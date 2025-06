ŞOK'a LG televizyon geliyor! 25 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak edenler buraya! Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da dolu dolu! Gıdadan hijyene, giyimden ev yaşam ürünlerine ihtiyacınız olan her şeye uygun fiyatlarla sahip olmanın yollarını arıyorsanız 25 Haziran 2025 tarihli ŞOK Aktüel Kataloğu'na mutlaka göz atmalısınız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da onlarca ürünü cazip fiyatlar ile alışveriş severlerle buluşturan ŞOK'ta bu hafta, LG televizyonlar ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nu süslüyor. Gelin, 25 Haziran 2025 tarihli ŞOK Aktüel listelerindeki indirimli ürünleri birlikte keşfedelim.

LG televizyon 40.999 TL!

Gıda ürünlerinde indirim var

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde %50'ye varan indirim

Her mutfağın ihtiyacı pratik mutfak gereçleri indirimde

