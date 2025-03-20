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Nagehan Alçı ile Tanju Özcan birbirine girdi! 'FETÖ' ile suçlayıp canlı yayını terk etti: "Ben bu kadınla aynı havayı dahi solumak istemiyorum"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
20.03.2025 11:19
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının tartışıldığı canlı yayında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile gazeteci Nagehan Alçı birbirine girdi. Birbirlerine FETÖ dahil ağır suçlamalarda bulunan iki isim de yayına beraber devam etmek istemedi. "Ben bu kadınla aynı havayı dahi solumak istemiyorum" diyen Özcan yayından ayrıldı.

Nagehan Alçı ile Tanju Özcan birbirine girdi! 'FETÖ' ile suçlayıp canlı yayını terk etti: "Ben bu kadınla aynı havayı dahi solumak istemiyorum"

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanırken gözaltına alındı. Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelen gelişme tartışmalara da yön verdi. Canlı yayında Tanju Özcan ile Nagehan Alçı'nın sert atışması gündem oldu.

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI, ŞİRKETİNE EL KONDU

Dün Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. Bununla birlikte İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konuldu.

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İMAMOĞLU TARTIŞILIRKEN CANLI YAYINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bu kararlar ve izleyen gelişmelerin tartışıldığı KRT TV canlı yayınına Nagehan Alçı ile Tanju Özcan arasındaki polemik damga vurdu. Giderek artan gerilim Özcan'ın yayından ayrılmasıyla sonuçlandı.

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"SADECE PROVOKATÖRSÜNÜZ"

Özcan'ın "İlkesizsiniz, duruşunuz yok. Dün ayrı bugün ayrı konuşuyorsunuz" sözleri Nagehan Alçı'yı öfkelendirdi. Alçı, Özcan'ı "çirkin üslup" ile suçlarken Özcan ise “Benim nazarımda sadece provokatörsünüz" dedi.

'FETÖ' SUÇLAMASI: "DÜN YANLARINDAYDIN, BUGÜN NEREDESİN BELLİ DEĞİL"

Alçı'ya sert sözlerle yüklenen Özcan “Dün FETÖ’cülerin ağzıyla konuşuyordun, bugün çıkmış demokrasi havariliğine soyunuyorsun. Dün FETÖ’cülerin yanındaydın, bugün nerede olduğun belli değil" ifadelerini kullandı.

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Tansiyon bu andan itibaren gittikçe yükseldi. Tanju Özcan "Lütfen beni Nagehan hanımla aynı yayına almayın. Toplumun sinir uçlarına dokunuyor" dedi. Alçı ise "Siz toplumu rahatsız ediyorsunuz" diye karşılık verdi.

"NAGEHAN ALÇI HARİÇ" DEYİP YERİNDEN KALKTI

İkili arasındaki tartışma alevlendikçe alevlendi. Nihayetinde Alçı da Özcan da yayına birbirleriyle devam etmek istemedi. Özcan "Nagehan hanımla aynı yayında olmayı kendime zul kabul ediyorum. Ben bu kadınla aynı havayı dahi solumak istemiyorum. 'Nagehan Alçı yayında' deseydiniz bağlanmazdım. Herkese iyi akşamlar, Nagehan Alçı hariç" diyerek yerinden kalktı.

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