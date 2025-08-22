Havalı tasarımıyla öne çıkan Samsung Galaxy Z Flip6 indirime girdi

Akıllı telefon seçerken hem işleri hızlandıran hem de yaratıcılığa alan açan bir deneyim arıyoruz. Bu beklentileri karşılayan elbette pek çok cihaz var ama içlerinde biri hem havalı tasarımı hem de üstün performansıyla öne çıkıyor: Samsung Galaxy Z Flip6! Tasarım, performans ve günlük pratikliği aynı potada buluşturan bu cihaz; kompakt gövdesiyle çantada yer kaplamazken güçlü donanımı sayesinde akıcı bir şekilde kullanılabiliyor. Üstelik bugüne özel Okula Dönüş Fırsatları’na özel 7 bin 820 TL indirimle satışta...

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Flip6 cep telefonunda, kompakt ve şık tasarım Galaxy AI desteğiyle birleşti. Ürünün 12 GB RAM ve 512 GB depolama; çoklu görevi takılmadan yürütebilir, fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzda rahatça depolayabilirsiniz. 50 MP ana kamera, ProVisual Engine ile görüntüyü akıllıca işleyen Galaxy Z Flip 6 ile daha net ve canlı kareler üretebilir; FlexCam’in Auto Zoom özelliği sayesinde is tripod kullanmadan, selfie ve içerikler çekebilirsiniz. Gün boyu dayanan pili sayesinde mesajlaşmadan oyuna kesintisiz kullanabilir, FlexWindow sayesinde kapağı açmadan bildirimleri kontrol edebilirsiniz. Tüm operatörlerle uyumludur.

Kullananlar ne diyor?

"Ürünün çok fazla artı özelliği var, katlanabilir olması, daha az yer kaplaması, geniş bir kapak ekranı olması ve buradan bile birçok işin halledilebilir olması."

"Z Flip5 kullanıcısıydım, şeklen çok benziyor. Kapandığında oluşan aradaki kıvrımı baya azaltmışlar bu yeni modelde, neredeyse hiç fark edilmiyor. Kamerada yavaşlatılmış çekim özelliği gelmiş ve görüntü kalitesi çok iyi."

