Puma'da Okula Dönüş Fırsatları! İşte kaçırmamanız gereken ürünler
Puma'da Okula Dönüş Fırsatları! İşte kaçırmamanız gereken ürünler

Okula Dönüş Fırsatları tüm hızıyla sürerken 1 Eylül tarihine kadar sürecek kampanya kapsamında hem spor yapmanızı kolaylaştıracak hem de günlük hayatınızda işinize yarayacak ürünlerde büyük indirimler sizi bekliyor. Bu dönemde öne çıkan markalardan biri de Puma! Biz de spor giyimden ayakkabıya, okul çantalarından aksesuarlarına kadar markanın sevilen ürünlerini sizin için listeledik. İşte, hem şık hem de rahat seçenekleriyle alışverişinizi çok daha keyifli hale getirecek ürünler...

Kaliteyi uygun fiyatlarla yakalamak isteyenler için kaçırılmayacak indirimler sunan Okula Dönüş Fırsatları döneminde Puma’nın enerjik tasarımlarıyla çocuklar okula, gençler ise şehre dönerken tarzlarını ön plana çıkarabilecek. Okul kombini için ideal parçaları seçmek ya da günlük stilinize sportif bir dokunuş katmak istiyorsanız tam zamanı! Bunun için farklı tarzlara ve ihtiyaçlara hitap eden ürünlerden oluşan bir liste hazırladık.

1. Günlük stilin vazgeçilmezi: Puma Üniseks ESS Big Logo Kapüşonlu Sweatshirt

Puma da Okula Dönüş Fırsatları! İşte kaçırmamanız gereken ürünler 1

Pamuk ve polyester karışımı kumaşıyla hem yumuşacık bir his veren hem de dayanıklı olan Puma sweatshirt, okulda ya da şehirde her gün severek giyeceğiniz parçalardan biri. Göğsündeki büyük Puma logosu, kordonlu kapüşonu ve kanguru cebiyle hem pratik hem de sportif bir görünümü olan sweatshirt, nervürlü manşetleri sayesinde gün boyu konforlu kullanım sunarken klasik tarz kombinlerinizin de vazgeçilmezi oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bu sweatshirt gerçekten çok kaliteli kumaşa sahip. Yumuşacık, içi polar değil ve çok kalın değil. Kalın kumaş sevmeyenler için ideal. Tavsiye ederim.”

  • “Renk ve rahatlık güzel. İçi şardonlu değil ki bu benim aradığım özellik. 178 cm boy, 78 kg, M beden ideal oldu.”
Ürünü İncele

Puma sweatshirt'ün yanında Puma ESS+ 2 Col Big Logo Üniseks Sweatshirt ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Özgürce hareket edebileceğiniz: Puma Essentials Kadın Eşofman Altı

Puma da Okula Dönüş Fırsatları! İşte kaçırmamanız gereken ürünler 2

Hem günlük kombinlerde hem de spor yaparken size eşlik edecek Puma eşofman altı, rahat kesimiyle özgürce hareket etmenizi sağlıyor. Yan cepleri, nervürlü manşetleri ve bel kısmındaki ayarlanabilir kordonu ile kişisel konforunuzu ön plana çıkaran Puma eşofman altı, pamuk ve geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiş olmasıyla hem sürdürülebilir hem de dayanıklı bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok güzel kalıbı. Boyum 1,65, bu tarz paçası lastikli eşofmanlar uzun geliyordu ama bu öyle olmadı tam istediğim boyda, çok mutlu oldum. Kumaşı da gayet güzel, ne çok kalın ne çok ince.”

  • “Duruşu çok hoş, kumaşı yumuşacık. Çok kalın değil ama üşütmüyor da. Her mevsim giyilebilir (yaz hariç). Rengi gayet güzel. Beden uyumuna gelirsek 172 boy, 58 kilo için small beden gayet güzel oldu.”
Ürünü İncele

Puma eşofman altının yanında Puma Es No 1 Tayt ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Serin havaların kurtarıcısı: Puma ESS Small Logo FZ Üniseks Kapüşonlu Hırka

Puma da Okula Dönüş Fırsatları! İşte kaçırmamanız gereken ürünler 3

Mevsim geçişlerinde kurtarıcı bir parça arıyorsanız Puma'nın bu kapüşonlu hırkası tam size göre. Yumuşak dokulu kumaşı ve geri dönüştürülmüş içeriği ile hem çevre dostu hem de konforlu bir seçim olan hırka, yan cepleri, nervürlü manşetleri ve ayarlanabilir kapüşonuyla gün boyu zahmetsiz bir kullanım sunuyor. Zamana meydan okuyan sade tasarımı sayesinde Puma hırkayı ister okulda ister günlük kombinlerde kolayca tercih edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ne çok ince ne kalın, tam beklediğim gibi. Gayet şık, kesimi fit değil biraz salaş bunu bilerek alın ama gayet hoş, problem değil, hırka zaten böyle olmalı.”

