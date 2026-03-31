Konfor ve hız bir arada: Under Armour’da büyük indirimin son günü

İyi bir spor ayakkabı, ayağın doğal hareketine uyum sağlayan esneklik ve eklemleri koruyan darbe emici yastıklama sistemine sahip olmalı. İleri teknoloji taban yapısıyla performansı artırırken nefes alabilen dokusuyla gün boyu maksimum konfor sunan Under Armour'un hem antrenman hem de günlük kullanımda yüksek verim sağlayan ikonik modellerinde indirim bugün sona eriyor. Sizin için seçtiğimiz ayakkabıları incelemek için hadi içeriğe geçelim.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Under Armour indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Under Armour Charged Assert 10 Camo Erkek Koşu Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu Under Armour ayakkabıları birkaç haftadır giyiyorum ve uzun zamandır sahip olduğum en rahat ayakkabılar olduklarını söyleyebilirim. Giydiğim andan itibaren, yastıklama çok yumuşak veya ezik olmadan, son derece konforlu ve destekleyiciydi.”

“Mükemmel fiyat performans oranı, Under Armour bu fiyata çok iyi ürünler üretiyor, özellikle bu spor ayakkabılar oldukça çok yönlü, yürüyüş, spor salonu için mükemmel ve hatta padel oynarken bile kullandım, iyi bir tutuş sağlıyorlar.”

2. Under Armour UA Shift Erkek Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok rahat bir ayakkabı. İndirimde aldım diğer bilindik markalara dünya para vermeye gerek yok. Zaten Under Armour da diğerlerinin kalitesinde. Kesinlikle tavsiye ederim”

“Çekinerek aldım ama çok rahat spor yaparken sorunsuz yumuşak çorap gibi ayağınızı sarıyor”

3. Under Armour UA Charged Surge 4 Erkek Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

“Hadi bunu da alayım diyip 4 kat daha fazla para verip aldığım ayakkabıdan çok daha rahat olan ayakkabı.”

“Fiyat performans ürünü. Çok rahat ayağı yormuyor. Normal ayakkabı bedeninizi 1.5 büyüğünü alın. 43 giyiyorum normalde,44.5 tam oldu.”

4. Under Armour UA W Charged Aurora 2 Kadın Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

“1 numara büyük sipariş ettim tam ayağıma göre oldu. Çok yumuşak ve rahat. Tavsiye eserim.”

“Beden tablosunda yazan cm bilgisine göre alırsanız sıkıntı yaşamazsınız. Kızıma tam istediğim gibi oldu. Rengi görseldekinden çok daha açık ve soft ama biz beğendik. Piyasaya göre çok uygun fiyata aldık. Teşekkürler Amazon.”

5. Charged Speed Swift Erkek Koşu Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün gayet şık ve rahat. Beden tablosuna bakarak aldığım için ayağıma tam oldu problem yaşamadım. Ayrıca siparişim üzerine 24 saat dolmadan ürün elime ulaştığı için teşekkür ederim.”

“Çok iyi ürün. Eşime almıştım. Koşmak için kullanmıyor. Günlük ayakkabı olarak kullanıyor. Ama kalıpları biraz dar. Normalde ayak uzunluğu 42. Spor ayakkabıda 43 giyer. 44 anca oldu dedi. Sonra aynı markanın başka bir spor ayakkabısını daha aldım ama o inanılmaz dar oldu. Neredeyse ayağına girmeyecekti. Onu iade ettik. Bu markanın ayakkabılarının kalıpları dar. Alırken bunu mutlaka gözönünde bulundurun ki iade vs ile uğraşmayın.”

6. Under Armour Dynamic Select Erkek Antrenman Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

“Uzun süredir kullanıyorum, hatta 2 yaz boyunca tek ayakkabı olarak kullandım. Nadiren farklı bir ayakkabı giydim. Uygun koşullarda yıkadığım zaman hala yeni gibi duruyor. Çok rahat, tabanı uzun yürüyüşlerde bile ayağınızı yormuyor, ağrıtmıyor. Belki biraz daha hafif olabilirdi. Ama yine de mükemmel.”

“Kaliteli bir model yalnız kalıbı dar o yüzden bir numara büyük alın ben iade edip bir numara büyüğünü tekrar aldım.”

7. Under Armour UA Charged Surge 4 Erkek Koşu Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

“Aynı modelde 2. ayakkabım. Büyük beden ayakkabı malum zor bulunuyor ben de model ve rahatlık bakımından memnun kaldığım için bir tane daha aldım. Tavsiye edilir.”

“Ürün gerçekten kaliteli fakat kalıbı dar 45 numara giymeme rağmen ben 47 aldım tam ayağıma göre oldu kesinlikle 2 numara büyük almanızı öneririm hızlı kargo ve güzel paketlenmiş.”

8. Under Armour UA W Charged Surge 4 Kadın Koşu Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

“anneme aldım çok beğendi çok rahat piyasaya göre çok uygun ,kalıbı dar bir beden büyük alın resimdekinden daha sık duruyor ayakta.”

“Çok güzel çabuk elime ulaştı çok kaliteli senelerce alıyorum çok memnunum bir numara büyük alın markanın bedenleri küçük.”

9. Under Armour UA Speedform Gemini Sportstyle Erkek Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok fazla ayakkabı satın alıyorum. Bunların büyük bir yüzdesi Under Armour. UA, özellikle spor ayakkabı söz konusu olduğunda tercih ettiğim markalardan biri. Fiyatları uygun, rahatlar ve giymeye alışma süresi gerektirmiyorlar. Bununla birlikte, sahip olduğum tüm Under Armour ayakkabıları arasında bu, en sevdiklerimden biri. Muhtemelen en sevdiğim.”

“Bu, 2014 yılında UA ayakkabılarına geçmeme neden olan ayakkabıydı. O zamandan beri belki 8-10 çift SpeedForm Gemini'm oldu. Geniş file üst kısmı, bağlama sistemi ve esnek topuk bölgesi çok hoşuma gidiyor.”

10. Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Erkek Koşu Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün gayet güzel ve kaliteli çok beğendim ve kısa sürede geldi teşekkürler güven kalite bir arada.”

“Ayakkabıyı günlük kullanım amacıyla tercih ettim. Ayakkabı taban kısmı orta sertlikte ancak taban iç kısmındaki yastıklamalarıyla fiyatına göre gayet iyi ve konforlu bir destek sağlıyor. Günlük olarak kullanılabilecek gayet güzel ve konforlu bir ayakkabı, almak isteyenler için tavsiye edebilirim.”

Bu içerik 31 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.