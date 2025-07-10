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Prime Day'e özel outdoor giyimde kaçırılmayacak indirimler başladı
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Prime Day'e özel outdoor giyimde kaçırılmayacak indirimler başladı

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Uygun fiyatlarla outdoor alışverişi yapmak isteyenlerin gözünü diktiği Prime Day, bu sene de dopdolu geliyor! 8-14 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak bu büyük kampanya döneminde, doğa yürüyüşlerinden kamp planlarına kadar açık havada zaman geçirmeyi seven herkes için harika fırsatlar var. Kendinize uzun zamandır almak istediğiniz su geçirmez montu ya da rahat bir yürüyüş ayakkabısını hediye etmek için bundan daha iyi bir zaman düşünemeyiz! Daha fazla detay için hadi, içeriğe geçelim!

İster doğada macera peşinde olun ister hafta sonlarını daha aktif geçirmeyi planlayın, bu kampanya dönemi, ihtiyacınız olan tüm outdoor giyim ve ayakkabı modellerini çok daha uygun fiyatlarla alma fırsatı sunuyor. Fonksiyonel, dayanıklı ve stil sahibi ürünleriyle öne çıkan Columbia, The North Face, Jack Wolfskin ve Merrell gibi markalarda dikkat çeken indirimler olacak. Eğer outdoor giyim alışverişini erteleyip duruyorsanız Prime Day ile tam zamanı! İşte, doğada geçirdiğiniz her anı daha keyifli ve konforlu hale getirecek markalar…

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1. Zorlu doğa şartlarında bile yanınızda olan: Adidas Terrex

Prime Day e özel outdoor giyimde kaçırılmayacak indirimler başladı 1

Adidas’ın doğa yürüyüşü ve açık hava sporlarına özel geliştirdiği Terrex serisi, şıklığı fonksiyonellikle birleştiriyor. Hafif yapısı sayesinde uzun süreli yürüyüşlerde bile ayağa ekstra yük yapmıyor. Dayanıklı dış yüzeyi, engebeli zeminlerde bile rahat bir deneyim sunarken Continental ve benzeri taban teknolojileriyle ıslak ve kuru zeminde dahi güçlü bir tutuş sağlıyor. Aynı zamanda ayağı saran ergonomik tasarımıyla bileği destekleyerek olası burkulmaların önüne geçiyor. Siz de Prime Day’de ciddi oranda indirime giren Terrex ürünlerini kaçırmayın!

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2. Outdoor modasının ikonu: The North Face

Prime Day e özel outdoor giyimde kaçırılmayacak indirimler başladı 2

The North Face, hem performans hem de stil arayanların vazgeçilmez markası. Özellikle termal montları, suya dirençli ceketleri ve trekking ayakkabıları, zorlu doğa koşullarında üstün başarı gösteriyor. DryVent teknolojisiyle geliştirilen ürünleriyle hem su geçirmeyen hem de vücut ısısını koruyan The North Face'in sırt çantaları ise hem sağlamlılığı hem de organizasyonlu bölmeleriyle kampçılardan öğrencilere kadar herkesin gözdesi. Dikkat çeken renk seçenekleriyle sokak stilinin de parlayan yıldızı olan The North Face, Prime Day fırsatlarıyla çok daha erişilebilir hale geliyor.

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3. Doğaya dost tasarımlarıyla: Columbia

Prime Day e özel outdoor giyimde kaçırılmayacak indirimler başladı 3

Columbia denince akla ilk gelen doğayla uyum yakaladığı kadar kullanıcıyı da koruyan fonksiyonel tasarımlar oluyor. Omni-Tech ve Omni-Heat gibi teknolojileriyle suya ve soğuğa karşı ekstra dayanıklılık sunan Columbia, outdoor montları, yağmurlukları ve ayakkabılarıyla hem kampçıların hem de hafta sonunu doğada geçirmeyi sevenlerin gözü kapalı tercih ettiği bir marka. Üstelik, hafif yapısı ve nefes alabilen kumaşları sayesinde hareket özgürlüğü yaşatan Columbia ürünlerini Prime Day indirimleriyle çok daha uygun fiyatlara alabilirsiniz.

