon 24L Unisex Teknik Sırt Çantası, günlük yürüyüşlerden doğa keşiflerine kadar her anınıza eşlik edecek şekilde tasarlandı. 24 litrelik kapasitesiyle ihtiyacınız olan eşyaları rahatlıkla taşıyabilir, nefes alabilir fileli arka paneli ve yumuşak dolgulu omuz askıları sayesinde uzun kullanımlarda bile konforu hissedebilirsiniz. Ayarlanabilir bel kemeri ve göğüs kayışı, yükün dengeli dağılmasını sağlarken üzerinde yer alan kurtarma düdüğü güvenliği artırır. Yandan erişilebilen su şişesi bölmeleri, yürüyüş değneği bağlantıları ve katlanabilir yağmur koruması gibi detaylar ise her koşula hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Bu içerik 5 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır.