  • “Ürün güzel fakat tam beden yerine 1 beden küçük almanız faydalı olabilir. Sarkma yapabiliyor, bu, ürün bozuk olduğundan değil tarzından dolayı öyle olduğunu düşünüyorum.”
Ürünü İncele

Puma hırkanın yanında Puma Üniseks ESS Track Jacket Kapüşonlu Sweatshirt ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Şık ve fonksiyonel: Puma Üniseks Baseball Tricot Suit Eşofman Takımı

Puma da Okula Dönüş Fırsatları! İşte kaçırmamanız gereken ürünler 4

Hafif ve nefes alabilir kumaşıyla öne çıkan Puma eşofman takımı, gün boyu hareket özgürlüğü sağlıyor. Spor yaparken teri hızla uzaklaştırarak kuru kalmanıza yardımcı olurken elastik manşetleriyle de rahatı artırıyor. Beyzbol esintili modern tasarımıyla günlük kombinlerde de stil sahibi bir görünümü olan eşofman takımı, çevre dostu malzemelerden üretilmiş olmasıyla da güven veriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kalitesi on numara.”

  • “Daha önce başka bir beden aldığım aynı eşofmandan daha bol kesim. Tapared kesim. Boy uzun bacaklar çok bol.”
Ürünü İncele

Puma eşofman takımının yanında Puma Poly Suit Kadın Eşofman Takımı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Stil ve sıcaklık bir arada: Puma Power Cat Kadın Kapüşonlu Sweatshirt

Puma da Okula Dönüş Fırsatları! İşte kaçırmamanız gereken ürünler 5

Soğuk havalar için ideal olan Puma sweatshirt, kalın yapısı ve suya dayanıklı dış yüzeyi sayesinde sizi soğuktan ve yağmurdan koruyor. Relaxed fit kesimi ve kısa modeli modern bir görünüm yaratırken özgürce hareket imkanı sunuyor. Ön cepleriyle pratiklik kazandıran bu parça, ister günlük kombinlerde ister spor yaparken giyin, her zaman konforlu hissettiriyor. Bu özellikleriyle Puma Power Cat sweatshirt, dolabınızın vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Duruşu harika. Çok güzel, renkler göründüğü gibi tavsiye ederim.”

  • “Takım olarak eşime aldım, güzel.”
Ürünü İncele

Puma sweatshirt'ün yanında Puma Branded Fleece Kapüşonlu Sweatshirt ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Her günün kurtarıcısı: Puma Essentials FL Erkek Eşofman Altı

Puma da Okula Dönüş Fırsatları! İşte kaçırmamanız gereken ürünler 6

Yumuşacık pamuk ve geri dönüştürülmüş polyester karışımıyla üretilen Puma gri eşofman altı, gün boyu rahat hissetmenizi sağlıyor. Üstelik, tam boy kesimiyle hem spor yaparken hem de günlük kombinlerde kullanıma uygun. Okula giderken tişörtle, spor sonrası ise kapüşonluyla kolayca tamamlanabilen bu parça, gardırobunuzun en pratik ürünlerinden biri olmaya aday.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok kaliteli. Eşime aldım. Çok memnun. Tam oturuyor. Bedeni tam.”

  • “Harika kalite. Standarttan biraz daha büyükler ama harika görünüyorlar.”
Ürünü İncele

Puma eşofman altının yanında Puma Sport Erkek Eşofman Altı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Puma da Okula Dönüş Fırsatları! İşte kaçırmamanız gereken ürünler 7

7. Taraftar ruhunuzu gösterin: Puma Galatasaray S.K. 24/25 Üniseks Polo Tişört

Puma da Okula Dönüş Fırsatları! İşte kaçırmamanız gereken ürünler 8

DryCELL teknolojisiyle teri vücuttan uzaklaştıran Puma polo tişört, ister stadyumda ister günlük hayatta giyin, sizi her an serin ve kuru tutuyor. Göğsündeki Galatasaray armasıyla takım ruhunu her yere taşırken standart kesimi sayesinde konforlu bir kullanım deneyimi yaşayabileceğiniz Puma tişört, hem spor salonunda hem de günlük kombinlerinize sportif bir hava katmak için ideal bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kendi bedeninizi alabilirsiniz, reklamsız geliyor. Ben reklam sevmediğim için özellikle sipariş verdim, isteyenler store'dan ücretsiz bastırabilir.”