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4. Aktif yaşamın vazgeçilmez markası: Salomon

Prime Day e özel outdoor giyimde kaçırılmayacak indirimler başladı 4

Açık hava sporlarına düşkün olanlar için tam bir performans markası olan Salomon, koşudan tırmanışa, doğa yürüyüşlerinden kış sporlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. Quicklace bağcık sistemiyle bağcıklarınız çözülmeden tek hamlede ayağınıza tam oturan ayakkabılarındaki Contagrip dış taban teknolojisiyle ise hem kayalık arazilerde hem de çamurlu yollarda güvenle yürüyebiliyorsunuz. Bunun yanında su geçirmez ama nefes alabilen formuyla ayaklarınızı serin ve kuru tutuyor. Outdoor performansınızı artırmak için harika bir fırsat olan Salomon’un ürünleri şimdi Prime Day’de çok daha cazip fiyatlarla, kaçırmayın!

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5. Dış giyimde Alman kalitesi: Jack Wolfskin

Prime Day e özel outdoor giyimde kaçırılmayacak indirimler başladı 5

Jack Wolfskin, doğa şartlarına uygun teknik giyim konusunda Almanya’dan dünyaya yayılan köklü bir marka. Özellikle Texapore teknolojili montları, suya ve rüzgara karşı koruma yaparken terlemeyi önleyen nefes alan özelliğiyle de uzun süreli kullanımlarda bile konforu ön planda tutuyor. Bunun yanında dağ yürüyüşleri için özel olarak tasarlanan ayakkabıları, sert zeminlerde bile dengede kalmanızı sağlarken iç taban yapısıyla ayağın doğal şeklini de destekliyor. Fonksiyonelliğin yanında sade ama şık tasarımlarıyla şehirde de rahatlıkla kombinlenebilecek parçalara sahip Jack Wolfskin ürünlerini Prime Day’de değerlendirmeden geçmeyin!

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6. Dağ yollarının favorisi: Merrell

Prime Day e özel outdoor giyimde kaçırılmayacak indirimler başladı 6

Merrell, doğa yürüyüşü deyince ilk akla gelen isimlerden. Özellikle Vibram taban teknolojisine sahip ayakkabıları, kaygan ve bozuk zeminlerde sağlam tutuş sağlayarak maksimum güvenlik sunuyor. Ayak anatomisine uygun iç tabanı, yürüyüş sırasında oluşabilecek baskıyı azaltırken ayak sağlığını da destekliyor. Su geçirmez ve nefes alabilen Gore-Tex modelleri sayesinde yazın sıcaktan, kışın da yağmurdan etkilenmeden sorunsuzca doğada gezebileceğiniz Merrell ayakkabıları, hafif oluşuyla doğada uzun saatler geçirseniz bile yorgunluk hissi yaratmıyor. Prime Day'de Merrell ürünlerinde görülen fiyatlar, outdoor tutkunlarını fazlasıyla sevindirecek cinsten!

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Prime Day e özel outdoor giyimde kaçırılmayacak indirimler başladı 7

7. Kuzeyin soğuklarından ilham alan: Helly Hansen

Prime Day e özel outdoor giyimde kaçırılmayacak indirimler başladı 8

Ekstrem hava koşullarına uygunluğu ile ün kazanan Helly Hansen'in özellikle de denizciler ve kayakçılar tarafından sıkça tercih edilmesinin nedeni, suya karşı ultra dayanıklı yapısı ve vücut ısısını koruyan kumaş teknolojileri. H2Flow ve Lifa Stay Dry gibi teknolojileriyle sıcaklık kontrolünü sağlayan montları, hem serin yaz akşamlarında hem de kışın zorlu günlerinde sizi konforlu tutarken rüzgar kesici katmanlarıyla açık alanda yapılan tüm aktivitelerde dahi rahatınız bozmadan koruma veriyor. Prime Day indirimleriyle siz de Helly Hansen’in bu üstün teknolojili ürünlerine sahip olabilirsiniz!

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Bu içerik 8 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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