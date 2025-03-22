SON DAKİKA | CHP lideri Özgür Özel'den çok sert ifadeler: "Gizli tanık var, kanıt yok"

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 4 gündür Saraçhane'de adeta kamp kuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın toplantısı düzenledi. Saraçhane'de yapılan mitinglerdeki kalabalığa dikkat çeken Özel, söz konusu soruşturmayla ilgili olarak da "Gizli tanık bile var ama herhangi bir kanıt yok" dedi.

CHP lideri Özel'in açıklamaları şöyle;

İstanbul'un bu simge mekanındayız. İstanbulluların iradesi yapılan yerel seçimlerle İstanbul'un kim tarafından yönetilmesi isteniyorsa ona emanet edilir ve o emanet Saraçhane'de devralınır, devredilir. 15 Temmuz darbesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesini ele geçirmek isteyenler de Saraçhane'ye yönelmişlerdi.

Mesela bunlardan biri yapıldığında ve tepkiler çok olduğunda Tayyip Bey yapana küstü. Çok yakınıydı, küstü. Çünkü bunu tıraşla dedi, tıraşlamam dedi. İnat etti. Küstü ona. Sonra rahmetli annesine Allah nur içinde yatırsın. Tenzile Hanım'ın adını verdikleri bir İmam hatip yapınca da barıştı.

Dediler ki bu şehri senin yönetmeni istiyoruz. Oysa 25 yıldır o güne kadar Tayyip Erdoğan ve atadıkları İstanbullulara önerdikleri yönetiyordu.

Biri de 'Ben gol yemem, kaleciyim, iyi kaleciyimdir' diyor. Bazen de gol atarım diyor. İşte Ekrem İmamoğlu'nun Tayyip Erdoğan'a ilk golü attığı Beylikdüzü'ndeydik. Ve ondan sonra da biliyorsunuz birinci golü attı, sonra da hattrick yaptı. Üç kez daha üst üste onu yendi.

Türkiye siyasetinde yenenler ve yenilenler var. Tayyip Bey Beyoğlu Belediye Başkanlığında yenilmişti. Milletvekili adaylığında yenilmişti. Sonra partisini kurduğundan beri bizi yendi. Biz de onu 31 Mart'ta yendik. Yenen var, yenilen var. Şu ana kadar yenilmeyen bir tek Ekrem İmamoğlu var.

O girdiği her seçimde Tayyip Bey'i ve atadıklarını yendi. Şimdi o Ekrem İmamoğlu'na bükemediği bileği yargı sopasıyla kırmak için saldırıyorlar. Hep söyledik.

Haksızca, hukuksuzca bir iş var diye. Burada tabii benim kullanacağım bütün cümleler yürütülmekte olan ve gizlilik kararı olan bir soruşturmanın gizliliğini halel getirmeyecek cümleler olacak. Ama tüm vatandaşlarımızın da bilmesi gerekenler. Şu anda içeride 106 kişi tutuklu. Öyle isimler var ki Ekrem Başkan'a da soruyorlar. Bunu tanıyor musun, bunu tanıyor musun?