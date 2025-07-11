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Hem ıslak hem kuru kullanım! Philips 5000 Serisi S5887/10 Tıraş Makinesi Prime Day'e özel indirimde
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Hem ıslak hem kuru kullanım! Philips 5000 Serisi S5887/10 Tıraş Makinesi Prime Day'e özel indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Her yüz farklıdır ve her tıraş aynı olmamalıdır. Philips 5000 Serisi, her hareketinize uyum sağlayan akıllı başlıklarıyla tıraş deneyimini kişisel hale getiriyor. Ani toplantılar, sabah aceleleri ya da son dakika planları için 5 dakikalık hızlı şarjla anında hazır. Hassas bölgelerde bile konforlu kullanım sunan bu teknoloji, görünümünüzü zahmetsizce tamamlamanızı sağlar. Üstelik şu anda Prime Day kapsamında 449 TL indirimde, tam da bakım rutininizi güncelleme zamanı! İşte detaylar...

Her sabah ayna karşısında harcadığınız zamanı daha verimli, cildiniz için daha konforlu ve sonuç odaklı bir deneyime dönüştürmek ister misiniz? Tıraş artık sadece bir rutin değil; doğru teknolojiyle buluştuğunda, cildinizi tanıyan, ihtiyaçlarınıza göre adapte olan akıllı bir bakım ritüeline dönüşüyor. Özellikle hassas cilt yapısına sahip olanlar için geliştirilen sistemler, hem tahrişi azaltıyor hem de daha pürüzsüz bir sonuç sağlıyor. Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi, gelişmiş SkinIQ teknolojisi, ıslak/kuru kullanım esnekliği ve detaylara odaklanan tasarımıyla bu farkı net bir şekilde hissettiriyor. Üstelik şu an Prime Day'e özel 449 TL indirimli fiyatla satışta! Ürünün özellikleri şu şekilde...

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Philips 5000 Serisi S5887/10 Tıraş Makinesi

Hem ıslak hem kuru kullanım! Philips 5000 Serisi S5887/10 Tıraş Makinesi Prime Day e özel indirimde 1

Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi , tıraş alışkanlığınızı baştan sona dönüştürecek akıllı bir bakım deneyimi sunuyor. SkinIQ teknolojisiyle cilt yapınızı analiz ederek bıçakların gücünü otomatik olarak ayarlıyor; böylece her kullanımda konforu ve etkili kesimi bir arada yaşatıyor. Paladyum kaplı üç başlı bıçak sistemi, yüz hatlarınıza tam uyum sağlayarak sinekkaydı bir sonuç verirken; hassas düzeltici aparatıyla favori ve bıyık detaylarında da sizi yalnız bırakmıyor. Islak ya da kuru fark etmeksizin, dilediğiniz koşulda tıraş özgürlüğü sunan bu cihaz, sadece 5 dakikalık hızlı şarjla acil durumlara da çözüm oluyor. Ergonomik tasarımı, su geçirmez yapısı ve enerji tasarruflu otomatik kapanma sistemiyle, her açıdan işlevsel ve çağın ruhuna uygun bir tıraş makinesi.

Kullananlar ne diyor?

  • "Gayet güzel 0 şekilde alıyor pürüzsüz yıkanması ayrı güzel iz veya leke kalmıyor köpüklede gayet iyi eğlenceli sadece boğaz bölgesini verimli almıyor ama genel olarak efsane benim için."

  • "Bir şarj ile 20 tıraş gidiyor. Jilet kadar iyi ama cildi kesme yıpratma vs. yok. İlk tıraştan itibaren çok beğendim. 2 aydır kullanıyorum her gün. 3 kere şarj ettim. Kendi adaptörü yok, sadece kablo çıkıyor. Arkasındaki mini tıraş makinesi ise uzayan sakalları önce kısaltıp sonra normal başlığı kullanın diye ancak ense tıraşında da işe yarıyor."
Ürünü İncele

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Hem ıslak hem kuru kullanım! Philips 5000 Serisi S5887/10 Tıraş Makinesi Prime Day e özel indirimde 2

Bu içerik 10 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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