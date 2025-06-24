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ŞOK'a LG televizyon geliyor! 25 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a LG televizyon geliyor! 25 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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ŞOK'un 25 Haziran 2025 Çarşamba tarihli Haftanın Fırsatları Kataloğu yayınlandı. Bu hafta ŞOK'ta LG televizyondan pratik mutfak aletlerine kişisel hijyene birçok ürün uygun fiyatlarla yer alıyor. ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı ve daha fazlasını görmek isterseniz detaylar yazımızda...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak edenler buraya! Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da dolu dolu! Gıdadan hijyene, giyimden ev yaşam ürünlerine ihtiyacınız olan her şeye uygun fiyatlarla sahip olmanın yollarını arıyorsanız 25 Haziran 2025 tarihli ŞOK Aktüel Kataloğu'na mutlaka göz atmalısınız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da onlarca ürünü cazip fiyatlar ile alışveriş severlerle buluşturan ŞOK'ta bu hafta, LG televizyonlar ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nu süslüyor. Gelin, 25 Haziran 2025 tarihli ŞOK Aktüel listelerindeki indirimli ürünleri birlikte keşfedelim.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

LG televizyon 40.999 TL!

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Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Müzik keyfinizi zirveye taşıyacak kulaklık modellerinde indirimler kaçmaz burada.

Laptoplar indirime giren ürünler arasında. Buraya tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

Gıda ürünlerinde indirim var

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Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda kategorisinde indirimli tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit atıştırmalıklarda indirim var, burada.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde %50'ye varan indirim

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Sizin için seçtiklerimiz

Her saç tipine uygun şampuanlarda indirim başladı. Ürünleri incelemek için buraya tıklayın.

Makyaj malzemelerindeki indirimleri kaçırmamak için buraya göz atabilirsiniz.

Her mutfağın ihtiyacı pratik mutfak gereçleri indirimde

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5

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Mutfak gereçlerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Sofralarınızı güzelleştirecek yemek takımlarındaki indirimler burada.

Olmazsa olmaz bardak modelleri de indirimde. Buraya tıklayarak ürünlere göz atın.

Saklama kaplarında da indirim var. Buraya tıklayarak ürünleri inceleyebilirsiniz.

Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirime girdi. Buraya tıklayarak ürünlere göz atabilirsiniz.

Ne alırsan 50 TL kampanyasını kaçırmayın

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Ve kazan kazan fırsatı

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Bu içerik 24 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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