  • “Harika bir forma, kesinlikle beyaz alın. Sponsor olmayışı daha güzel kılmış formayı. Kesinlikle öneriyorum. Çok güzel duruyor, kalıbı çok güzel.”
Ürünü İncele

Puma tişörtün yanında Puma Manchester City 2024/25 Sezonu Forma ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Her yere hazır olan: Puma Challenger Duffel M Üniseks Spor Çantası

Puma da Okula Dönüş Fırsatları! İşte kaçırmamanız gereken ürünler 9

Geniş iç hacmi ve çoklu bölmeleriyle okul, spor veya seyahat için ideal bir çanta olan Puma Challenger Duffel M, dayanıklı yapısı ve geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş olmasıyla çevre dostu bir tercih sunuyor. Ayakkabı için özel bölmesi, dolgulu tabanı ve ayarlanabilir omuz askısıyla kullanım kolaylığı sağlayan spor çantası modern tasarımıyla hem fonksiyonel hem de stil sahibi bir alternatif.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Aşırı kullanışlı. Dayanıklı. İçine spor malzemeleriniz iki kez sığar.”

  • “Sporda kullanmak için satın aldım ve iç hacmi beni yeterince tatmin etti. Ayrı olan ayakkabı gözüne terlik ve spor ayakkabı rahat bir şekilde sığıyor. Ana bölmeye ince bir havlu, fanila, boxer, t-shirt, şort, 12 oz boks eldiveni ve kaval koruyucu sığıyor. Yan gözünü ise deodorant ve çorap için kullanıyorum. Ayrıca fileli bir gözü de mevcut ve onu da su şişesi vs. için kullanıyorum."
Ürünü İncele

Puma spor çantasının yanında Puma teamFINAL Sırt Çantası ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Klasik ve zamansız bir parça: Puma Üniseks ESS Logo Tee Tişört

Puma da Okula Dönüş Fırsatları! İşte kaçırmamanız gereken ürünler 10

Sade tasarımı ve göğsündeki ikonik Puma logosuyla her kombine uyum sağlayan Puma tişört, hem günlük kullanım hem de spor aktiviteleri için mükemmel. Yumuşak ve nefes alabilen kumaşıyla gün boyu konfor verirken regular fit kesimi sayesinde özgürce hareket etmenize yardımcı olan tişört, okulda, şehirde ve spor yaparken stilinizi tamamlayan çok yönlü bir parça.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Rengi mükemmel ve kaliteli bir ürün. Eğer fit olmasını istiyorsanız tam bedenini, biraz bol seviyorsanız bir beden büyüğünü almanızı tavsiye ederim.”

  • “Ürünün kumaşı kaliteli. Yıllarca kullanacağım gibi duruyor. Bedenime göre aldım sorun olmadı.”
Ürünü İncele

Puma tişörtün yanında Puma ESS Logo Kadın Tee Crop Top Tişört ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Retro şıklık: Puma Puma Club II Üniseks Spor Ayakkabı

Puma da Okula Dönüş Fırsatları! İşte kaçırmamanız gereken ürünler 11

Futbol mirasından ilham alarak tasarlanan Puma Club II spor ayakkabı, süet ve deri detaylarıyla şık ve modern bir görünüm sunuyor. SoftFoam+ iç tabanı sayesinde her adımda yumuşacık bir his verirken kauçuk tabanıyla sağlam bir tutuş yapıyor. İster günlük kombinlerde ister sporda kullanılabilecek Puma ayakkabı, tarzınızı ön plana çıkaracak mükemmel bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Süet kumaş ve kauçuk taban, rahatlık ve mükemmel uyum sağlıyor. Hem işte hem de boş zamanlarımda giyiyorum ve satın aldığımdan gerçekten memnunum. Mükemmel bir satın alma olduğunu söyleyebilirim. ”

  • “Bence kalite-fiyat oranı harika. Dahası, ayakkabı mükemmel yastıklama sağlayan gerçekten rahat bir "Soft Foam" tabanla geliyor. Her mevsime uygun görünüyorlar ancak özellikle yazın yağmurlu günlerin malzemeyi mahvetmesinden kaçınmak için giymiyorum.”
Ürünü İncele

Puma spor ayakkabının yanında Puma Runtamed Low Boot Üniseks Spor Ayakkabı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Bu içerik 25 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Puma puma ayakkabı puma çanta puma eşofman takımı puma spor ayakkabı
Tümünü Gör

